ラグビー日本代表 南アフリカ戦はいつ？何時から？日程・放送予定

ラグビー日本代表と南アフリカ代表の一戦は、イギリス・ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムで開催される。

収容人員数は90,000席で、イギリスサッカーの聖地として知られる。サッカー専用スタジアムだが、2015年にはラグビーワールドカップも開催。その他、プレミアリーグやサッカー代表戦、UEFAチャンピオンズリーグの舞台となってきた。