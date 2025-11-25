ワールドカップのポット分けはどう決まる？12月6日に組み合わせ抽選会

FIFAワールドカップ2026のグループステージ組み合わせ抽選会では、ポットが使用される。ポット1からポット4にそれぞれ12カ国が11月に発表されるFIFAランキングに基づいて分けられる。ただし、ポット1にはカナダ、メキシコ、アメリカの開催国3カ国が自動的に入ることが決まっている。

FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。

ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、予選通過したFIFAランキング上位9カ国

ポット2：予選通過したFIFAランキング上位10位～21位

ポット3：予選通過したFIFAランキング上位22位～33位

ポット4：予選通過したFIFAランキング上位34位～39位、欧州プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）

なお、プレーオフ勝者の扱いは現段階で未定。前回大会FIFAワールドカップ2022の組み合わせ抽選会では、プレーオフ勝者が決定していないこともあり、ポット4に入っていた。