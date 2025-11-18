FIFAランキングとは？上位に入るとどうなる？

FIFAが2018年8月に導入した新方式「SUM」は、チェスなどで使用されるElo モデルを用いて算出。この方法では、試合ごとにポイントを既存のポイント総計に加算または減算する。加減されるポイントは、以下の要素によって部分的に決定される。

対戦チームの相対的な強さ

試合の重要性

試合結果

試合結果の期待値

FIFAランキングは試合後に以下の公式に基づいて加減される。

P = Pbefore + I (W − We)

P before は試合前のチームのポイントを表す。Iは試合の重要度を表し、国際親善試合なら5、ワールドカップ予選なら25、ワールドカップ本戦準々決勝までなら50、準決勝以降なら60となる。Wは試合結果を表し、勝利で1（PK勝利なら0.75）、引き分けで0.5、敗戦で0となる。W e は試合結果の期待値を表し、両チームの試合前ポイント差を基に算出される。

例えば、日本代表が国際親善試合でランキング上位のブラジルに勝利すれば、ランキング下位のガーナに勝利した場合よりもより多くのポイントを獲得できる。また、ワールドカップ予選や各大陸選手権（AFCアジアカップなど）などの公式戦で勝利した場合でも、国際親善試合に勝利した場合よりも高いポイントとが付与される。