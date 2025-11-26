「まだ話し合いは続いている」バイエルンSDがウパメカノに関する移籍の噂についてコメント

「ウパは現在27歳、センターバックにとって黄金の年齢です。彼は自分の決断を非常に慎重に行いたいと考えています。ウパは、たとえ我々から良いオファーがあったとしても、金銭的な理由で残留するつもりはなく、またそうなることもありません。彼は、我々の一般的な方針と総合的な条件のために残留するでしょう」と、エベル氏はスポーツ誌『シュポルト・ビルト』で説明した。

FCBのスポーツディレクターは、フランス代表選手は間違いなく「世界最高のディフェンダー」の一人だと付け加えた。 そのため、ドイツ記録的な優勝チームにとっては、協力関係の継続が最優先事項である。「ヴァンサン、クリストフ、そして私は彼を非常に支援しており、彼とともに歩んできた道を今後も歩み続け、彼のキャリアの絶頂期をこのチームで過ごしてほしいと思っています。彼は、私たちにとって、内部での最高の移籍となるでしょう」。

両者は依然として交渉中である。しかし、エベール氏は合意に達することができると楽観視している。「我々はまだ話し合いを続けています。私は基本的に非常に前向きな人間であり、ウパが我々の進む道に非常に満足していると感じています」。