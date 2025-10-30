ラグビー日本代表 南アフリカ戦はいつ？何時から？日程・放送予定

ラグビー日本代表は、11月1日(土)にリポビタンDツアー2025で南アフリカ代表と対戦する。
ラグビー日本代表は、11月1日(土)にリポビタンDツアー2025で南アフリカ代表と対戦する。
本記事では、南アフリカ戦の試合日程や放送予定を紹介する。
リポビタンDツアー2025、ラグビー日本代表対南アフリカ代表は、11月1日(土)に開催。キックオフ時間は25時10分予定となっている。
ラグビー日本代表と南アフリカ代表の一戦は、イギリス・ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで開催される。
収容人員数は90,000席で、イギリスサッカーの聖地として知られる。サッカー専用スタジアムだが、2015年にはラグビーワールドカップも開催。その他、プレミアリーグやサッカー代表戦、UEFAチャンピオンズリーグの舞台となってきた。
ラグビー日本代表の南アフリカ戦は、テレビ放送が地上波『NHK総合』、衛星放送『J SPORTS』、『WOWOWライブ』で生中継される。ネット配信は『WOWOWオンデマンド』と『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信予定だ。
『J SPORTSオンデマンド』の配信については、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でも視聴することができる。
前述の通り、南アフリカ戦はAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でもライブ配信。『J SPORTSチャンネル』には14日間の無料体験期間が設けられており、期間中の解約も可能だ。
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,178円）
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
