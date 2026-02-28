Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Australia(C)Getty images
Tsutomu Maeda

AFC女子アジアカップ2026の開幕はいつ？開催地・スタジアムはどこ？｜2027年ワールドカップ予選

AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026のなでしこジャパン(日本女子代表)はいつ初戦に臨む？大会の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DAZN

女子アジアカップ2026はDAZNが全試合独占ライブ配信！

DMM×DAZNホーダイならDAZNプラン月額最安値

今ならPayPayポイント付与キャンペーンを実施中

AFC女子アジアカップ2026

DMM×DAZNホーダイがお得

最安値で視聴

AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026が、2026年3月に行われる。

本記事では、AFC女子アジアカップ2026の開幕日と開催地を紹介する。

女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得DAZN月額プラン最安値で登録

  • japan nadeshikoGetty Images

    AFC女子アジアカップ2026の開幕はいつ？

    AFC女子アジアカップ2026は、2026年3月1日(日)のグループステージから開幕。3月13日(金)からノックアウトステージ(決勝トーナメント)に突入し、決勝戦は3月21日(土)に行われる予定だ。なお、今大会で6位以上となった場合、2027年FIFAワールドカップの出場権を手にすることができる。

    女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得DAZN月額プラン最安値で登録

    【大会日程】

    ラウンド日程
    グループステージ2026年3月1日(日)〜3月9日(月)
    準々決勝2026年3月13日(金)〜3月15日(日)
    準決勝2026年3月17日(火)〜3月18日(水)
    順位決定戦2026年3月19日(木)
    決勝2026年3月21日(土)

    ※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チーム(6位以上)がW杯ストレートイン、敗北した2チーム(7位・8位)がW杯大陸間PO出場。
    ※準々決勝に勝利した4チーム(6位以上)はW杯ストレートイン。

    【日本戦日程】

    開催日キックオフ時刻対戦カード会場
    第1節2026年3月4日(水)14:00日本 vs チャイニーズ・タイペイPerth Rectangular Stadium
    (パース/オーストラリア)
    第2節2026年3月7日(土)20:00インド vs 日本Perth Rectangular Stadium
    (パース/オーストラリア)
    第3節2026年3月10日(火)18:00日本 vs ベトナムPerth Rectangular Stadium
    (パース/オーストラリア)

    ※すべて日本時間。

    • 広告
  • Perth Rectangular Stadium(C)Getty images

    AFC女子アジアカップ2026の開催地はどこ？

    AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026はオーストラリアで開催。試合は国内3都市・計5会場で実施予定だ。

    なでしこジャパンはグループCに入り、グループステージの試合はすべてパースの「Perth Rectangular Stadium」で行われる。

    都市スタジアム
    シドニーStadium Australia
    Western Sydney Stadium
    ゴールドコーストGold Coast Stadium
    パースPerth Stadium
    Perth Rectangular Stadium

    女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得DAZN月額プラン最安値で登録

  • afc asian cup 2026 womenDAZN

    AFC女子アジアカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

    女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が独占配信する。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。

    ただし、『DAZN』の配信内容詳細は現時点で未定。とはいえ、過去大会の中継傾向から、全試合中継または日本戦を中心に配信するものと思われる。

    女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得DAZN月額プラン最安値で登録

  • dmm dazn hodai 2026 new planDMM

    AFC女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

    前述の通り、女子アジアカップ2026はネット『DAZN』が全試合独占ライブ配信を行う。

    『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得DAZN月額プラン最安値で登録

0