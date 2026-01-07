チェルシーがヴィニシウスに1億5000万ユーロ提示？移籍の噂の真相が判明

レアル・マドリーは冬休み明けの初戦となったレアル・ベティス戦に5-1で快勝し、ラ・リーガで首位バルセロナを猛追する構えを見せた。キリアン・エンバペを欠く中での大勝だったが、ヴィニシウスは得点を挙げられず、試合が進むにつれてパフォーマンスが低下。77分に交代を命じられた際には、観衆から厳しいブーイングと罵声が飛ぶ一幕もあった。

それでもアロンソ監督は、シーズン序盤に不仲説が流れた過去を払拭するかのように、苦境に立つエースを擁護した。試合後の会見で、指揮官は次のように述べた。

「ホームでの初戦を当然の勝利で飾れた。冷静さを保ち、良い感覚でスーパーカップ（スーペルコパ）へ向かうことは重要だ。バルセロナも勝利したため、我々も勝ち続けなければならない。前半戦の最後で勝ち点45に達した。これは年間で90ポイントに到達できるペースだ。明日からはスーパーカップのことだけを考えていく」

また、指揮官はヴィニシウスについて「彼は多くの貢献をした。相手のイエローカードを誘発し、粘り強く戦っていた。前半のプレーは特に気に入っている。彼はチームにとって不可欠な存在だ。スーパーカップでも彼は極めて重要になるだろう」と付け加え、信頼を強調した。