ラグビー日本代表 アイルランド戦はいつ？何時から？日程・放送予定

ラグビー日本代表は、11月8日(土)にリポビタンDツアー2025でアイルランド代表と対戦する。
本記事では、アイルランド戦の試合日程や放送予定を紹介する。
リポビタンDツアー2025、ラグビー日本代表対アイルランド代表は、11月8日(土)に開催。キックオフ時間は21時40分予定となっている。
ラグビー日本代表とアイルランド代表の一戦は、アイルランド・ダブリンにあるアビバ・スタジアムで開催される。
収容人員数は51,700席で、多目的スタジアムとしてサッカーやラグビーの国際マッチ、カップ戦決勝などで使用されてきた。2011年と2024年にはUEFAヨーロッパリーグ決勝の舞台にもなっている。
ラグビー日本代表のアイルランド戦は、テレビ放送が衛星放送『WOWOW』で生中継される。ネット配信は『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定だ。
前述の通り、アイルランド戦はネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。
