【動画】アマド・ディアロがAFCON大一番でスーパーゴール！

前回優勝国であるコートジボワール代表は先週のモザンビーク代表戦でアマド・ディアロが決勝点を挙げ、1-0で勝利。大会を白星発進させた。

そして日曜日、大会優勝候補の一角であるカメルーンとの大一番で、アマドは見事なカーブをかけたシュートを決めた。彼はマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、試合後こう付け加えた。

「この大会でベストを尽くすつもりだ。決して諦めない」