女子スーパーリーグ（WSL）の全クラブが、アジアカップおよびAFCONにより選手を失うことでどれだけ影響を受けるか――ランキング形式で評価

女子アジア杯は3月1日に開幕し、女子サッカー界の主要大会のうち2つが開催される1か月が始まる。アフリカ・ネーションズカップは、夏開催が2大会連続で続いた後、春の開催枠に戻り、3月17日にキックオフする。つまり、今後数週間のうちに2つのスリリングな大陸選手権の優勝が決まることになるが、これらの大会が進行中のクラブ大会に与える影響もまた興味深いものになりそうだ。女子サッカー各チームが数週間にわたり主力選手の一部と別れることになるからだ。

その影響はリーグによって異なる形で現れるだろう。例えば、ザンビアのバーブラ・バンダとマラウイのテムワ・チャウィンガはNWSLを代表するスター選手だが、両者ともAFCON出場のために離脱する可能性が高く、米国での新シーズン開幕から最初の数節を欠場する見込みだ。アジアカップよりも、AFCONによる離脱のほうが同リーグに与える影響は大きくなりそうである。フランスでも状況は似ており、首位のリヨンは当面の間、テムワの姉であるスターウインガー、タビタ・チャウィンガに別れを告げることになる一方、パリ・サンジェルマンは3月後半に最大4人の主力を失う準備を進めている。

一方でイングランドでは、女子スーパーリーグに最も顕著な影響を及ぼすのはアジアカップになりそうだ。これをこれ以上なく明確に示したのが、大会に向けた日本代表メンバーの発表であり、そこにはWSLクラブ所属の選手が16人も名を連ねている。12人を擁するオーストラリアも、その数字に迫る勢いだ。対照的にAFCONがWSL全体から連れて行くのは、資格を得たアフリカ諸国の6選手が全員選出された場合でも最大6人にとどまる。

では、今月の各大会で最も影響を受けるのはどのイングランドのクラブなのか？ そして主力の欠場に最もうまく対処できるのはどこなのか？ 12のWSL全チームは、スリリングな3月になることが確実な期間を通じて選手を失うことになり、GOALは、この状況で最も苦しむことになりそうな順に全チームをランキングした……

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12アストン・ヴィラ

    欠場者数： 1 - 土方麻椰（日本）

    アストン・ヴィラが今月のアジアカップとAFCONで失う選手は1人だけで、若き創造性あふれるミッドフィルダーの土方麻椰が日本代表に合流する。東京ヴェルディ・ベレーザから夏に移籍した後、負傷の影響でシーズン前半の大半を欠場したものの、21歳の彼女は最近チームで良い出場機会を得ており、ヴィラの直近7試合のリーグ戦はすべて先発している。

    ナタリア・アロージョ監督のチームにとって、彼女の創造性が欠けるのは間違いないが、特に他の選手たちが負傷から戻り始めていることもあり、彼女不在でも何とかやりくりできるだけの戦力は揃っている。

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11マンチェスター・ユナイテッド

    欠場者数： 1 - 宮澤ひなた（日本）

    マンチェスター・ユナイテッドは今月、宮澤ひなたを失うことを残念に思うだろう。日本代表のミッドフィールダーである彼女は、今季レッドデビルズで卓越したパフォーマンスを見せてきた。しかし、人数の観点では、ユナイテッドはWSLで影響が最も少ないチームの一つであり、中盤で宮澤の代役を務めるうえで深刻な問題は生じないはずだ。

    26歳の彼女は今季一貫して印象的で、WSLでは1分も欠かさずフル出場している。これはユナイテッドのメンバーの中では、主将のマヤ・ル・ティシエも達成していることだ。そのため、先発の中で彼女の穴を埋めるのは簡単ではないだろうが、シミ・アウジョ、リサ・ナールスンド、ユリア・ジギオッティ・オルメ、ジェス・パーク、そして必要であればドミニク・ヤンセンもいる。マーク・スキナー監督は、中盤で対応するために必要な組み合わせを見つけられるはずだ。

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10レスター・シティ

    欠場者数： 1 - エミリー・ファン・エグモンド（オーストラリア）

    レスターは3月に失う選手はおそらく1人だけだろう。というのも、ロゼラ・アヤネは最近モロッコ代表では序列が下がっており、今季はフォクシーズでも出場時間をあまり得られずに苦しんでいるためだ。しかし、その1人がエミリー・ファン・エグモンドであり、レスターで最も経験豊富な選手の一人である彼女は、WSL最下位からクラブを引き上げ、降格の脅威から遠ざかろうとするうえで、最も重要な選手の一人でもある。

