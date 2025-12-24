Getty Images Sport
マン・Cへの移籍を優先？マン・Uがセメンヨ獲得に失敗した理由が明らかに
セメンヨの好調ぶりは見逃されず、リヴァプール、トッテナム、アーセナル、マンチェスター・シティ、そしてマンチェスター・ユナイテッドがこのガーナ代表選手を監視していた。火曜日にはチェルシーも元ブリストル・シティの選手に一時関心を示したと報じられた。
セメンヨは今夏、早い時期に関心があったにもかかわらず、ヴァイタリティ・スタジアムと5年契約を結んだばかりだ。しかし、この新契約には違約金条項が含まれており、来月1月10日まで発動可能で、ボーンマスが貴重なFWの後釜を探す時間を確保できるようになっている。夏にはこの違約金がより低くなるものの、関心を持つクラブは新年にこの25歳のウインガーを獲得することを望んでおり、ライバルに奪われることを恐れている。
マンチェスター・Uもセメンヨに経済的な提案を行ったが、強力な売り込みをしたにもかかわらず、セメンヨは1月にプレミアリーグ優勝争いをしているマンチェスター・シティへの移籍を優先していると報じられている。さらに、セメンヨがマンチェスター・Uを断った理由は金銭面ではなく、サッカー面での理由だったことも明らかになった。
移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によれば、セメンヨが1月のマンチェスター・シティ移籍を優先した理由はそういうことだ。
「セメンヨの決定はプロジェクトの魅力によるもので、お金ではない」とジェイコブス氏は火曜夜に自身のX(旧Twitter)アカウントに投稿した。
さらにジェイコブス氏は、セメンヨに興味を示したすべてのチームが「似たような金額」の給与を提示したと述べ、「すべてのクラブが給与提示をしたが、同じような金額の範囲内だった。しかし、マンチェスター・Uはライバルより高い給与を出すために自分たちの給与体系を壊す準備はできていなかった」と付け加えた。
マンチェスター・Uはセメンヨをウィングバックに転向させるために獲得を急いだという憶測があったが、ジェイコブス氏はそれは事実ではないと断言。「ルベン・アモリム監督が彼を中心に新しいシステムを構築するという示唆があったにもかかわらず、セメンヨを主にウィングバックとして起用する計画はなかったと理解している」とジェイコブス氏は続けた。「マンチェスター・ユナイテッドはセメンヨを何よりもまずウインガー、アタッカーとして見ていた。アモリム監督のシステムはセメンヨの意思決定プロセスにおいて要因ではなかった」
リヴァプールは以前、前線の刷新を続ける中で、来月セメンヨを獲得する最有力候補だった。リヴァプールは今夏、ニューカッスル、フランクフルト、レヴァークーゼンからそれぞれアレクサンデル・イサク、ユーゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツを獲得するために大金を投じたが、彼をアンフィールドに連れてくるために違約金を支払う準備ができているようだった。
モハメド・サラーのリヴァプールでの将来についての憶測と、週末のアレクサンデル・イサクの足首骨折が、リヴァプールが今後数日でセメンヨへの関心を加速させることを示唆していた。しかし、ジェイコブス氏はそうではないと述べている。
「一方、リヴァプールは11月の話し合い後、セメンヨ獲得を進めないことを決めていた。結局、アレクサンデル・イサクの骨折も、12月に新たな正式アプローチをすることを促さなかった」
セメンヨのマンチェスター・シティへの移籍が予想されることで、1月の移籍市場により大きな影響が出る可能性があり、シティは控え選手の複数名についてオファーを受け入れる見込みだ。
今夏トッテナムが狙っていたサヴィーニョは、今年の初めにペップ・グアルディオラ監督のチームと新契約を結んだばかりにもかかわらず、1月の退団と関連付けられている。トッテナムは左ウインガー獲得を目指す中で、再びこの若いブラジル代表選手への関心が報じられている。
月曜日のアフリカネイションズカップ初戦でジンバブエとの試合でエジプトの同点ゴールを決めたオマル・マルムーシュも、来月エティハド・スタジアムを去ると噂されている選手の一人で、若いノルウェー人ウインガーのオスカー・ボブも同様だ。
ボブは怪我のため昨シーズンはリーグ戦わずか3試合の出場に留まり、今シーズンは22歳ながらプレミアリーグで5試合に先発出場している。
