【TOP100】サッカー男子FIFAランキング最新2025｜日本代表の順位・アルゼンチン、スペイン、フランスなどの強豪国は？

2026年6月11日(木)から7月19日(日)の約1カ月間にわたって、2026 FIFAワールドカップが開催される。
本記事では、W杯のポット分けにも影響するサッカー男子FIFAランキング最新順位を紹介する。
FIFAランキングとは？計算の仕組みは？
FIFAランキングは、国際サッカー連盟FIFAに加盟する各国のナショナルチームの実力を、国際Aマッチの結果をもとに数値化し、順位として示した指標だ。正式名称はFIFA Coca-Cola World Ranking。単なる人気ランキングではなく、代表チームの強さを客観的に評価する“成績表”として、国際大会の組み合わせにも大きな影響を及ぼす重要なシステムとなっている。
1 ランキングの概要と重要性
男子のFIFAランキングは1993年8月から導入され、算出方法は時代に合わせて4度変更されてきた。現在採用されているのは2018年8月に導入された新方式で、より試合ごとの実力差を反映しやすい仕様になっている。女子ランキングは2003年から公開されており、算出のタイミングも男子とは異なる。
FIFAランキングが重要視される理由は、ワールドカップ本大会や予選、大陸選手権の組み合わせ抽選で“ポット分け”の基準として使われるためだ。ランキング上位に位置することで、ワールドカップのグループステージで超強豪と同組になるリスクを避けることができる。特にポット1に入れるかどうかは、出場国にとって大きな意味を持つ。
2 現行の計算方式 SUM方式とは
現在のFIFAランキングは、2018年に採用されたSUM方式で計算される。これはチェスや将棋で使われるEloレーティングを基盤とした仕組みで、過去の平均値ではなく、試合ごとの獲得ポイントで順位が積み上がる方式だ。
計算式 P = Pbefore + I × (W – We)
- Pbefore 試合前のポイント
- I 試合の重要度 ワールドカップ本大会は係数が高く、親善試合は低い
- W 試合結果 勝利1 引き分け0.5 PK勝利0.75 敗北0
- We 勝利期待値 両チームの実力差から算出される
格上に勝利した場合、WとWeの差が大きいため獲得ポイントが大きくなるのがこの方式の特徴だ。逆に格下に敗れた場合はポイントが大きく減少する。
3 2018年方式で変わった点
- 大陸間係数が廃止され、地域間の不公平感が軽減された
- 親善試合を避けることで順位を維持する“逃げ戦略”が抑制された
- ワールドカップや大陸選手権の決勝トーナメント敗退時はポイントが減らない特別ルール
この特例により、同じ大陸内で試合数が多い欧州がやや有利になる傾向は残っているものの、EloレーティングをベースにしたSUM方式は実力差をより反映しやすいとして現在の標準となっている。
FIFAランキングは、番狂わせがそのまま順位に跳ね返るダイナミックなシステムであり、国際Aマッチの勝利が直接ランキングを動かす。日本代表の順位やアジア全体の立ち位置を見るうえでも、最も重要な指標として活用されている。
FIFAランキング最新順位(2025年11月20日現在)
|順位
|増減
|チーム
|26WC
|ポイント
|増減値
|1
|ー
|スペイン代表
|◯
|1877.18
|-3.58
|2
|ー
|アルゼンチン代表
|◯
|1873.33
|+0.90
|3
|ー
|フランス代表
|◯
|1870
|+7.29
|4
|ー
|イングランド代表
|◯
|1834.12
|+9.82
|5
|▲2
|ブラジル代表
|◯
|1760.46
|+1.61
|6
|▼1
|ポルトガル代表
|◯
|1760.38
|-17.62
|7
|▼1
|オランダ代表
|◯
|1756.27
|-3.69
|8
|ー
|ベルギー代表
|◯
|1730.71
|-9.30
|9
|▲1
|ドイツ代表
|◯
|1724.15
|+10.85
|10
|▲1
|クロアチア代表
|◯
|1716.88
|+6.73
|11
|▲1
|モロッコ代表
|◯
|1713.12
|+3.01
|12
|▼3
|イタリア代表
|PO
|1702.06
|-15.09
|13
|ー
|コロンビア代表
|◯
|1701.3
|+5.58
|14
|▲2
|アメリカ代表
|◯
|1681.88
|+8.39
|15
|▼1
|メキシコ代表
|◯
|1675.75
|-6.77
|16
|▼1
|ウルグアイ代表
|◯
|1672.62
|-4.95
|17
|ー
|スイス代表
|◯
|1654.69
|+1.37
|18
|▲1
|日本代表
|◯
|1650.12
|+4.78
|19
|▲1
|セネガル代表
|◯
|1648.07
|-2.54
|20
|▲1
|イラン代表
|◯
|1617.02
|-1.26
|21
|▲1
|デンマーク代表
|PO
|1616.75
|-24.27
|22
|ー
|韓国代表
|◯
|1599.45
|+5.53
|23
|ー
|エクアドル代表
|◯
|1591.73
|+2.01
|24
|ー
|オーストリア代表
|◯
|1585.51
|-1.47
|25
|▲1
|トルコ代表
|PO
|1582.69
|+12.51
|26
|▼1
|オーストラリア代表
|◯
|1574.01
|-10.01
|27
|▲1
|カナダ代表
|◯
|1559.15
|+4.52
|28
|▼1
|ウクライナ代表
|PO
|1557.47
|+2.11
|29
|ー
|ノルウェー代表
|◯
|1553.14
|+21.00
|30
|▲1
|パナマ代表
|◯