    レスターが欠くのはファン・エグモンドのリーダーシップだけではない。このミッドフィルダーは今季、クラブにおけるリーグ戦出場時間が4番目に多く、直接的なゴール関与を2回以上記録しているのもチームでわずか4人に過ぎない。多様な役割から局面を動かせる能力の高さを示している。攻守に走り回るオーストラリア人は、勝たなければならない試合に臨むフォクシーズにとって大きな痛手となるだろう。

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9ロンドン・シティ・ライオネス

    欠場者数: 2 - 熊谷紗希（日本）、アラナ・ケネディ（オーストラリア）

    ロンドン・シティ・ライオネセスはアジアカップ期間中に、非常に経験豊富な2選手を欠くことになる。熊谷紗希は日本代表に合流し、アラナ・ケネディは開催国オーストラリア代表としてプレーするためだ。しかし、昇格組のこのチームが築いてきた選手層を考えれば、3月の欠場による影響は最も小さい部類に入るはずだ。

    熊谷の離脱はとりわけ大きい。チャンピオンズリーグを5度制したこの選手は、今季ここまでロンドン・シティのリーグ戦16試合中14試合に先発し、中盤の底で安定感をもたらしてきた。ただ、このチームにはそのエリアに彼女不在を数試合補えるだけの選択肢が十分にある。

    一方のケネディは、今季WSLでの先発は5試合にとどまるが、そのうち3試合は直近4試合でのものとなっており、新指揮官エデル・マエストレは守備陣のオーストラリア人選手を高く評価していることがうかがえる。それでも、層の厚さを考えればロンドン・シティは大丈夫だろう。

    3月にライオネセスがどう戦うかを過度に心配する必要がない理由に、もう一つ付け加えるなら、今季いくつか非常に印象的なパフォーマンスを見せているナイジェリア代表のロフィアト・イムランが、依然としてスーパー・ファルコンズでは構想外であるという事実だ。そのため、この才能ある若手ディフェンダーはアフリカ・ネーションズカップの期間もイングランドに残る見込みであり、彼女のユーティリティ性は、熊谷とケネディの両方の欠場にクラブが対処するうえで大きな助けとなる可能性がある。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8マンチェスター・シティ

    欠場者数： 4 - 山下杏也加、藤野あおば、長谷川唯（日本）、メアリー・ファウラー（オーストラリア）

    マンチェスター・シティ女子に対するアジア杯の影響は、今年初めに同クラブ男子に対するAFCONの影響が見られたのと同じような形で評価できるだろう。シティが失う選手の質はWSLのどのクラブよりも大きいかもしれないが、だからといって欠場の打撃を最も大きく受けるとは限らない。

    1月、シティは米国代表のサム・コフィーを獲得した。世界屈指の守備的ミッドフィルダーの一人だ。これで長谷川唯のポジションは見事にカバーできる。キアラ・キーティングは、求められるスタイルでプレーする若いGKとして時折不安定になることもあるが、それでも退団するGK山下杏也加の質の高いバックアップにはなる。藤野あおばは一方で、負傷の影響で今季は出たり入ったりしており、シティはそれに対処してきた。メアリー・ファウラーについても同様で、ACL断裂から復帰したばかりのオーストラリア人FWだ。

    シティのスカッドはWSLで最も層が厚いというわけではなく、4人が数週間離脱することには確かに懸念がある。特に他の選手が負傷すればなおさらだ。しかしアンドレー・イェーグレルツのチームは、残りリーグ戦6試合で首位に勝ち点8差をつけている。今月多少つまずいたとしても、大局的に見れば、問題ないはずだ。

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7チェルシー

    欠場者数: 2 - エリー・カーペンター、サム・カー（ともにオーストラリア）

    チェルシーにとって今後数週間がどれほど影響を及ぼすかは、主に他の選手たちがどれだけ起用可能かに大きく左右される。書類上では、ルーシー・ブロンズが右サイドバックでエリー・カーペンターの穴を埋め、さらにアギー・ビーバー＝ジョーンズ、カタリナ・マカリオ、マイラ・ラミレスはいずれも、サム・カーの不在で手薄になるセンターフォワードの役割を務められる。しかし、ここ数週間はその4人のうち誰もコンディションが整っていなかった。

    ブロンズは今月初め、数週間の離脱から復帰してブルーズにとって大きな追い風となった。特にカーペンターの退団が迫る中ではなおさらだ。一方でビーバー＝ジョーンズも、足首の負傷を経て徐々に万全へ戻りつつある。ただし、マカリオとラミレスの復帰時期については見通しが立っておらず、チェルシーの攻撃のバランスを考えると、中央のストライカーがピッチにいることは重要に感じられる。

