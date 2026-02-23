Getty/GOAL
UEFA、ビニシウス・ジュニアの人種差別申し立てを受けジャンルーカ・プレスティアニを暫定出場停止処分に モウリーニョ監督、チャンピオンズリーグ決勝のレアル・マドリード戦でベンフィカのウインガーを失う
エスタディオ・ダ・ルスで行われたチャンピオンズリーグの試合で何が起きたのか？
プレスティアーニ、UEFAにより暫定的に出場停止処分
UEFAによる初期対応に関する公式声明は以下の通り：「2026年2月17日に行われたSLベンフィカ対レアル・マドリードCFのUEFAチャンピオンズリーグ2025/2026ノックアウトプレーオフにおける差別的行為の申し立てを調査するためUEFA倫理・規律検査官（EDI）を任命し、EDIの暫定報告書に基づく要請を受け、UEFA管理・倫理・規律委員会（CEDB）は本日、ジャンルーカ・プレスティアニ氏に対し、原則として出場資格を有する次回のUEFAクラブ大会1試合における暫定出場停止処分を決定した。これは同氏がUEFA規則第10条（人種差別的行為）に違反した疑いがあるためである」 倫理・規律委員会（CEDB）は本日、差別的行為に関連するUEFA規律規定（DR）第14条の表面上の違反について、ジャンルーカ・プレスティアニ氏に対し、本来出場資格を有する次戦（1試合）のUEFAクラブ大会出場を暫定的に停止することを決定した。
「本処分は、進行中の調査終了後、UEFA懲戒機関に提出される報告書に基づき、同機関が後日下す可能性のある最終判断に影響を及ぼすものではない。本件に関する追加情報は適宜公表される。」
ベンフィカ、決定に異議申し立てへ
ベンフィカは迅速に対応し、決定に対する上訴を表明する公式声明を発表した。その内容は以下の通りである：「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、レアル・マドリード戦中に発生したインシデントに関する継続中の調査の一環として、UEFAが選手ジャンルーカ・プレスティアニに対し暫定的な1試合出場停止処分を科す決定を下したことを通知された。 クラブは、調査が継続中の段階で選手を欠く事態を遺憾に思うとともに、UEFAの決定に対して控訴する。ただし、当該期限がチャンピオンズリーグプレーオフ第2戦に実質的な影響を与える可能性は低いと見込まれる。 スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、あらゆる形態の人種差別や差別と戦うという揺るぎない姿勢を改めて表明します。
これらの価値観は当クラブの歴史的アイデンティティの一部であり、日々の活動、グローバルコミュニティ、ベンフィカ財団の活動、そしてエウゼビオをはじめとするクラブ史上の偉大な人物たちにも反映されています。」
プレスティアーニは長期の出場停止処分に直面する可能性がある
プレスティアーニは水曜日にベンフィカがマドリード遠征する際に告発者と対峙することを禁じられる。ベンフィカは1-0の合計スコアの劣勢を覆すべく臨む。スカイニュースによれば、調査が完了次第「最低10試合の出場停止処分」が科される可能性があるという。
ビニシウスはベンフィカ戦直後に発表した声明でこう述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。弱さを隠すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らは、本来なら罰する義務があるはずの者たちから保護されている」 今日起きたことは、私の人生にもチームにも新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙劣なプロトコルに過ぎなかった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好ましくないが、必要だ」
プレスティアーニは自身の声明で無実を主張し次のように述べた：「ヴィニ・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もないことを明確にしたい。彼が聞き間違えたのは遺憾だ。私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはなく、レアル・マドリード選手から受けた脅迫を遺憾に思う」
次に何が起こるのか？
レアル・マドリードはUEFAの調査に協力しており、プレスティアニもその過程に関与している。ESPNによれば、アルゼンチン人選手は調査に対し、ビニシウスに対して人種差別的な侮辱ではなく同性愛者差別的な言葉を使ったと説明したという。
現在彼は追加処分を待っている状況だ。一方、ベンフィカとジョゼ・モウリーニョ監督（今週中盤のベルナベウでの試合で出場停止処分を受ける）は、自チームの選手を擁護する声明を発表している。
