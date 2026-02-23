UEFA、ビニシウス・ジュニアの人種差別申し立てを受けジャンルーカ・プレスティアニを暫定出場停止処分に　モウリーニョ監督、チャンピオンズリーグ決勝のレアル・マドリード戦でベンフィカのウインガーを失う

プレスティアーニは水曜日にベンフィカがマドリード遠征する際に告発者と対峙することを禁じられる。ベンフィカは1-0の合計スコアの劣勢を覆すべく臨む。スカイニュースによれば、調査が完了次第「最低10試合の出場停止処分」が科される可能性があるという。

ビニシウスはベンフィカ戦直後に発表した声明でこう述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。弱さを隠すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らは、本来なら罰する義務があるはずの者たちから保護されている」 今日起きたことは、私の人生にもチームにも新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好ましくないが、必要だ」

プレスティアーニは自身の声明で無実を主張し次のように述べた：「ヴィニ・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたのは遺憾だ。私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」