    ブルーズは問題なく乗り切れるはずだ、と考えるのが自然だろう。才能ある大きなスカッドを抱えており、少しずつコンディションも戻ってきている。それでも、今季ここまでソニア・ボンパストルのチームが対処を強いられてきた負傷者の多さを踏まえると、3月を通して選手たちが万全を維持し、離脱の影響を最小限に抑えられると見込むのは決して安全策ではない。

    総じて見れば、多くのチームよりは有利だが、チャンピオンズリーグ出場枠を争う最大級のライバルの一部と比べると、より大きな悪影響を受けることになるだろう。

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6リヴァプール

    欠場者数： 2 - 長野風花、清水梨紗（日本）

    リヴァプールはWSLのライバルたちほど多くの選手を失っているわけではないが、それでも非常に重要な2人を欠くことになる。

    長野風花は今季リーグ戦でレッズの中で誰よりも多くの出場時間を重ねており、中盤でのボール保持時の安定感は、イングランドにやって来て以来ずっと印象的だ。一方の清水梨紗は、2026年初頭に負傷から復帰して以降、右サイドバックとして安定したパフォーマンスを見せており、その時期は降格の危機にあるチームの成績が大きく上向いた時期とも重なっている。

    リヴァプールは1月に非常に積極的に動き、スカッドの層を厚くしてキャンペーン序盤よりもこの状況に対処しやすくなっている。負傷者も、前半戦にチームを苦しめた時期を経て、改善してきた。これらはすべて助けになるだろうが、それでも長野と清水がもたらしてきたクオリティの不在は大きい。

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5アーセナル

    欠場者数： 3 - ステフ・キャトリー、ケイトリン・フォード、カイラ・クーニー＝クロス（いずれもオーストラリア）

    WSLの「ビッグ4」の中で最も悪影響を受けるのはアーセナルだろう。ガナーズはチャンピオンズリーグ出場枠をめぐる争いで追う立場にあり、延期となった2試合の影響で、消化試合のチャンスを待つ間に3位チェルシーから勝ち点4差をつけられている。

    というのも、アーセナルは今季を通じてセンターバックで欠かせない存在だったステフ・キャトリー、直近で絶好調のケイトリン・フォード、そしてカイラ・クーニー＝クロスをアジアカップで失うからだ。後者はここ数週間、母親ががんと診断されたという衝撃的な知らせを受けて帰国して以降、主力としては扱われていないが、それでも一級品の選手であり、中盤での存在が欠けるのは痛手となる。

    ガナーズは選手層も決して厚くない。ケイティ・リードの前十字靭帯（ACL）負傷によりセンターバックの選択肢が一つ減り、リア・ウィリアムソンの最近の復帰は朗報ではあるものの、離脱期間があったためまだフィットネスを取り戻している最中だ。サイドでは、フォードの離脱に加えてベス・ミードが脛に髪の毛ほどのひび（疲労骨折）を負っており、さらにクロエ・ケリーも長期離脱から復帰したばかりである。

    アーセナルには複数ポジションをこなせて、重要な3人の離脱を補える柔軟性のある選手が十分いる。しかし、ガナーズにとっては試合によって少し難しい局面も出てくるかもしれない――そして欧州カップ戦出場権争いにおいて、ミスを許される余地はあまりない。

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    4ブライトン

    欠場者数： 4 - 南萌華、清家貴子（ともに日本）、チャーリーズ・ルール（オーストラリア）、チアマカ・ンナドジエ（ナイジェリア）

    ブライトンは今月の間に、2025-26シーズンにおける最も印象的で安定したパフォーマー4人を失うことになる。中でも最も大きいのは、正GKで世界屈指の同ポジションの選手の一人であるチアマカ・ンナドジエの一時離脱だろう。とりわけナイジェリア代表で、それを証明してきた。最近イングランド代表キャンプに参加していたソフィー・バガリーは、少なくとも堅実な控えである。

    さらに最終ラインでは、南萌華とチャーリーズ・ルールがともにアジアカップへ向かうことで懸念が増す。またシーガルズは、今季WSLで6得点を挙げて得点王争いで5位タイにつけるチーム最多得点者の清家貴子も欠く見込みだ。総じて、ブライトンにとって厳しい1か月となりそうだ。

    一方で角田楓佳は、非常に競争の激しい日本代表メンバーに選ばれなかったためチームに残る。クラブとしては、この若いMFが直近の有望なパフォーマンスを足掛かりに成長し、他の選手が不在の間に一段と存在感を示してくれることを期待している。

