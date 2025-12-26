AFP
ファン・ダイクがジョタの死について語る「まだ受け入れようとしている」
ファン・ダイクは、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズとの年内最終戦を前に、リヴァプールのスカッドの感情状態について率直に語った。リヴァプールはアンフィールドに戻るが、この試合がピッチ内外の両面でクラブにとって激動かつ深く感情的な年を締めくくることを認識している。
リヴァプールの2025年は、鮮明な対照によって特徴づけられた。クラブは4月にプレミアリーグのタイトルを獲得し、再びイングランドサッカーの頂点に立った。これはアルネ・スロット監督の下での輝かしい初シーズンを示す瞬間だった。アンフィールドでの祝賀は、サポーターと選手たちに、シーズンそのものをはるかに超えて長く続く記憶をもたらした。
しかし、その祝賀のわずか数ヶ月後に、想像を絶する悲劇が訪れた。7月のディオゴ・ジョタと彼の兄弟アンドレ・シルバの突然の死は、リヴァプールに長い影を落とした。リヴァプールがウルヴズとの対戦に備える中、ファン・ダイクはスカッドがその喪失の感情的余波にまだ向き合っていることを明かした。
- Getty Images Sport
1年全体を振り返り、ファン・ダイクはクラブが経験した感情の幅が大きかったことを明かした。「土曜日は2025年の最終戦となるが、この1年を振り返ると、クラブの全員にとって幅広い感情があった」と彼は述べた。
彼はまず、リヴァプールの優勝キャンペーンの最高の瞬間を思い起こした。
「もちろん、信じられないような高揚があった。4月にプレミアリーグチャンピオンになったことは素晴らしかった。アンフィールドであなたたちの前でトロフィーを掲げたことは、決して忘れることのない思い出だと保証できる。それは真のチームの努力であり、ピッチ内外でのハードワークのシーズンにふさわしい報酬だった」
その後、ファン・ダイクは続いた悲劇について語った。
「しかし、その直後に最も壊滅的な低迷が訪れた。7月のディオゴ・ジョタと彼の兄弟アンドレ・シルバの喪失は、我々の誰も決して準備できなかったことであり、我々全員がまだ受け入れようとしていることだ。我々の想いは、いつものように、ディオゴとアンドレの家族と共にある。彼らは決して、決して忘れられることはなく、我々は常に彼らの記憶を胸に抱き続ける」
ファン・ダイクのコメントは、ジョタの死がリヴァプールのロッカールームにどれほど深く影響を与えたかを浮き彫りにしている。多産なフォワード以上の存在として、ジョタは世代を橋渡しし、過渡期に新しい選手の統合を助けるスクワッド内の中心人物として広く認識されていた。彼の不在は、戦術的なギャップだけでなく、深い感情的空白を残した。
ピッチ上では、リヴァプールのシーズンはその混乱を反映している。ファン・ダイクは、スカッドが大きな変化に適応しようとする中、パフォーマンスが一貫性を欠いていたことを明かした。
「サッカーの面では、今シーズンは控えめに言っても混在している。選手の退団と新加入という点でスカッドに多くの変化があり、一貫性という点で我々がまだベストを見せていないのは公平に言って事実だと思う」
彼はまた、キャプテンとしていかに個人的に苦闘を感じているかを強調した。
「良い試合や記憶に残る勝利もあったが、途中で本当に困難な瞬間を伴い、極めて挑戦的でもあった。キャプテンとして、僕がこれらの困難な瞬間を誰よりも感じていることを信じてほしい」
彼の言葉は、要求の多いシーズンを通して悲しみに暮れるスカッドを導く上で背負ってきた責任を反映している。
- Getty Images Sport
注目は今、土曜日のウルヴズ戦にしっかりと向けられている。この対戦は、特にジョタがリヴァプールとウルヴズの両方でプレーしたことから、スポーツ的重要性と同様に感情的意義を持つ。ファン・ダイクは、スカッドが耐えてきたすべてにもかかわらず、焦点は1年を前向きに終えることにあると明言した。
「しかし今は、焦点は土曜日のウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ戦のみにある。そこでは最近のポジティブな結果を基に、アンフィールドでサポーターの前で高みで年を終えることを目指す」
リヴァプールにとって、この試合は記憶をパフォーマンスに変える機会を提供する。シーズンを通して試みてきたように。アンフィールドは強力な背景を提供すると予想され、サポーターは再び、集団的悲しみを処理しながらも競争力を維持しようと努めるチームの後ろに団結するだろう。さらに、ジョタの息子たちはこの試合でマッチデーマスコットに同行する予定だ。
広告