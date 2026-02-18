UEFA、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニアがベンフィカの選手ジャンルーカ・プレスティアーニを人種差別的発言で告発したことを受け、調査を開始したことを確認

ビニシウスが決定的なゴールを祝ってベンフィカのサポーターと激しい口論になったため、試合は約 10 分間中断されました。ベンフィカが再びセンターでプレーする準備をしていると、ビニシウスはレフェリーのもとへ駆け寄り、ポルトガルのクラブ所属選手プレスティアーニが人種差別的な発言をしたと非難しました。レフェリー、フランソワ・レテキシエはその後、UEFA の反人種差別プロトコルの第一段階を発動しました。

マドリードの選手たちは明らかに激怒しており、キリアン・ムバペは、何らかの措置が取られない場合は試合の中止を求める声の先頭に立っていたと報じられている。この事件を振り返って、ムバペはピッチで目撃したことを痛烈に批判した。 「ベンフィカの 25 番、彼の名前は言うつもりはありません。その名前に値する人物ではないからです。彼が悪口を言い始めたのです」と彼は語った。「そして、彼はジャージをここまで引き上げて（口元を覆い）、ヴィニは猿だ、と 5 回も言ったのです。私はそれを耳にしました。ベンフィカの選手たちもそれを耳にした者がいます。

「この選手［プレスティアーニ］は大会出場資格がない。我々は若者に最良の模範を示すべきだ。これを放置すれば、サッカーの価値観は無意味になる。我々が信じる全てが無駄になる。行動を起こさねばならない」