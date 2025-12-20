チェルシーでは「成功＝安定」ではない：マレスカが漏らしたオーナー批判と権力闘争

結局、彼の不安定なチームは絶え間なく変化するクラブの状態を反映しているに過ぎない。そのような不安定さの中で成功を収めるあために必要なのは、常に続く監視ではなく、上層部から立場を保証されることである。
移籍市場においてマレスカの権限がないことは、8月にレヴィ・コルウィルが重傷を負った際に明らかになっている。マーケット終了2週間前、彼は「クラブは私の考えを正確に把握している。内部解決策を探しているが、繰り返し言うようにクラブは私の考えを正確に理解している。センターバックが必要だと考えている」と語ったものの、補強は行われなかった。
マレスカは（少なくとも表向きは）その件を収束させた。だが、リーズとアタランタに連敗した後に浴びせられた批判への鬱憤が、あの土曜日に爆発したのだった。マレスカの暴言は「衝動的で感情的な反応だった」と報じられているが、その直後のカーディフ戦前の会見で彼が発言を撤回したり説明しなかった点は注目に値する。おそらく、記者だけでなくあらゆる立場の人々に対して自身の成績を擁護し続けることに疲れたからだろう。
「私は母国語であるイタリア語、スペイン語は非常に流暢に、フランス語も非常に流暢に話せる。英語もまあまあだ。だから何か言いたい時は、かなり明確に伝わると思う。試合後には既に発言した。これ以上言う必要はない。終わったことだ」
しかし、終わってはいない。むしろ全く終わっていない。
彼の攻撃がチェルシー共同オーナーのベハド・エグバリ氏に向けられたとの噂が流れる中、『The Athletic』の有力記者デイビッド・オーンスタインは「グアルディオラがシーズン終了後に退任した場合、マレスカが有力候補」と報じたことで、チェルシーでの将来を巡る憶測はさらに強まっている。
この報道は、マレスカにとってはこれ以上ないほど良いタイミングだった。彼がスタンフォード・ブリッジよりもエティハドで高く評価されていること、そして再就職先は簡単に見つかることを示唆しているからだ。
ダニー・マーフィーとジェイミー・キャラガーという2人の解説者は、マレスカの発言をオーナーとの「権力闘争に踏み切った」と捉え、それに勝つ見込みはまったくないと指摘した。そしてこれまでのチェルシーを知るものならば、それに異論を唱えることは難しい。だが、マレスカ自身は自分のことを正確に理解していたようだ。
この時点でより適切な質問は、「チェルシーはマレスカを解任するのか？」ではなく、「マレスカは解任を望んでいるのか？」である。