japan-scottland(C)Getty Images
GOAL

サッカー日本代表の2026年初戦はいつ？試合日程・放送予定まとめ

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表の2026年最初の試合はどこと対戦するのか。放送日程などを紹介。

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。

本記事では、サッカー日本代表・森保ジャパンの2026年最初の試合のテレビ放送予定などをまとめている。

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年最初の対戦相手はスコットランド

    2026年最初の対戦相手はスコットランド代表。ハムデン・パークで3月29日に対戦する。

    また、イングランド代表との対戦もすでに決定しており、ウェンブリー・スタジアムで日本時間4月1日に対戦する。

    イングランドはサッカーの母国で、ワールドカップでは優勝候補の一角。トーマス・トゥヘル監督の下で欧州予選は全勝突破を果たし、注目のチームとなっている。

    日程大会・対戦カード
    3月23日(月)～3/31(火)FIFAインターナショナルウィンドウ
    3月28日(土)国際親善試合
    vs.スコットランド
    (スコットランド／ハムデン・パーク)
    3月31日(火)国際親善試合
    vs.イングランド
    (イングランド／ウェンブリー)
  • japan-england(C)Getty Images

    スコットランド戦、イングランド戦放送予定

    日本時間3月29日2:00キックオフ予定のスコットランド戦、4月1日3:45キックオフ予定のイングランド戦の放送予定は現時点では未定となっている。

    ともに強豪相手で注目の一戦となるが、早朝となるため地上波での放送があるかは定かではない。

    ワールドカップ日本代表戦を含む全試合をDAZNがライブ配信！

    FIFAワールドカップ2026は地上波やBS『NHK BSプレミアム4K』でも生放送・録画放送を予定しているが、ネット『DAZN』では日本代表戦を含む104試合すべてをライブ配信を予定している。

