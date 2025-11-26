バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベール氏は、ダヨ・ウパメカノの移籍交渉について発言し、このセンターバックとの契約延長をぜひ実現させたいという意向を改めて表明した。
「まだ話し合いは続いている」バイエルンSDがウパメカノに関する移籍の噂についてコメント
「ウパは現在27歳、センターバックにとって黄金の年齢です。彼は自分の決断を非常に慎重に行いたいと考えています。ウパは、たとえ我々から良いオファーがあったとしても、金銭的な理由で残留するつもりはなく、またそうなることもありません。彼は、我々の一般的な方針と総合的な条件のために残留するでしょう」と、エベル氏はスポーツ誌『シュポルト・ビルト』で説明した。
FCBのスポーツディレクターは、フランス代表選手は間違いなく「世界最高のディフェンダー」の一人だと付け加えた。 そのため、ドイツ記録的な優勝チームにとっては、協力関係の継続が最優先事項である。「ヴァンサン、クリストフ、そして私は彼を非常に支援しており、彼とともに歩んできた道を今後も歩み続け、彼のキャリアの絶頂期をこのチームで過ごしてほしいと思っています。彼は、私たちにとって、内部での最高の移籍となるでしょう」。
両者は依然として交渉中である。しかし、エベール氏は合意に達することができると楽観視している。「我々はまだ話し合いを続けています。私は基本的に非常に前向きな人間であり、ウパが我々の進む道に非常に満足していると感じています」。
- AFP
ウパメカノのミュンヘンでの契約は2026年6月30日まで有効。新しい労働契約について合意に達しない場合、彼は来年の夏に無償で移籍可能となる。特にレアル・マドリーが移籍を視野に入れているとされており、『スカイ』によると、パリ・サンジェルマンも関心を示しているようだ。
伝えられるところによると、両者は給与に関してまだ意見が分かれている。さらに、ウパメカノは移籍条項を要求しているようだが、バイエルン側はこれを非常に嫌がっている。
しかし、選手自身は、自分の要求額が高すぎるという噂を最近否定している。「お金が問題じゃない。マックスとクリストフと話し合っている。僕はチームと一緒にシーズンに集中していて、ここでの生活に満足している」。
ウパメカノは素晴らしいシーズンを過ごしており、ディフェンスのリーダーとして、FCバイエルンがこれまでほぼ完璧なパフォーマンスを見せ、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグの両方で首位を走っていることに大きく貢献している。
- 試合数：16
- 得点：1
- アシスト：
- バイエルンとの契約期間：2026年まで