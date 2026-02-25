その影響はリーグによって異なる形で現れるだろう。例えば、ザンビアのバーブラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガはNWSLを代表するスター選手だが、両者ともAFCON出場のために離脱する可能性が高く、米国での新シーズン開幕から最初の数節を欠場する見込みだ。アジアカップよりも、AFCONによる離脱のほうが同リーグに与える影響は大きくなりそうである。フランスでも状況は似ており、首位のリヨンは当面の間、テムワの姉であるスターウインガー、タビタ・チャウィンガに別れを告げることになる一方、パリ・サンジェルマンは3月後半に最大4人の主力を失う準備を進めている。

一方でイングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を及ぼすのはアジアカップになりそうだ。これをこれ以上なく明確に示したのが、大会に向けた日本代表メンバーの発表であり、そこにはWSLクラブ所属の選手が16人も名を連ねている。12人を擁するオーストラリアも、その数字に迫る勢いだ。対照的にAFCONがWSL全体から連れて行くのは、資格を得たアフリカ諸国の6選手が全員選出された場合でも最大6人にとどまる。

では、今月の各大会で最も影響を受けるのはどのイングランドのクラブなのか？ そして主力の欠場に最もうまく対処できるのはどこなのか？ 12のWSL全チームは、スリリングな3月になることが確実な期間を通じて選手を失うことになり、GOALは、この状況で最も苦しむことになりそうな順に全チームをランキングした……