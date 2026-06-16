フランスvsセネガルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜FIFAワールドカップ2026グループI第1節
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フランスvsセネガル｜試合の見どころ
キックオフ：2026年6月17日(水)4:00
放送・配信：【テレビ】フジテレビ、BSP4K【ネット】DAZN
FIFAワールドカップ2026の”死の組”グループI初戦で2大会前の王者フランス代表とアフリカの強豪セネガルが対戦する注目の一戦だ。
2大会連続でワールドカップ決勝進出を果たした強豪フランスは、今大会でも優勝候補の一角だ。エンバペを筆頭にバロンドール受賞者デンベレ、オリーズなど豪華な攻撃陣を擁し、中盤や守備陣にもタレントを揃える今大会一のスカッドと言っても過言ではない。長期政権を築いたデシャンの有終の美を飾るべく、今大会に臨むチームは、死の組の中でも群を抜いた存在だ。因縁のあるセネガルとの一戦でも優勝候補の本命としての実力を示したいところだ。
対するセネガルは、近年のアフリカサッカー界を牽引する国の1つ。今冬のアフリカ・ネーションズカップで2大会ぶりの優勝を飾る（のちに剥奪。現在法廷闘争中）などチームとして確かな実力を備えている。マネやクリバリなどベテランに加え、ジャクソンやエンバイェといった若手の台頭もある。高い身体能力と組織力を有する同国は、強豪フランス相手に2002年大会開幕戦で見せたサプライズを再び起こせるか。
この試合の見どころは、フランスの圧倒的な攻撃力とセネガルのフィジカルを生かした組織力の対決だ。フランスの世界屈指のアタッカー陣は個の力で局面を打開できる力を兼ね備えている。一方のセネガルは、クリバリを中心とした守備陣の強さに加え、マネやサールらの個を活かした攻撃で好機を見出せるか。フランスがボールを保持する展開が予想される中、セネガルがどれだけ守備を耐え抜き、少ないチャンスを得点につなげられるかが勝敗を左右しそうだ。どちらに先制点が入るかによって試合の展開は大きく変わりそうだ。
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フランス｜予想スタメン・出場停止情報
予想フォーメーション：4-3-3
■GK
メニャン
■DF
クンデ、サリバ、ウパメカノ、T.エルナンデス
■MF
チュアメニ、ラビオ、オリーズ
■FW
ドゥエ、デンベレ、エンバペ
■監督
デシャン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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セネガル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
E.メンディ
■DF
A.メンディ、クリバリ、ニアカテ、ディウフ
■MF
M.サール、グエイェ、L.カマラ
■FW
I.サール、ジャクソン、マネ
■監督
ティアウ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ゲィエ、ディアオ
負傷選手情報：なし
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フランスvsセネガル｜注目選手
■フランス | キリアン・エンバペ
フランスの注目は主将エンバペだ。2018年に10代でワールドカップ優勝に貢献し、以降チームの絶対的なストライカーとして君臨し続ける同選手は、所属するレアル・マドリードでも大きなインパクトを残しており、現在世界最高のストライカーの1人として評価されている。
前回大会で得点王に輝いたエンバペの今大会初戦でもパフォーマンスには大きな注目が集まる。爆発的なスピードを活かした裏への抜け出しやドリブル突破、そして高い決定力を有している。デンベレやオリーズといった強力なチームメイトとともに優勝を目指すチームを初戦から牽引できるか。
■セネガル | サディオ・マネ
対するセネガルの注目は10番を背負うマネ。リヴァプールで大活躍してチャンピオンズリーグ優勝などを成し遂げた同選手は、アフリカ屈指のアタッカーとして長年評価されてきた。先のアフリカ・ネーションズカップでもチームの前線を牽引して大会制覇に貢献した。
そんなマネだが、ワールドカップではなかなか輝けず。活躍が期待された前回大会では負傷欠場を余儀なくされた。この悔しさを晴らすべく今大会に臨む同選手は、ピッチ上でエースとしてだけではなく、リーダーとして精神的な支柱でもある。強豪フランスとの一戦での活躍が期待される。
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