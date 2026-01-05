Getty Images Sport
マン・Cに激震？レアルが契約交渉の停滞に乗じてロドリ獲得の「新計画」を策定
ロドリに対するレアル・マドリーの関心は欧州サッカー界における公然の秘密だが、『Marca』によると、欧州王者はその獲得に向けたロードマップを大幅に変更したという。これまでは、昨シーズンの大半を欠場する要因となった深刻な膝の負傷からの回復具合を見極めるため、「様子見」のアプローチを採用していた。しかし、クラブ上層部は今や獲得に踏み切るための十分な根拠を得たと判断している。
報道によれば、2025-26シーズンにおけるロドリのパフォーマンスが、負傷前と遜色のないエリートレベルにまで完璧に戻ったことが、フロレンティーノ・ペレス会長に計画の加速を決心させたようだ。この「新計画」では、契約状況をただ受動的に監視する段階を終え、夏の移籍市場が開幕する前に選手の心を動かすための「積極的な魅力攻勢」を開始することを含んでいる。レアル・マドリーはロドリをプロジェクトの礎に据えることを望んでおり、彼を単なる守備的アンカーとしてではなく、試合のテンポを支配するという意味でトニ・クロースの戦術的かつ精神的な真の後継者と見なしている。
かつては前十字靭帯（ACL）手術による長期的な影響を懸念して躊躇していたレアルだが、復帰後のロドリが示す堅牢なフィジカルデータがその懸念を払拭した。慎重な姿勢は消え去り、今やマドリード生まれのスターを故郷へ連れ戻そうという強い決意に取って代わっている。
- Getty Images Sport
レアル側の楽観的な観測を後押ししているのは、エティハド・スタジアムにおけるロドリの将来を巡る不確実性の高まりだ。彼の現行契約は2027年までであり、残りの期間は18ヶ月を切っている。
マンチェスター・シティ側は、ロドリをプレミアリーグ史上最高給取りの一人にするという破格の延長条件を提示していると報じられているが、いまだに署名はなされていない。『Marca』は、レアル側がこの「躊躇」を鋭く察知していると指摘する。彼らの戦略は、ロドリに夏までの契約更新を遅らせるよう説得することにかかっている。そうなれば、マンチェスター・シティの交渉力は大幅に低下することになるからだ。
もしロドリが更新に応じず、契約最終年となる2026年に入れば、マンチェスター・シティは多額の価値がある資産を翌年に「移籍金ゼロ」で失うという悪夢のシナリオに直面する。この状況に追い込めば、レアルとしては売却交渉を強いることができる。これこそが、レアルが利用しようとしている正確な交渉の流れだ。
スペインの首都への復帰という感情的な引力も無視できない。ロドリはマドリードで生まれ、マンチェスターへ渡る前はアトレティコ・デ・マドリーのアカデミーで育った。29歳の彼にとって、次の契約はキャリア全盛期における最後の大規模な契約となる可能性が高く、故郷最大のクラブで中盤を統率する機会は強力な「フック」となる。
彼はペップ・グアルディオラ監督の下で、獲得可能なすべてのタイトルを手にするなど計り知れない成功を収めてきたが、クラブの舞台裏で進む主要人物の退団（フロントの刷新など）が、彼の考えに影響を及ぼす可能性もある。レアルの戦略は、こうした不透明な状況を利用し、ベルナベウをキャリアの最終章にふさわしい「安定と名誉」を兼ね備えた目的地として提示することにあると言っていいだろう。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティにとって、ロドリを失うことは壊滅的な打撃を意味する。彼はグアルディオラ監督のシステムにおいて最も重要な選手であり、嵐の中でもチームを導く「灯台」として広く認識されているからだ。彼が出場している時といない時での勝率の差は統計的にも驚異的であり、現在のスカッド、あるいは現在の移籍市場を見渡しても、彼のスキルセットを直接代替できる選手は存在しない。
プレミアリーグ王者は、このカリスマを維持するために総力戦で挑むことが予想される。しかし、彼らは今や二つの戦線での戦いを強いられている。一つはスペイン復帰という選手の潜在的な願望、そしてもう一つは、忍耐の時を終え、獲得に本腰を入れたレアル・マドリーの理事会という強敵だ。
スペインからの報道が正確であれば、2026年の夏は他のあらゆる移籍を霞ませるほどの長期にわたる移籍騒動となる可能性がある。レアルは計画を練り上げ、ターゲットを特定した。中盤の将軍ロドリに対し、その未来が依然としてイングランドにあると説得できるかどうか、プレッシャーは今やマンチェスター・シティの肩に真っ向からかかっている。
広告