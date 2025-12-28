ヴィニシウスにサウジアラビア移籍の噂。スポーツディレクターが獲得の可能性を示唆

ヴィニシウスは今、キャリアの大きな分岐点に立たされている。現行契約が残り2年を切る中、新契約に向けた交渉は進展しておらず、本拠地サンティアゴ・ベルナベウを離れるのではないかという憶測が飛び交っている。

レアル・マドリーの攻撃の核であるヴィニシウスに、契約状況の不透明さから外部のクラブが熱視線を送っている。中でも、圧倒的な資金力を誇るサウジアラビアは最も熱心な移籍候補として浮上しており、彼を迎え入れるための長期的なプロジェクトを既に準備しているようだ。

サウジアラビア側は、ヴィニシウスを「世界で最も高給取りの選手」にする用意がある模様だ。現時点で正式なオファーは確認されていないが、サウジプロリーグ（SPL）幹部による公のコメントが、この噂に拍車をかけた。