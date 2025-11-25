このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world cup drawGetty Images
GOAL

ワールドカップの抽選方式は？12月6日に組み合わせ抽選会

北中米3カ国共催のFIFAワールドカップ2026(2026年W杯)の組み合わせ抽選会の仕組みを解説する。開催日時は日本時間でいつ？

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催される。

本記事では、ワールドカップ組み合わせ抽選会の仕組みについて解説する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック