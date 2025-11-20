このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
GOAL

【TOP100】サッカー男子FIFAランキング最新2025｜日本代表の順位・アルゼンチン、スペイン、フランスなどの強豪国は？

【TOP100】サッカー男子FIFAランキング最新2025｜日本代表の順位は？世界ランク・強豪国の順位は？

2026年6月11日(木)から7月19日(日)の約1カ月間にわたって、2026 FIFAワールドカップが開催される。

本記事では、W杯のポット分けにも影響するサッカー男子FIFAランキング最新順位を紹介する。

FIFAランキングとは？計算の仕組みは？

FIFAランキングは、国際サッカー連盟FIFAに加盟する各国のナショナルチームの実力を、国際Aマッチの結果をもとに数値化し、順位として示した指標だ。正式名称はFIFA Coca-Cola World Ranking。単なる人気ランキングではなく、代表チームの強さを客観的に評価する“成績表”として、国際大会の組み合わせにも大きな影響を及ぼす重要なシステムとなっている。

1 ランキングの概要と重要性

男子のFIFAランキングは1993年8月から導入され、算出方法は時代に合わせて4度変更されてきた。現在採用されているのは2018年8月に導入された新方式で、より試合ごとの実力差を反映しやすい仕様になっている。女子ランキングは2003年から公開されており、算出のタイミングも男子とは異なる。

FIFAランキングが重要視される理由は、ワールドカップ本大会や予選、大陸選手権の組み合わせ抽選で“ポット分け”の基準として使われるためだ。ランキング上位に位置することで、ワールドカップのグループステージで超強豪と同組になるリスクを避けることができる。特にポット1に入れるかどうかは、出場国にとって大きな意味を持つ。

2 現行の計算方式 SUM方式とは

現在のFIFAランキングは、2018年に採用されたSUM方式で計算される。これはチェスや将棋で使われるEloレーティングを基盤とした仕組みで、過去の平均値ではなく、試合ごとの獲得ポイントで順位が積み上がる方式だ。

計算式 P = Pbefore + I × (W – We)

  • Pbefore 試合前のポイント
  • I 試合の重要度 ワールドカップ本大会は係数が高く、親善試合は低い
  • W 試合結果 勝利1 引き分け0.5 PK勝利0.75 敗北0
  • We 勝利期待値 両チームの実力差から算出される

格上に勝利した場合、WとWeの差が大きいため獲得ポイントが大きくなるのがこの方式の特徴だ。逆に格下に敗れた場合はポイントが大きく減少する。

3 2018年方式で変わった点

  • 大陸間係数が廃止され、地域間の不公平感が軽減された
  • 親善試合を避けることで順位を維持する“逃げ戦略”が抑制された
  • ワールドカップや大陸選手権の決勝トーナメント敗退時はポイントが減らない特別ルール

この特例により、同じ大陸内で試合数が多い欧州がやや有利になる傾向は残っているものの、EloレーティングをベースにしたSUM方式は実力差をより反映しやすいとして現在の標準となっている。

FIFAランキングは、番狂わせがそのまま順位に跳ね返るダイナミックなシステムであり、国際Aマッチの勝利が直接ランキングを動かす。日本代表の順位やアジア全体の立ち位置を見るうえでも、最も重要な指標として活用されている。

FIFAランキング最新順位(2025年11月20日現在)

