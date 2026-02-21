Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tottenham arsenalGetty Images
Yuta Tokuma

トッテナムvsアーセナルはいつ？ノースロンドンダービーの日程・放送予定

2025-26シーズンのノースロンドンダービーはいつ？トッテナムvsアーセナルの試合日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグは残すところ10試合あまり。優勝争いや来季の欧州カップ戦出場権争い、さらに残留争いなどに大きな注目が集まる中、第27節でトッテナムとアーセナルによる「ノースロンドンダービー」が開催される。

本記事では、今季2度目のノースロンドンダービーの試合日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • tottenham arsenalGetty Images

    2025-26ノースロンドンダービーはいつ？

    2025-26シーズン2度目のノースロンドンダービーは、現地時間2026年2月22日(日)に開催。トッテナムvsアーセナルのキックオフは同日午後4時30分、日本時間2月23日(月)午前1時30分に予定されている。

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

    • 広告
  • tottenham hotspur stadiumGetty Images

    2025-26ノースロンドンダービーの会場は？

    2025-26シーズン2度目のノースロンドンダービーは、トッテナムの本拠地であるトッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催。

    トッテナム・ホットスパー・スタジアムはホワイト・ハート・レーンの代わりに2019年から同クラブの本拠地となった。収容人数約6万2850人を誇る同スタジアムで開催された昨季のダービーは、アウェーのアーセナルがガブリエウの得点により1-0でトッテナムを下した。

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • tottenham arsenalGetty Images

    ノースロンドンダービーの通算成績は？

    ノースロンドンダービーはこれまでに198回開催。トッテナムの61勝、アーセナルの85勝、52引き分けと、アーセナルが勝ち越している。さらに、直近の5試合でアーセナルが5連勝中と圧倒しており、トッテナムの最後のダービー勝利は2022年5月と、約4年間にわたって勝利を手にできていない。

    今季、両クラブはすでに1度対戦。アーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムで行われた一戦では、アーセナルがエゼのハットトリックなどでトッテナムに4-1で快勝した。

    ■2025-26季ノースロンドンダービー結果

    大会試合日時結果
    プレミアリーグ第12節2025/11/23アーセナル
    トロサール(36')
    エゼ(41',46',76')    		4-1トッテナム
    リシャルリソン(55')

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

    2025-26ノースロンドンダービー｜放送・配信予定

    昨季2024-25シーズンからプレミアリーグを配信する『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

    U-NEXT特設ページから視聴登録
    (特典あり)

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • 2025-26ノースロンドンダービー｜視聴方法

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

    U-NEXTサッカーパックの登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
    ※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

    ※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

プレミアリーグ
トッテナム crest
トッテナム
TOT
アーセナル crest
アーセナル
ARS
0