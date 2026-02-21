トッテナムvsアーセナルはいつ？ノースロンドンダービーの日程・放送予定

2025-26シーズンのプレミアリーグは残すところ10試合あまり。優勝争いや来季の欧州カップ戦出場権争い、さらに残留争いなどに大きな注目が集まる中、第27節でトッテナムとアーセナルによる「ノースロンドンダービー」が開催される。
本記事では、今季2度目のノースロンドンダービーの試合日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
U-NEXT
プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
U-NEXTサッカーパック
無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ
2025-26シーズンのプレミアリーグは残すところ10試合あまり。優勝争いや来季の欧州カップ戦出場権争い、さらに残留争いなどに大きな注目が集まる中、第27節でトッテナムとアーセナルによる「ノースロンドンダービー」が開催される。
本記事では、今季2度目のノースロンドンダービーの試合日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
2025-26シーズン2度目のノースロンドンダービーは、現地時間2026年2月22日(日)に開催。トッテナムvsアーセナルのキックオフは同日午後4時30分、日本時間2月23日(月)午前1時30分に予定されている。
2025-26シーズン2度目のノースロンドンダービーは、トッテナムの本拠地であるトッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催。
トッテナム・ホットスパー・スタジアムはホワイト・ハート・レーンの代わりに2019年から同クラブの本拠地となった。収容人数約6万2850人を誇る同スタジアムで開催された昨季のダービーは、アウェーのアーセナルがガブリエウの得点により1-0でトッテナムを下した。
ノースロンドンダービーはこれまでに198回開催。トッテナムの61勝、アーセナルの85勝、52引き分けと、アーセナルが勝ち越している。さらに、直近の5試合でアーセナルが5連勝中と圧倒しており、トッテナムの最後のダービー勝利は2022年5月と、約4年間にわたって勝利を手にできていない。
今季、両クラブはすでに1度対戦。アーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムで行われた一戦では、アーセナルがエゼのハットトリックなどでトッテナムに4-1で快勝した。
|大会
|試合日時
|結果
|プレミアリーグ第12節
|2025/11/23
|アーセナル
トロサール(36')
エゼ(41',46',76')
|4-1
|トッテナム
リシャルリソン(55')
昨季2024-25シーズンからプレミアリーグを配信する『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。