順位増減チーム26WCポイント増減値
1スペイン代表1877.18-3.58
2アルゼンチン代表1873.33+0.90
3フランス代表1870+7.29
4イングランド代表1834.12+9.82
5▲2ブラジル代表1760.46+1.61
6▼1ポルトガル代表1760.38-17.62
7▼1オランダ代表1756.27-3.69
8ベルギー代表1730.71-9.30
9▲1ドイツ代表1724.15+10.85
10▲1クロアチア代表1716.88+6.73
11▲1モロッコ代表1713.12+3.01
12▼3イタリア代表PO1702.06-15.09
13コロンビア代表1701.3+5.58
14▲2アメリカ代表1681.88+8.39
15▼1メキシコ代表1675.75-6.77
16▼1ウルグアイ代表1672.62-4.95
17スイス代表1654.69+1.37
18▲1日本代表1650.12+4.78
19▲1セネガル代表1648.07-2.54
20▲1イラン代表1617.02-1.26
21▲1デンマーク代表PO1616.75-24.27
22韓国代表1599.45+5.53
23エクアドル代表1591.73+2.01
24オーストリア代表1585.51-1.47
25▲1トルコ代表PO1582.69+12.51
26▼1オーストラリア代表1574.01-10.01
27▲1カナダ代表1559.15+4.52
28▼1ウクライナ代表PO1557.47+2.11
29ノルウェー代表1553.14+21.00
30▲1パナマ代表1540.43+12.22
31▲2ポーランド代表PO1532.04+8.20
32▲2ウェールズ代表PO1529.71+10.90
33▼3ロシア代表1524.52-6.43
34▼2エジプト代表1520.68-4.63
35アルジェリア代表1516.37+6.11
36▲2スコットランド代表1506.77+2.57
37▼1セルビア代表1506.34-1.50
38▲3ナイジェリア代表1502.46+7.00
39パラグアイ代表1501.5+3.35
40▲3チュニジア代表1497.13+6.33
41▼4ハンガリー代表1496.29-8.63
42コートジボワール代表1489.59-2.19
43▼3スウェーデン代表1487.13-9.86
44チェコ代表PO1487+2.32
45▲1スロバキア代表PO1485.65+2.30
46▲2ギリシャ代表1480.38+7.39
47ルーマニア代表1465.78-14.35
48▲2ベネズエラ代表1465.22+1.95
49▼4コスタリカ代表1464.24-19.50
50▲5ウズベキスタン代表1462.03+9.69
51▲1カタール代表1461.6
52▼3ペルー代表1459.57-4.48
53▲3チリ代表1457.84+10.91
54▼1マリ代表1455.03-0.75
55▼4スロベニア代表1447.31-15.62
56▲4コンゴ民主共和国代表PO1442.5+21.18
57▼3カメルーン代表1440.43-13.28
58▼1イラク代表PO1438.92+10.23
59▲3アイルランド代表PO1436.04+34.86
60▼2サウジアラビア代表1428.74+1.37
61▼2南アフリカ代表1426.73+3.56
62▲1ブルキナファソ代表1404.81+6.76
63▼2アルバニア代表PO1401.07-0.27
64ホンジュラス代表1379.54-16.69
65北マケドニア代表1378.57-12.03
66ヨルダン代表1377.66-3.21
67UAE代表1369.71-10.22
68▲3カーボベルデ代表1367.95+3.69
69北アイルランド代表1366.02-0.25
70▼2ジャマイカ代表PO1362.46-4.72
71▲4ボスニア・ヘルツェゴビナ代表PO1362.37+21.01
72▲1ガーナ代表1351.09-5.31
73▼3ジョージア代表1347.88-18.04
74アイスランド代表1344.72-0.12
75▼3フィンランド代表1341.81-18.46
76ボリビア代表PO1329.56-4.99
77▲1イスラエル代表1328.14+3.57
78▼1ガボン代表1321.25-8.66
79オマーン代表1312.45+0.13
80▲4コソボ代表PO1308.84+24.11
81▼1ギニア代表1307.05+1.83
82キュラソー代表1302.7+7.18
83▼2モンテネグロ代表1297.09-0.79
84▲4ハイチ代表1294.49+26.17
85▼2ウガンダ代表1288.01+0.26
86▼1ニュージーランド代表1279.25-4.05
87▼1シリア代表1278.1+3.94
88▲3ブルガリア代表1272.19+9.12
89アンゴラ代表1271.54+4.09
90▼3ザンビア代表1260.06-8.54
91▼1バーレーン代表1258.68-8.48
92ベナン代表1255.72-3.67
93中国代表1249.06
94▲1グアテマラ代表1245.77+4.25
95▲1タイ代表1243.27+7.91
96▲2パレスチナ代表1230.55
97▲2赤道ギニア代表1229.09-0.82
98▲2トリニダード・トバゴ代表1227.32-2.58
99▲4ベラルーシ代表1227.09+14.31
100▼6エルサルバドル代表1226.65-21.12

