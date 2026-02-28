AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026が、2026年3月に行われる。
本記事では、AFC女子アジアカップ2026の開幕日と開催地を紹介する。
AFC女子アジアカップ2026は、2026年3月1日(日)のグループステージから開幕。3月13日(金)からノックアウトステージ(決勝トーナメント)に突入し、決勝戦は3月21日(土)に行われる予定だ。なお、今大会で6位以上となった場合、2027年FIFAワールドカップの出場権を手にすることができる。
|ラウンド
|日程
|グループステージ
|2026年3月1日(日)〜3月9日(月)
|準々決勝
|2026年3月13日(金)〜3月15日(日)
|準決勝
|2026年3月17日(火)〜3月18日(水)
|順位決定戦
|2026年3月19日(木)
|決勝
|2026年3月21日(土)
※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チーム(6位以上)がW杯ストレートイン、敗北した2チーム(7位・8位)がW杯大陸間PO出場。
※準々決勝に勝利した4チーム(6位以上)はW杯ストレートイン。
|節
|開催日
|キックオフ時刻
|対戦カード
|会場
|第1節
|2026年3月4日(水)
|14:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第2節
|2026年3月7日(土)
|20:00
|インド vs 日本
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第3節
|2026年3月10日(火)
|18:00
|日本 vs ベトナム
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
※すべて日本時間。
AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026はオーストラリアで開催。試合は国内3都市・計5会場で実施予定だ。
なでしこジャパンはグループCに入り、グループステージの試合はすべてパースの「Perth Rectangular Stadium」で行われる。
|都市
|スタジアム
|シドニー
|Stadium Australia
Western Sydney Stadium
|ゴールドコースト
|Gold Coast Stadium
|パース
|Perth Stadium
Perth Rectangular Stadium
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が独占配信する。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。
ただし、『DAZN』の配信内容詳細は現時点で未定。とはいえ、過去大会の中継傾向から、全試合中継または日本戦を中心に配信するものと思われる。
