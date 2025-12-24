ヴィニシウスがリヨンへのローン移籍が決定したエンドリッキにエール

インスタグラムへの投稿で、ヴィニシウスは「兄弟のボブ、頑張れ。ここで君を待っているよ」と書いた。これは短いメッセージだが、ブラジルの新世代内の兄弟愛を示すもので、最も輝かしい若手フォワードの一人がリズムと出場時間を求めている様子が表れている。

ヴィニシウスのメッセージが共感を呼ぶのは、共通の道のりを反映しているからだ。両選手ともブラジルサッカーの期待を背負ってティーンエイジャーとしてマドリードに到着し、上達が直線的に進むことはめったにないことを学んだ。ヴィニシウス自身も初期には批判を受けながらも、決定的な力を持つ選手として台頭した。そのため、エンドリッキへの彼の言葉には、忍耐、粘り強さ、そして適切な環境がすべてを変えることができるという含意があった。

エンドリッキは今シーズン、全大会を通じてわずか4試合の出場にとどまっており、スペインの首都への到着を祝った興奮とは対照的だ。彼はカルロ・アンチェロッティ監督の下での最初のシーズンに22試合に出場し、彼のパワー、動き、フィニッシュの片鱗を見せていた。しかし、シャビ・アロンソ監督の下では出場機会が限られている。ポジション争いは激しく、エンドリッキの安定したスタメン出場への道は見えていない。ローン移籍を求める決断は、プレーし、成長し、クラブと代表レベルで争いに戻りたいという彼の切実な願いを反映した現実的な選択だ。

@vinijr Instagram