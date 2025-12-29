【動画】アマド・ディアロがAFCON大一番でスーパーゴール！

前回優勝国であるコートジボワール代表は先週のモザンビーク代表戦でアマド・ディアロが決勝点を挙げ、1-0で勝利。大会を白星発進させた。
そして日曜日、大会優勝候補の一角であるカメルーンとの大一番で、アマドは見事なカーブをかけたシュートを決めた。彼はマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、試合後こう付け加えた。
「この大会でベストを尽くすつもりだ。決して諦めない」
第2節の結果により、2連敗のガボンは大会敗退が決定。ガボンは水曜日の最終節でアマド擁するコートジボワールと対戦する。一方、コートジボワールと勝ち点4で並ぶカメルーンは、勝ち点3のモザンビークと激突する。