サンチョが試合メンバーに選ばれなかった理由は？アストン・ヴィラのエメリ監督が説明

サンチョがブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに3度目の復帰を果たす可能性が報じられた。

サンチョは2017年にマンチェスター・シティからブンデスリーガの強豪クラブに移籍し、主力選手としての地位を確立した。

マンチェスター・ユナイテッドは2021年、このウインガーをマンチェスターに呼び戻すため、報道によれば7300万ポンドを支払った。しかしサンチョはオールド・トラフォードでドルトムント時代の活躍を再現できず、当時のユナイテッド監督エリック・テン・ハーグと対立した後、2024年にドルトムントへ期限付き移籍で復帰。最終的にボルシア・ドルトムントのUEFAチャンピオンズリーグ決勝進出に重要な役割を果たした。

25歳のサンチョは前シーズンをチェルシーへのレンタル移籍で過ごしたが、チェルシーは完全移籍のオプションを行使せず。ユナイテッドに500万ポンドの違約金を支払った。

サンチョとユナイテッドの現行契約は今夏に満了し、フリーエージェントとなった際にはドルトムントでの3度目のプレーが噂されている。