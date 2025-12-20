チェルシーでは「成功＝安定」ではない：マレスカが漏らしたオーナー批判と権力闘争

テリーはタイトル獲得のノウハウを熟知している。そして安定したチーム編成を行う利点について、彼の指摘は非常に的を射ているだろう。だが、ローテーションをし続けるのは本当にマレスカだけの責任なのだろうか？

まず第一に、チェルシーはクラブワールドカップの影響で夏にほとんど休養を取れていない。そのため、シーズン中にローテーションさせる以外に選択肢がない。彼が既に何度もも指摘している通り、現状では数多くの負傷問題に対処せざるを得ない状況にある。コール・パーマーをはじめとする複数の主力選手について、マレスカは「現時点で週3試合をこなす体力的な余裕がない」と明言している。したがって、既に疲労困憊している選手たちにさらなる負担を求めるのは無謀かつ無責任と言わざるを得ない。

だがより大きな問題は、現オーナー陣が投じてきた巨額の資金のうち、大部分が水準以下の補強に浪費されたこと。若き才能を集めようと焦るあまり、結局はチーム強化につながらない補強が多発している。チーム全体で見れば、アーセナルやマンチェスター・シティと戦えるだけの戦力が揃っていないのだ。マレスカが理想の先発11人を変更せざるを得ない状況では、明らかにチーム力が落ちてしまう。本人はリーズ戦後、こう語った。

「我々のローテーションの大半は、代替選手が起用不能なためだ。だが、常に正直に言おう。フットボールでも人生でも、どんな仕事でもレベルは存在する。アンドレイ（サントス）は残念ながらモイ（カイセド）ではない。 トシン（アダラビオヨ）はウェス（フォファナ）ではない。彼らが持つスキルは異なる。彼らは別物だ。もし私が『アンドレイはモイと同じレベルだ』と言ったら、私が嘘つきだと君たちも理解できるだろう」

「どんな仕事にもレベルがある。私自身もそうだ。私より優れた監督はたくさんいるし、そうでない者もいる。だが、どんな仕事にもレベルは存在する。だから私にとって、これが現実なのだ」