AFC女子アジアカップ2026は、2026年3月1日(日)のグループステージから開幕。3月13日(金)からノックアウトステージ(決勝トーナメント)に突入し、決勝戦は3月21日(土)に行われる予定だ。なお、今大会で6位以上となった場合、2027年FIFAワールドカップの出場権を手にすることができる。

【大会日程】

ラウンド 日程 グループステージ 2026年3月1日(日)〜3月9日(月) 準々決勝 2026年3月13日(金)〜3月15日(日) 準決勝 2026年3月17日(火)〜3月18日(水) 順位決定戦 2026年3月19日(木) 決勝 2026年3月21日(土)

※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チーム(6位以上)がW杯ストレートイン、敗北した2チーム(7位・8位)がW杯大陸間PO出場。

※準々決勝に勝利した4チーム(6位以上)はW杯ストレートイン。

【日本戦日程】

節 開催日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 第1節 2026年3月4日(水) 14:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第2節 2026年3月7日(土) 20:00 インド vs 日本 Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第3節 2026年3月10日(火) 18:00 日本 vs ベトナム Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア)

※すべて日本時間。