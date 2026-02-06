2026年の天皇杯とルヴァンカップはいつ開催される？

明治安田Jリーグは2026年に変革期を迎えた。従来の「春秋制」から「秋春制」にシーズンが移行するのに伴い、2026年上半期に特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催され、8月に2026-27シーズンのJリーグが開幕する。このシーズン移行の影響は他の国内カップ戦にも波及しており、2026年にはさまざまな変更点がある。
本記事では、2026年の天皇杯やルヴァンカップなどの国内カップ戦の情報を紹介する。
JFA全日本サッカー選手権大会（天皇杯）は、第106回大会となる2026年大会を開催することが決定。
8月に開幕し、決勝戦は2027年1月1日(金・祝)にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催予定だ。なお、元日に決勝戦が実施されるのは、2021年以来6大会ぶりとなる。
詳細な日程は現段階で判明しておらず、追って発表される予定だ。
1992年に創設されたJリーグカップ（ルヴァンカップ）は2025シーズンまで33回にわたって開催。しかし、2026年はJリーグが「春秋制」から「秋春制」に移行するため、同大会の開催は見送られることが決まった。
なお、ルヴァンカップが開催されないのは1995シーズン以来となる。
ルヴァンカップの次回開催は、2026-27シーズン中、もしくは翌シーズンの2027-28シーズンになることが予想されているが、現時点で公式発表はない。
Jリーグ王者と天皇杯覇者が新シーズン開幕直前に対戦するスーパーカップは1994年に創設。2025年まで「FUJIFILM SUPER CUP（XEROX SUPER CUP／FUJI XEROX SUPER CUP）」として32回にわたって開催されてきた。しかし、2026年のJリーグシーズン移行に伴い、2025年大会が現行レギュレーションでの「最後の大会」とされている。
今後どのような形でJリーグ王者と天皇杯覇者が対戦するスーパーカップが開催されるかは、現段階で分かっていない。
Jリーグでは、2026年のシーズン移行に伴い特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。地域リーグ ラウンドとプレーオフ ラウンドからなり、2月6日(金)に開幕し、6月7日(日)に全日程が終了する。さらに、Jリーグ百年構想リーグ終了の翌週には「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催される。
|日程
|大会名
|2026年2月6日～5月24日
|地域リーグラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフラウンド第1戦
|2026年6月6日・7日
|プレーオフラウンド第2戦
|2026年6月13日
|JリーグオールスターDAZNカップ
※金曜日開催になる場合もある
「秋春制」シーズン移行する明治安田Jリーグは、2026年8月7日(金)に開幕。最終節はJ1リーグが2027年6月6日(日)、J2リーグとJ3リーグが5月23日(日)に予定されている。また、レギュラーシーズン終了後には従来通りJ1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦が開催される。
|リーグ
|ラウンド
|試合日程
|J1
|開幕節
|2026/8/7(金)～9(日)
|最終節
|2027/6/5(土)～6(日)
|J2・J3
|開幕節
|2026/8/7(金)～9(日)
|最終節
|2027/5/22(土)～23(日)
|リーグ
|ラウンド
|試合日程
|J1昇格プレーオフ
|準決勝
|2027/5/29(土)or30(日)
|決勝
|2027/6/5(土)or6(日)
|J2昇格プレーオフ
|準決勝
|2027/5/29(土)or30(日)
|決勝
|2027/6/5(土)or6(日)
|J3・JFL入れ替え戦
|第1戦
|2027/5/29(土)or30(日)
|第2戦
|2027/6/5(土)or6(日)