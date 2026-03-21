カラバオカップ2026決勝はいつ？試合日程・対戦カード・中継予定

対戦カード：アーセナルvsマンチェスター・シティ

カラバオカップ決勝で今季プレミアリーグで優勝争いを繰り広げるアーセナルとマンチェスター・Cが激突する。

現在プレミアリーグ首位をひた走るアーセナルなるはカラバオカップ、FAカップ、チャンピオンズリーグと史上初の4冠の可能性を残しており、今季最初のタイトル獲得を目指す。対するマンチェスター・Ｃもプレミアリーグで2位につけており逆転優勝の可能性を残しながら、5季ぶりのカラバオカップ制覇を懸けて決勝の舞台に立つ。

なお、今季両チームはすでに1度対戦しており、アーセナルの本拠地での一戦は1-1のドローだった。