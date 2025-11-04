ラグビー日本代表 アイルランド戦はいつ？何時から？日程・放送予定

ラグビー日本代表とアイルランド代表の一戦は、アイルランド・ダブリンにあるアビバ・スタジアムで開催される。

収容人員数は51,700席で、多目的スタジアムとしてサッカーやラグビーの国際マッチ、カップ戦決勝などで使用されてきた。2011年と2024年にはUEFAヨーロッパリーグ決勝の舞台にもなっている。