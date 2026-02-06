2026年の天皇杯とルヴァンカップはいつ開催される？

明治安田Jリーグは2026年に変革期を迎えた。従来の「春秋制」から「秋春制」にシーズンが移行するのに伴い、2026年上半期に特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催され、8月に2026-27シーズンのJリーグが開幕する。このシーズン移行の影響は他の国内カップ戦にも波及しており、2026年にはさまざまな変更点がある。

本記事では、2026年の天皇杯やルヴァンカップなどの国内カップ戦の情報を紹介する。