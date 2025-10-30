このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251025 rugby japan(C)Getty images
ラグビー日本代表 南アフリカ戦はいつ？何時から？日程・放送予定

【ラグビー日本代表 最新情報】リポビタンDツアー2025 南アフリカ代表戦はいつ？試合日程や開始時間(キックオフ時刻)は何時？開催スケジュールやテレビ放送予定を紹介。

11/1(土)25時10分～ラグビー日本代表vs南アフリカ代表
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

ラグビー日本代表は、11月1日(土)にリポビタンDツアー2025で南アフリカ代表と対戦する。

本記事では、南アフリカ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