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3ウェストハム

    欠場者数：3人 ― カトリーナ・ゴリー（オーストラリア）、植木理子（日本）、イネス・ベロウム（アルジェリア）

    遠藤優が日本のアジアカップ代表から外れたことで、これから控える大きな大会がウェストハムに及ぼし得た影響は限定的になったが、それでもロンドンのクラブは依然としてかなり重要な選手を何人か失うことになる。AFCON（アフリカ・ネーションズカップ）でアルジェリア代表として戦う予定のイネス・ベロウムは、どちらかと言えば層を厚くするための戦力だが、カトリーナ・ゴリーと植木理子はこのチームにとって非常に価値が高い。

    ゴリーはウェストハムの主将であり、2年前に加入して以来、このチームで一貫して重要な働きを見せてきた。対する植木は、ハマーズのチーム内で誰よりもアシスト数が多く、チーム得点王のシェキーラ・マルティネスに次いで、直接的なゴール関与数が多い。さらに言えば、この2人はいずれもWSLにおいて、このチームのフィールドプレーヤーの中で出場時間がトップ4に入っている点も特筆に値する。

    新指揮官リタ・グアリーノには、特に活発だった1月の移籍市場を経て、ゴリーと植木の代役となり得る選択肢はある。それでも、降格争いにしっかりと巻き込まれているチームにとって、2人の離脱は大きな穴となる。今季が不安定な状況にあることが、事態をさらに重くしている。

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2トッテナム

    欠場者数： 3人 - クレア・ハント（オーストラリア）、古賀塔子、浜野まいか（日本）

    今月トッテナムより多くの選手を失うことになるWSLのチームもあるが、スパーズはアジアカップ期間中に先発のセンターバック2人がともに不在となるため、より大きなマイナスの影響を受けるチームは多くないだろう。古賀塔子は日本にとって重要な選手となり、クレア・ハントも開催国オーストラリアで同様の役割を担うはずで、マルティン・ホーはスパーズがどう適応するかを考えなければならない。

    今季リーグ戦で、北ロンドンのクラブが古賀とハントのコンビ以外のセンターバックの組み合わせで先発したのは一度だけで、アストン・ヴィラに勝利した試合でモリー・バートリップが起用されたときだった。それ以外のすべての試合では、前季WSLで最下位から2番目に終わったチームにとって傑出したシーズンとなっている中で、古賀とハントはその守備の中心で欠かせない存在だった。バートリップはそのセンターバックの一枠に堅実な選択肢を提供するだろうが、ホーが他に何をするのかは興味深い。

    そのうえ、チェルシーからレンタル中の若い攻撃的ミッドフィルダーである浜野まいかが日本代表に合流するため離脱することもある。スパーズは1月にそのフォワードを獲得する際にこの点を十分認識していたはずだが、たとえ選手層が比較的厚いエリアであったとしても、戦力をさらに目減りさせることになる。

    オーストラリア代表歴38試合のチャーリー・グラントは、11月に負傷してからようやくフルメニューの練習に戻ったばかりのため、代表チームには帯同しない。アジアカップに行けないことには落胆するだろうが、今後数週間にわたって他の選手が不在となる間、少なくとも必要な戦力面での上積みをもたらすはずだ。

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1エヴァートン

    欠場者数： 4人 - 石川璃音、林穂乃香、北川ひかる（日本）、クレア・ウィーラー（オーストラリア）

    2025-26シーズンの開幕前から、エヴァートンが3月に大きな打撃を受けることは誰もが分かっていた。トフィーズは夏に日本代表3選手を獲得し、AFCアジアカップで離脱する可能性のある選手の総数は最大6人に増加。さらにトニ・ペインも、ナイジェリア代表としてAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）に向かう可能性が高かった。結局、クラブが失うのはその7人のうち4人にとどまりそうだが、WSLの他のどのチームよりも欠場者が多くなる見込みだ。

    エヴァートンの状況が他より深刻なのは、これだけの欠場者に対応できる層の厚みがないことだ。とりわけ、すでに十分長い負傷者リストを抱えている中ではなおさらである。さらに欠場する選手の重要性も加味すると——たとえばクレア・ウィーラーと林穂乃香は、今季リーグ戦での出場時間がそれぞれチーム4位と5位に位置しており——チームにとっては乗り切るのが難しい期間になりそうだ。

    幸いにもトフィーズにとって、チームのもう一つの重要な歯車である籾木結花は日本代表に選ばれず、またマズ・パチェコはフィリピンのパスポートをまだ待っているため、現時点では代表でプレーできない。ペインについては、1か月以上出場できていない負傷の影響で、トフィーズに残る見込みだ。エヴァートンとしては、今後数週間のどこかで彼女が復帰し、必要な上積みをもたらして、忌まわしい降格圏からクラブを遠ざける助けになることを期待している。

