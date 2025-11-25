ワールドカップの抽選方式は？12月6日に組み合わせ抽選会

FIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会では、グループステージの組み合わせを決定する。今大会から史上最多となる48カ国が出場しするため、グループステージでは1グループ4カ国の12グループが形成される。

本戦出場を決めた42カ国、3月に行われるプレーオフ勝者の6枠が11月に発表されるFIFAランキングを基づいて12カ国ずつの4つのポットに分けられる（2022年大会ではプレーオフ勝者はFIFAランキングに関係なくポット4入り）。なお、開催国のカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国はポット1に自動的に入る。

組み合わせ抽選会では、ポット1の国からランダムにグループAからグループLに振り分けられる。ただし、メキシコは開幕戦を行うためグループA、カナダとアメリカはそれぞれグループBとグループDに入ることが事前に決まっている。その後、ポット2、ポット3、ポット4の国が各グループに振り分けられる。