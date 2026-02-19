UEFAがボド/グリムトのピッチに関する苦情を無視、ラウタロ・マルティネスが負傷したチャンピオンズリーグ敗戦にインテルが激怒

マルティネスの負傷は、すでにハカン・チャルハノグルとダヴィデ・フラッテシを欠いているチームにとって、壊滅的な打撃である。インテルは、このアルゼンチン人選手のふくらはぎの負傷を、UEFA のテーブルで「決定的な証拠」とみなしており、このピッチは、ハイステークスの大陸の試合には不向きであることを証明している。 経済的な損失は甚大であり、サン・シーロでの敗戦により、クラブは予選の収益として推定 1,100 万ユーロの損失を被ることになり、この数字は理事会にとって大きな負担となっている。

敗戦そのものは受け入れがたい結果だが、インテル陣営の憤りは選手の健康問題に集中している。クラブ側は、負傷のリスクは完全に予測可能だったと主張し、技術的なサッカーよりも「スケート」に慣れたホームチームに有利なピッチで試合を強いられたことで不当な不利益を被ったと訴えている。マルペンサ空港への帰路の機内は、負傷者リストの増加に気を取られた選手たちで、沈んだ雰囲気だったという。

戦いの舞台は雪に閉ざされたノルウェーから、ニヨンの行政機関へと移った。インテルは責任の所在を求め、UEFAに対し決勝トーナメント開催に必要な基準の再評価を要求している。第2戦が迫る中、ネラッズーリは「ボーデ惨事」がシーズン全体を台無しにしないよう必死だ。しかし、チームの象徴である主将の欠場が現実味を帯びる中、逆転勝利の道程はさらに険しいものとなっている。