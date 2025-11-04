このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rugby japan 20251025(C)Getty images
GOAL

ラグビー日本代表 アイルランド戦はいつ？何時から？日程・放送予定

【ラグビー日本代表 最新情報】リポビタンDツアー2025 アイルランド代表戦はいつ？試合日程や開始時間(キックオフ時刻)は何時？開催スケジュールやテレビ放送予定を紹介。

ラグビー日本代表戦を中継/配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでラグビー日本代表vsアイルランドを中継/ライブ配信

今すぐWOWOW公式サイトでチェック

WOWOWオンデマンドならすぐに視聴可能

月額2,530円(税込)

WOWOWオンデマンドでライブ配信！

今すぐ視聴開始

ラグビー日本代表は、11月8日(土)にリポビタンDツアー2025でアイルランド代表と対戦する。

本記事では、アイルランド戦の試合日程や放送予定を紹介する。

ラグビー日本vsアイルランドはWOWOWオンデマンドでライブ配信！加入はこちらから