|1540.43
|+12.22
|31
|▲2
|ポーランド代表
|PO
|1532.04
|+8.20
|32
|▲2
|ウェールズ代表
|PO
|1529.71
|+10.90
|33
|▼3
|ロシア代表
|1524.52
|-6.43
|34
|▼2
|エジプト代表
|◯
|1520.68
|-4.63
|35
|ー
|アルジェリア代表
|◯
|1516.37
|+6.11
|36
|▲2
|スコットランド代表
|◯
|1506.77
|+2.57
|37
|▼1
|セルビア代表
|1506.34
|-1.50
|38
|▲3
|ナイジェリア代表
|1502.46
|+7.00
|39
|ー
|パラグアイ代表
|◯
|1501.5
|+3.35
|40
|▲3
|チュニジア代表
|◯
|1497.13
|+6.33
|41
|▼4
|ハンガリー代表
|1496.29
|-8.63
|42
|ー
|コートジボワール代表
|◯
|1489.59
|-2.19
|43
|▼3
|スウェーデン代表
|1487.13
|-9.86
|44
|ー
|チェコ代表
|PO
|1487
|+2.32
|45
|▲1
|スロバキア代表
|PO
|1485.65
|+2.30
|46
|▲2
|ギリシャ代表
|1480.38
|+7.39
|47
|ー
|ルーマニア代表
|1465.78
|-14.35
|48
|▲2
|ベネズエラ代表
|1465.22
|+1.95
|49
|▼4
|コスタリカ代表
|1464.24
|-19.50
|50
|▲5
|ウズベキスタン代表
|◯
|1462.03
|+9.69
|51
|▲1
|カタール代表
|◯
|1461.6
|–
|52
|▼3
|ペルー代表
|1459.57
|-4.48
|53
|▲3
|チリ代表
|1457.84
|+10.91
|54
|▼1
|マリ代表
|1455.03
|-0.75
|55
|▼4
|スロベニア代表
|1447.31
|-15.62
|56
|▲4
|コンゴ民主共和国代表
|PO
|1442.5
|+21.18
|57
|▼3
|カメルーン代表
|1440.43
|-13.28
|58
|▼1
|イラク代表
|PO
|1438.92
|+10.23
|59
|▲3
|アイルランド代表
|PO
|1436.04
|+34.86
|60
|▼2
|サウジアラビア代表
|◯
|1428.74
|+1.37
|61
|▼2
|南アフリカ代表
|◯
|1426.73
|+3.56
|62
|▲1
|ブルキナファソ代表
|1404.81
|+6.76
|63
|▼2
|アルバニア代表
|PO
|1401.07
|-0.27
|64
|ー
|ホンジュラス代表
|1379.54
|-16.69
|65
|ー
|北マケドニア代表
|1378.57
|-12.03
|66
|ー
|ヨルダン代表
|◯
|1377.66
|-3.21
|67
|ー
|UAE代表
|1369.71
|-10.22
|68
|▲3
|カーボベルデ代表
|◯
|1367.95
|+3.69
|69
|ー
|北アイルランド代表
|1366.02
|-0.25
|70
|▼2
|ジャマイカ代表
|PO
|1362.46
|-4.72
|71
|▲4
|ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
|PO
|1362.37
|+21.01
|72
|▲1
|ガーナ代表
|◯
|1351.09
|-5.31
|73
|▼3
|ジョージア代表
|1347.88
|-18.04
|74
|ー
|アイスランド代表
|1344.72
|-0.12
|75
|▼3
|フィンランド代表
|1341.81
|-18.46
|76
|ー
|ボリビア代表
|PO
|1329.56
|-4.99
|77
|▲1
|イスラエル代表
|1328.14
|+3.57
|78
|▼1
|ガボン代表
|1321.25
|-8.66
|79
|ー
|オマーン代表
|1312.45
|+0.13
|80
|▲4
|コソボ代表
|PO
|1308.84
|+24.11
|81
|▼1
|ギニア代表
|1307.05
|+1.83
|82
|ー
|キュラソー代表
|◯
|1302.7
|+7.18
|83
|▼2
|モンテネグロ代表
|1297.09
|-0.79
|84
|▲4
|ハイチ代表
|◯
|1294.49
|+26.17
|85
|▼2
|ウガンダ代表
|1288.01
|+0.26
|86
|▼1
|ニュージーランド代表
|◯
|1279.25
|-4.05
|87
|▼1
|シリア代表
|1278.1
|+3.94
|88
|▲3
|ブルガリア代表
|1272.19
|+9.12
|89
|ー
|アンゴラ代表
|1271.54
|+4.09
|90
|▼3
|ザンビア代表
|1260.06
|-8.54
|91
|▼1
|バーレーン代表
|1258.68
|-8.48
|92
|ー
|ベナン代表
|1255.72
|-3.67
|93
|ー
|中国代表
|1249.06
|–
|94
|▲1
|グアテマラ代表
|1245.77
|+4.25
|95
|▲1
|タイ代表
|1243.27
|+7.91
|96
|▲2
|パレスチナ代表
|1230.55
|–
|97
|▲2
|赤道ギニア代表
|1229.09
|-0.82
|98
|▲2
|トリニダード・トバゴ代表
|1227.32
|-2.58
|99
|▲4
|ベラルーシ代表
|1227.09
|+14.31
|100
|▼6
|エルサルバドル代表
|1226.65
|-21.12