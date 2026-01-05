マン・Cに激震？レアルが契約交渉の停滞に乗じてロドリ獲得の「新計画」を策定

ロドリに対するレアル・マドリーの関心は欧州サッカー界における公然の秘密だが、『Marca』によると、欧州王者はその獲得に向けたロードマップを大幅に変更したという。これまでは、昨シーズンの大半を欠場する要因となった深刻な膝の負傷からの回復具合を見極めるため、「様子見」のアプローチを採用していた。しかし、クラブ上層部は今や獲得に踏み切るための十分な根拠を得たと判断している。

報道によれば、2025-26シーズンにおけるロドリのパフォーマンスが、負傷前と遜色のないエリートレベルにまで完璧に戻ったことが、フロレンティーノ・ペレス会長に計画の加速を決心させたようだ。この「新計画」では、契約状況をただ受動的に監視する段階を終え、夏の移籍市場が開幕する前に選手の心を動かすための「積極的な魅力攻勢」を開始することを含んでいる。レアル・マドリーはロドリをプロジェクトの礎に据えることを望んでおり、彼を単なる守備的アンカーとしてではなく、試合のテンポを支配するという意味でトニ・クロースの戦術的かつ精神的な真の後継者と見なしている。

かつては前十字靭帯（ACL）手術による長期的な影響を懸念して躊躇していたレアルだが、復帰後のロドリが示す堅牢なフィジカルデータがその懸念を払拭した。慎重な姿勢は消え去り、今やマドリード生まれのスターを故郷へ連れ戻そうという強い決意に取って代わっている。