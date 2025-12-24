AFP
ヴィニシウスがリヨンへのローン移籍が決定したエンドリッキにエール
リヨンはソーシャルメディアでクリスマスをテーマにした動画を通じて移籍を正式発表した。動画では、エンドリッキがクリスマスのイルミネーションの中を歩き、クラブショップを訪れて新しい9番のシャツを試着する様子が描かれている。「クリスマスが早く来た」と彼はカメラに向かって笑顔で語り、この言葉は安堵と期待の両方を表現していた。
エンドリッキは12月29日から新チームメイトと合流する予定で、パウロ・フォンセカ監督の下でフランスサッカーのリズムに慣れる時間がある。ただし、デビューはすぐにはできない。『The Athletic』によると、フランスの登録規則により、彼は1月3日のモナコ戦での次のリーグ・アンの試合を欠場することになる。選手は契約成立後、登録までに4日間待つ必要があるためだ。移籍自体は1月1日まで正式に確認できない。
インスタグラムへの投稿で、ヴィニシウスは「兄弟のボブ、頑張れ。ここで君を待っているよ」と書いた。これは短いメッセージだが、ブラジルの新世代内の兄弟愛を示すもので、最も輝かしい若手フォワードの一人がリズムと出場時間を求めている様子が表れている。
ヴィニシウスのメッセージが共感を呼ぶのは、共通の道のりを反映しているからだ。両選手ともブラジルサッカーの期待を背負ってティーンエイジャーとしてマドリードに到着し、上達が直線的に進むことはめったにないことを学んだ。ヴィニシウス自身も初期には批判を受けながらも、決定的な力を持つ選手として台頭した。そのため、エンドリッキへの彼の言葉には、忍耐、粘り強さ、そして適切な環境がすべてを変えることができるという含意があった。
エンドリッキは今シーズン、全大会を通じてわずか4試合の出場にとどまっており、スペインの首都への到着を祝った興奮とは対照的だ。彼はカルロ・アンチェロッティ監督の下での最初のシーズンに22試合に出場し、彼のパワー、動き、フィニッシュの片鱗を見せていた。しかし、シャビ・アロンソ監督の下では出場機会が限られている。ポジション争いは激しく、エンドリッキの安定したスタメン出場への道は見えていない。ローン移籍を求める決断は、プレーし、成長し、クラブと代表レベルで争いに戻りたいという彼の切実な願いを反映した現実的な選択だ。
2026年ワールドカップが迫る中、定期的な出場機会は重要だ。エンドリッキは出場時間が重要であり、評判ではなくコンディションが選考を左右することを十分に認識している。アンチェロッティ監督はこの点について率直だった。11月に『Plac
ar』で語った際、アンチェロッティ監督はエンドリッキがプレーする必要性を強調し、彼の側近と慎重に検討するよう促した。
「はい、今シーズンの初めに彼(エンドリッキ)と話した。彼は怪我をしていたが、今は元気で、復帰している。彼は側近と一緒に何がベストかを考える必要がある。クラブと話し、彼にとって何がベストかを見極めるべきだ。エンドリッキは非常に若く、これが彼の最後のワールドカップではない。彼は2026年のワールドカップに出場できる可能性がある。その資質があるからね。しかし、2030年、2034年、そしておそらく2038年のワールドカップにも出場できるだろう。私は彼がプレーに戻り、その資質を示すことが重要だと信じている」
リヨンでは、エンドリッキが自分のニーズに合った舞台を見つけるだろう。フォンセカ監督のチームは複数の戦線で戦っており、国内とヨーロッパの両方で露出の機会を提供できる。彼が欠場するモナコ戦の後、リヨンは1月11日にリールとのクープ・ドゥ・フランスの試合を控え、1月18日にブレストとのリーグ戦に戻る。
ヨーロッパも待っている。リヨンはヨーロッパリーグのグループでトップに立っており、ヤングボーイズとPAOKとの試合でリーグフェーズを終える予定だ。この大会はエンドリッキにとって貴重なショーウィンドウとなり、彼はアンチェロッティ監督とアロンソ監督の両監督に自分の実力を証明することを切望することになる。
