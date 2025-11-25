ワールドカップのポット分けはどう決まる？12月6日に組み合わせ抽選会

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催される。その組み合わせ抽選会において、どのポットに入るかがワールドカップ本戦のグループステージの難易度を大きく左右する。
本記事では、ワールドカップ組み合わせ抽選会におけるポット分けについて解説する。
FIFAワールドカップ2026のグループステージ組み合わせ抽選会では、ポットが使用される。ポット1からポット4にそれぞれ12カ国が11月に発表されるFIFAランキングに基づいて分けられる。ただし、ポット1にはカナダ、メキシコ、アメリカの開催国3カ国が自動的に入ることが決まっている。
FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。
なお、プレーオフ勝者の扱いは現段階で未定。前回大会FIFAワールドカップ2022の組み合わせ抽選会では、プレーオフ勝者が決定していないこともあり、ポット4に入っていた。
FIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会では、グループステージの組み合わせを決定する。今大会から史上最多となる48カ国が出場、出場国はまず、4つのポットに分けられ、各ポットからランダムに1カ国が選出され、1グループ4カ国の12グループが形成される。
なお、今大会の開催国であるカナダ、メキシコ、アメリカは、それぞれグループB、グループA、グループDに入ることが決定しており、メキシコ戦が今大会の開幕戦となる。また、グループステージで同じ連盟に所属する2カ国が同一グループに入ることは認められていない。ただし、欧州サッカー連盟（UEFA）に所属する場合、最大2カ国が同一グループに入ることができる。
FIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にアメリカの首都ワシントンDCにあるジョン・F・ケネディ・センターで開催。抽選会は現地時間午前12時（正午）、日本時間6日(土)午前2時に開始される予定だ。