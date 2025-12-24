マン・Cへの移籍を優先？マン・Uがセメンヨ獲得に失敗した理由が明らかに

セメンヨの好調ぶりは見逃されず、リヴァプール、トッテナム、アーセナル、マンチェスター・シティ、そしてマンチェスター・ユナイテッドがこのガーナ代表選手を監視していた。火曜日にはチェルシーも元ブリストル・シティの選手に一時関心を示したと報じられた。

セメンヨは今夏、早い時期に関心があったにもかかわらず、ヴァイタリティ・スタジアムと5年契約を結んだばかりだ。しかし、この新契約には違約金条項が含まれており、来月1月10日まで発動可能で、ボーンマスが貴重なFWの後釜を探す時間を確保できるようになっている。夏にはこの違約金がより低くなるものの、関心を持つクラブは新年にこの25歳のウインガーを獲得することを望んでおり、ライバルに奪われることを恐れている。

マンチェスター・Uもセメンヨに経済的な提案を行ったが、強力な売り込みをしたにもかかわらず、セメンヨは1月にプレミアリーグ優勝争いをしているマンチェスター・シティへの移籍を優先していると報じられている。さらに、セメンヨがマンチェスター・Uを断った理由は金銭面ではなく、サッカー面での理由だったことも明らかになった。