サッカー日本代表がワールドカップで対戦する可能性がある国は？

FIFAワールドカップグループステージの組み合わせ抽選会の規則上、同一ポットに入る国同士は対戦しない。また、同一所属連盟同士の対戦も認められていない（例：日本代表と韓国代表などのアジア勢がグループステージで対戦することはできない）。

そのため、日本代表が上記の予想通りポット2に入った場合、過去大会で3度対戦したクロアチア代表や前回大会4位のモロッコ代表、南米の強豪コロンビア代表やウルグアイ代表などとは対戦しない。また、アジア連盟に所属するポット3のウズベキスタン代表やカタール代表などとも対戦しない。

その一方で、ポット1の入った12カ国とすべての国と対戦する可能性があり、ポット3ではハーランド擁するノルウェー代表やアフリカの強豪エジプト代表やアフリカ王者コートジボワール代表、古豪スコットランド代表と対戦する可能性がある。また、ポット4ではヨルダン代表やイラク代表（大陸間プレーオフを勝ち上がった場合）を除く10カ国と対戦する可能性があり、欧州予選プレーオフの勝者になり得るイタリア代表やデンマーク代表、トルコ代表といった欧州の強豪と同組になり得る。

■日本代表がグループステージで対戦する可能性のある相手国（ポット別）