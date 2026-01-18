Getty Images Sport
サンチョが試合メンバーに選ばれなかった理由は？アストン・ヴィラのエメリ監督が説明
サンチョがブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに3度目の復帰を果たす可能性が報じられた。
サンチョは2017年にマンチェスター・シティからブンデスリーガの強豪クラブに移籍し、主力選手としての地位を確立した。
マンチェスター・ユナイテッドは2021年、このウインガーをマンチェスターに呼び戻すため、報道によれば7300万ポンドを支払った。しかしサンチョはオールド・トラフォードでドルトムント時代の活躍を再現できず、当時のユナイテッド監督エリック・テン・ハーグと対立した後、2024年にドルトムントへ期限付き移籍で復帰。最終的にボルシア・ドルトムントのUEFAチャンピオンズリーグ決勝進出に重要な役割を果たした。
25歳のサンチョは前シーズンをチェルシーへのレンタル移籍で過ごしたが、チェルシーは完全移籍のオプションを行使せず。ユナイテッドに500万ポンドの違約金を支払った。
サンチョとユナイテッドの現行契約は今夏に満了し、フリーエージェントとなった際にはドルトムントでの3度目のプレーが噂されている。
サンチョは今シーズンをアストン・ヴィラで終えるが、エヴァ―トン戦では試合メンバーから外れた。エメリ監督は、このフォワードが出場しなかった理由を明らかにした。
『スカイ・スポーツ』から、サンチョが日曜日の試合に出場しなかった理由を尋ねられたエメリ監督は、「彼は体調不良だ」と答えた。
アストン・ヴィラは、デイビッド・モイーズ監督率いるチームに、ホームで1-0という予想外の敗戦を喫した。
この試合では、ティエルノ・バリーが後半に決めた1点が両チームの勝敗を分けた。23歳のバリーが今シーズン4点目となるゴールを決めたこのプレーでは、DFパウ・トーレスとGKエミリアーノ・マルティネスの両方にミスがあった。
この結果、アストン・ヴィラは直近4試合で1勝しか挙げられず、首位アーセナルに7ポイント差をつけられることとなった。
一方のエヴァ―トンは、アストン・ヴィラ戦で勝利を収め、順位表で10位に浮上した。
先週末のFAカップ3回戦でサンダーランドに敗れ、失望を味わったチームが巻き返した形だ。
この勝利は、エヴァ―トンが多数の選手を欠いていたことを考慮すると、大きな勝利だろう。マーシーサイドのクラブは、出場停止処分から復帰したFWジャック・グリーリッシュを迎え入れた一方、出場停止中のマイケル・キーンをはじめとする8選手が欠場していた。
モイーズ監督は、1月の移籍市場が閉まるまであと2週間余りとなったエヴァ―トンについて「さらなる選手補強が必要だ」と認めた。
「状況は変わっていない。我々は一貫して言ってきたように、探しているし、努力している。移籍市場から完全に手を引いたわけではない。これまで以上に選手が必要で、可能ならできるだけ早く獲得したい」
「しかし現実的には、今月の移籍市場が特に迅速に動くことはまずない。だから我々は今も探している。獲得できるかは確信できないが、努力は続けている」
サンチョは病気からの完全回復を目指し、エメリ監督のチームに復帰して、次節の試合（木曜日のUEFAヨーロッパリーグ・フェネルバフチェ戦）に臨む見込みだ。
アストン・ヴィラは3日後にニューカッスル・ユナイテッド戦でプレミアリーグに戻る一方、エヴァ―トンは1月26日にグディソン・パークでリーズ・ユナイテッドと対戦する。
