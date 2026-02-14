サッカー日本代表の2026年初戦はいつ？試合日程・放送予定まとめ

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。
本記事では、サッカー日本代表・森保ジャパンの2026年最初の試合のテレビ放送予定などをまとめている。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。
本記事では、サッカー日本代表・森保ジャパンの2026年最初の試合のテレビ放送予定などをまとめている。
2026年最初の対戦相手はスコットランド代表。ハムデン・パークで3月29日に対戦する。
また、イングランド代表との対戦もすでに決定しており、ウェンブリー・スタジアムで日本時間4月1日に対戦する。
イングランドはサッカーの母国で、ワールドカップでは優勝候補の一角。トーマス・トゥヘル監督の下で欧州予選は全勝突破を果たし、注目のチームとなっている。
|日程
|大会・対戦カード
|3月23日(月)～3/31(火)
|FIFAインターナショナルウィンドウ
|3月28日(土)
|国際親善試合
vs.スコットランド
(スコットランド／ハムデン・パーク)
|3月31日(火)
|国際親善試合
vs.イングランド
(イングランド／ウェンブリー)
日本時間3月29日2:00キックオフ予定のスコットランド戦、4月1日3:45キックオフ予定のイングランド戦の放送予定は現時点では未定となっている。
ともに強豪相手で注目の一戦となるが、早朝となるため地上波での放送があるかは定かではない。
FIFAワールドカップ2026は地上波やBS『NHK BSプレミアム4K』でも生放送・録画放送を予定しているが、ネット『DAZN』では日本代表戦を含む104試合すべてをライブ配信を予定している。
『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可