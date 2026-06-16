キックオフ：2026年6月17日(水)4:00

放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN

FIFAワールドカップ2026の”死の組”グループI初戦で2大会前の王者フランス代表とアフリカの強豪セネガルが対戦する注目の一戦だ。

2大会連続でワールドカップ決勝進出を果たした強豪フランスは、今大会でも優勝候補の一角だ。エンバペを筆頭にバロンドール受賞者デンベレ、オリーズなど豪華な攻撃陣を擁し、中盤や守備陣にもタレントを揃える今大会一のスカッドと言っても過言ではない。長期政権を築いたデシャンの有終の美を飾るべく、今大会に臨むチームは、死の組の中でも群を抜いた存在だ。因縁のあるセネガルとの一戦でも優勝候補の本命としての実力を示したいところだ。

対するセネガルは、近年のアフリカサッカー界を牽引する国の1つ。今冬のアフリカ・ネーションズカップで2大会ぶりの優勝を飾る（のちに剥奪。現在法廷闘争中）などチームとして確かな実力を備えている。マネやクリバリなどベテランに加え、ジャクソンやエンバイェといった若手の台頭もある。高い身体能力と組織力を有する同国は、強豪フランス相手に2002年大会開幕戦で見せたサプライズを再び起こせるか。

この試合の見どころは、フランスの圧倒的な攻撃力とセネガルのフィジカルを生かした組織力の対決だ。フランスの世界屈指のアタッカー陣は個の力で局面を打開できる力を兼ね備えている。一方のセネガルは、クリバリを中心とした守備陣の強さに加え、マネやサールらの個を活かした攻撃で好機を見出せるか。フランスがボールを保持する展開が予想される中、セネガルがどれだけ守備を耐え抜き、少ないチャンスを得点につなげられるかが勝敗を左右しそうだ。どちらに先制点が入るかによって試合の展開は大きく変わりそうだ。