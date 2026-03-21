カラバオカップ2026決勝はいつ？試合日程・対戦カード・中継予定

今季最初のイングランド国内メジャートロフィーを懸けた一戦、カラバオカップ（リーグカップ）決勝が3月23日(月)に開催される。
プレミアリーグ優勝争いを続けるアーセナルとマンチェスター・シティによる一戦に関する最新情報を紹介する。
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今季最初のイングランド国内メジャートロフィーを懸けた一戦、カラバオカップ（リーグカップ）決勝が3月23日(月)に開催される。
プレミアリーグ優勝争いを続けるアーセナルとマンチェスター・シティによる一戦に関する最新情報を紹介する。
2025-26シーズンのカラバオカップ決勝アーセナルvsマンチェスター・シティは、現地時間3月22日(日)午後5時30分、日本時間3月23日(月)午前1時30分にキックオフを迎える。
2025-26シーズンのカラバオカップ決勝は例年通りウェンブリー・スタジアムで開催される。
イングランドのロンドンにある“聖地”ウェンブリー・スタジアムは、9万人を収容できる国内最大級のスタジアム。EURO2020決勝や2季前のチャンピオンズリーグ決勝など、数々のビッグマッチが開催された。また、イングランド代表のホームスタジアムとしても使用されており、4月1日には日本代表との一戦が予定されている。
対戦カード：アーセナルvsマンチェスター・シティ
カラバオカップ決勝で今季プレミアリーグで優勝争いを繰り広げるアーセナルとマンチェスター・Cが激突する。
現在プレミアリーグ首位をひた走るアーセナルなるはカラバオカップ、FAカップ、チャンピオンズリーグと史上初の4冠の可能性を残しており、今季最初のタイトル獲得を目指す。対するマンチェスター・Ｃもプレミアリーグで2位につけており逆転優勝の可能性を残しながら、5季ぶりのカラバオカップ制覇を懸けて決勝の舞台に立つ。
なお、今季両チームはすでに1度対戦しており、アーセナルの本拠地での一戦は1-1のドローだった。
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対戦カード：リヴァプール 1-2 ニューカッスル・ユナイテッド
得点者：
リヴァプール：キエーザ(90+4')
ニューカッスル：バーン(45')、イサク(52')
ディフェンディング・チャンピオンのリヴァプールと初優勝を目指したニューカッスルが対戦した。45分にトリッピアーのCKをバーンが頭で合わせてニューカッスルが先制する。さらに52分、マーフィーの落としをイサクがハーフボレーで合わせて追加点。反撃に出るリヴァプールだが、相手GKポープに阻まれ続けるが、後半アディショナルタイムにキエーザがネットを揺らして1点を返す。しかし、反撃及ばずタイムアップ。
ニューカッスルが2-1でリヴァプールを下して、1955年FAカップ制覇以来となる70年ぶりの国内タイトル獲得となった。