ワールドカップの抽選方式は？12月6日に組み合わせ抽選会

FIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にアメリカの首都ワシントンDCにあるジョン・F・ケネディ・センターで開催。
組み合わせ抽選会開始は現地時間午前12時(正午)、日本時間6日(土)午前2時に予定されている。
FIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会では、グループステージの組み合わせを決定する。今大会から史上最多となる48カ国が出場しするため、グループステージでは1グループ4カ国の12グループが形成される。
本戦出場を決めた42カ国、3月に行われるプレーオフ勝者の6枠が11月に発表されるFIFAランキングを基づいて12カ国ずつの4つのポットに分けられる（2022年大会ではプレーオフ勝者はFIFAランキングに関係なくポット4入り）。なお、開催国のカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国はポット1に自動的に入る。
組み合わせ抽選会では、ポット1の国からランダムにグループAからグループLに振り分けられる。ただし、メキシコは開幕戦を行うためグループA、カナダとアメリカはそれぞれグループBとグループDに入ることが事前に決まっている。その後、ポット2、ポット3、ポット4の国が各グループに振り分けられる。
FIFAワールドカップ2026のグループステージ組み合わせ抽選会では、2季前までのUEFAチャンピオンズリーグのように出場国はポット1からポット4に分けられる。ポット分けは11月に発表されるFIFAランキングに基づいて行われる。ただし、開催国のカナダ、メキシコ、アメリカはFIFAランキングに関係なくポット1に入ることが決定している。
FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。
なお、プレーオフ勝者の扱いは現段階で未定。2022年大会では、プレーオフ勝者はFIFAランキングに関係なくポット4に入っていた。
FIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会で、出場国はランダムにグループAからグループLに振り分けられるが、地理的な制限が設けられている。