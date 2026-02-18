Getty Images Sport
UEFA、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニアがベンフィカの選手ジャンルーカ・プレスティアーニを人種差別的発言で告発したことを受け、調査を開始したことを確認
ヴィニシウス・ジュニアとムバッペが虐待に反対する声を上げる
ビニシウスが決定的なゴールを祝ってベンフィカのサポーターと激しい口論になったため、試合は約 10 分間中断されました。ベンフィカが再びセンターでプレーする準備をしていると、ビニシウスはレフェリーのもとへ駆け寄り、ポルトガルのクラブ所属選手プレスティアーニが人種差別的な発言をしたと非難しました。レフェリー、フランソワ・レテキシエはその後、UEFA の反人種差別プロトコルの第一段階を発動しました。
マドリードの選手たちは明らかに激怒しており、キリアン・ムバペは、何らかの措置が取られない場合は試合の中止を求める声の先頭に立っていたと報じられている。この事件を振り返って、ムバペはピッチで目撃したことを痛烈に批判した。 「ベンフィカの 25 番、彼の名前は言うつもりはありません。その名前に値する人物ではないからです。彼が悪口を言い始めたのです」と彼は語った。「そして、彼はジャージをここまで引き上げて（口元を覆い）、ヴィニは猿だ、と 5 回も言ったのです。私はそれを耳にしました。ベンフィカの選手たちもそれを耳にした者がいます。
「この選手［プレスティアーニ］は大会出場資格がない。我々は若者に最良の模範を示すべきだ。これを放置すれば、サッカーの価値観は無意味になる。我々が信じる全てが無駄になる。行動を起こさねばならない」
UEFAの声明には何と書かれていましたか？
UEFAは水曜日、本件に関する調査を開始することを確認した。
声明文には次のように記されている：「UEFA倫理・規律検査官が任命され、2026年2月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ2025/2026決勝トーナメントプレーオフにおけるベンフィカ対レアル・マドリードCF戦での差別的行為の申し立てを調査する。
本件に関する追加情報は、適宜公開される予定です。」
プレスティアーニは疑惑を否定、UEFAが映像を検証中
一方、19歳のプレスティアニはソーシャルメディアで、レアル・マドリード側の主張が事実と異なるとして、この非難を強く否定している。ベンフィカの若手選手は、試合の熱気の中で言語的な誤解が生じたと主張した。 「私は決してビニシウス・ジュニア選手に人種差別的な侮辱を投げかけたことはありません。彼が聞き取ったと誤解した内容を、私は一切意図していません。私は誰に対しても人種差別的な行為をしたことはありません」と彼は記した。
欧州でのキャリアを通じて頻繁に人種差別的虐待の標的となってきたビニシウスは、当該選手と選手保護を目的とした既存システム双方への不満を表明。ブラジル人FWは生々しく力強い声明で、虐待者たちに感じる卑怯さを強調した。「人種差別主義者は何よりも卑怯者だ。弱さを示すためにシャツで口を覆わねばならない」と彼は語った。 「それ以上に、彼らを罰すべき者たちによって守られている。今日起きたことは、私の人生でも家族の人生でも決して新しいことではない。ゴールを祝っただけでイエローカードを受けたが、その理由は理解できない。プロトコルは形骸化しており無意味だった。特に大勝利の後で、こうした状況に巻き込まれるのは好ましくないが、必要だ」
モウリーニョ監督、スタジアム混乱でタッチライン出場禁止処分に直面
調査は選手間のやり取りに限定されない。UEFAはベンフィカサポーター席から投げ込まれた物体についても調査中であり、その一つがビニシウスのゴール直後の混乱の中で彼に当たった。さらにドラマを加速させたのは、元レアル・マドリード監督で現ベンフィカ監督のジョゼ・モウリーニョが審判への抗議で試合中に退場処分を受けたことだ。 「公式試合報告書を精査中です。インシデントが報告されれば手続きが開始され、懲戒処分が科される場合はUEFA公式サイトで発表されます」と同機関は述べた。この結果、モウリーニョ監督はサンティアゴ・ベルナベウで行われる第2戦においてタッチラインへの立入りを禁止され、チームは決勝進出をかけた重要な一戦で指揮官不在となる。
ベンフィカに懲罰的措置が迫る
調査の結果、プレスティアニが差別的行為で有罪と認定された場合、人種差別を規定するUEFA規約第14条に基づき、複数試合の出場停止処分が科される可能性がある。ベンフィカクラブも、マドリード選手団への物投げ行為により、スタジアムの一部または全面閉鎖を含む制裁を受ける恐れがある。 ポルトガルの強豪クラブは、スペインの首都への遠征準備を進める中で厳しい監視下に置かれる。マドリードはわずかなリードを携えてベルナベウに戻るものの、スポーツ面での対戦に集中している。しかし、この重大な欧州対決の第2戦に向けた準備期間には、この事件の影が確実に支配的となるだろう。
レアル・マドリード首脳陣はヴィニシウス・ジュニアへの全面的な支援を表明したと報じられる一方、ベンフィカは自クラブ選手の主張を支持し続けている。倫理検査官が証拠収集を進める中、マドリードでの第2戦は感情が高ぶる一戦となる見込みだ。両チームと運営組織が、近年のチャンピオンズリーグで最も物議を醸した夜の余波をどう処理するかが、注目の的となるだろう。
