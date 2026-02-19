AFP
UEFAがボド/グリムトのピッチに関する苦情を無視、ラウタロ・マルティネスが負傷したチャンピオンズリーグ敗戦にインテルが激怒
ネラッズーリ、人工芝に怒りを爆発させる
インテルのチャンピオンズリーグプレーオフにおける北極圏遠征は、第1戦で3-1とリードを許すという失望以上の結果をもたらした。ガゼッタ紙によれば、イタリアの強豪クラブはボーデ/グリムトが提供した人工芝ピッチに不満を抱いていたという。
不満の根源はアスプミラ・スタジアムでの試合前準備にあった。グラウンド管理者は重機で大量の積雪を除去せざるを得なかったが、インテルはこれによりピッチに危険な凹凸が生じたと主張。サイドエリアの土壇場での修復にもかかわらず、ネラッズーリはキックオフ前にUEFA代表団へ非公式に懸念を表明。不均一な人工芝上で主力選手の安全が危ぶまれたのだ。
クラブの懸念は60分に現実となった。キャプテンのラウタロがサポートプレー中にふくらはぎに鋭い痛みを覚え、即座に交代を余儀なくされたのだ。アルゼンチン人選手の離脱で生じた戦術的空白を突かれ、ノルウェーのホームチームが立て続けに2得点を奪った。インテルは第2戦で越えるべき高い壁に直面している。さらにこの激しい試合後、ピオトル・ジエリンスキも医療検査を必要とする事態が重なり、状況はさらに厳しさを増している。
負傷者続出がインテルの欧州での野望を脅かす
マルティネスの負傷は、すでにハカン・チャルハノグルとダヴィデ・フラッテシを欠いているチームにとって、壊滅的な打撃である。インテルは、このアルゼンチン人選手のふくらはぎの負傷を、UEFA のテーブルで「決定的な証拠」とみなしており、このピッチは、ハイステークスの大陸の試合には不向きであることを証明している。 経済的な損失は甚大であり、サン・シーロでの敗戦により、クラブは予選の収益として推定 1,100 万ユーロの損失を被ることになり、この数字は理事会にとって大きな負担となっている。
敗戦そのものは受け入れがたい結果だが、インテル陣営の憤りは選手の健康問題に集中している。クラブ側は、負傷のリスクは完全に予測可能だったと主張し、技術的なサッカーよりも「スケート」に慣れたホームチームに有利なピッチで試合を強いられたことで不当な不利益を被ったと訴えている。マルペンサ空港への帰路の機内は、負傷者リストの増加に気を取られた選手たちで、沈んだ雰囲気だったという。
戦いの舞台は雪に閉ざされたノルウェーから、ニヨンの行政機関へと移った。インテルは責任の所在を求め、UEFAに対し決勝トーナメント開催に必要な基準の再評価を要求している。第2戦が迫る中、ネラッズーリは「ボーデ惨事」がシーズン全体を台無しにしないよう必死だ。しかし、チームの象徴である主将の欠場が現実味を帯びる中、逆転勝利の道程はさらに険しいものとなっている。
チブはピッチを「完全な言い訳」として使うことを拒否した
インテルのクリスティアン・チブ監督は試合終了の笛が鳴った後、メディアに対し厳しい口調で語り、戦術的な失望とピッチ状態への怒りのバランスを取ろうとした。「[ボーデ/グリムト]はこのピッチに慣れている。それは言い訳にはならない」と彼は述べた。
それでもイタリアでの再戦では逆転を確信しており、「彼らは技術と質を備えた非常に強いチームだ。このピッチでのプレーにも慣れている——おそらく我々よりはるかに」と付け加えた。 1-1の同点で迎えた後半開始早々、我々は決定的なチャンスを得たが、より良く決めるべきだった。その直後、わずか3分後に、我々が彼らの最大の弱点と認識していた部分から、全く同じ形で2点を失ったのだ」
負傷懸念：ラウタロの状態
ラウタロは負傷の程度を判断するため、詳細な診断検査を受ける予定だ。クラブはアルゼンチン人選手の出場可否を極めて懸念しており、今後数ヶ月の国内リーグと欧州での目標達成に彼の存在が不可欠と見なされている。
チブはこの件について「負傷したようで、しばらく離脱するだろう」と述べ、ストライカーが土曜日のセリエA次節レッチェ戦を欠場する可能性を示唆した。
