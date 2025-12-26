ファン・ダイクがジョタの死について語る「まだ受け入れようとしている」

1年全体を振り返り、ファン・ダイクはクラブが経験した感情の幅が大きかったことを明かした。「土曜日は2025年の最終戦となるが、この1年を振り返ると、クラブの全員にとって幅広い感情があった」と彼は述べた。

彼はまず、リヴァプールの優勝キャンペーンの最高の瞬間を思い起こした。

「もちろん、信じられないような高揚があった。4月にプレミアリーグチャンピオンになったことは素晴らしかった。アンフィールドであなたたちの前でトロフィーを掲げたことは、決して忘れることのない思い出だと保証できる。それは真のチームの努力であり、ピッチ内外でのハードワークのシーズンにふさわしい報酬だった」

その後、ファン・ダイクは続いた悲劇について語った。

「しかし、その直後に最も壊滅的な低迷が訪れた。7月のディオゴ・ジョタと彼の兄弟アンドレ・シルバの喪失は、我々の誰も決して準備できなかったことであり、我々全員がまだ受け入れようとしていることだ。我々の想いは、いつものように、ディオゴとアンドレの家族と共にある。彼らは決して、決して忘れられることはなく、我々は常に彼らの記憶を胸に抱き続ける」