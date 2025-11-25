Getty Images
チャンピオンズリーグ(UCL)2025-26リーグフェーズ第5節 日本人選手の予定は？
- Getty Images
板倉滉（アヤックス）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：アヤックス vs ベンフィカ
- 開始日時：2025/11/26(水)2:45
- ネット配信：
・WOWOWライブ
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：スラヴィア・プラハ vs アスレティック・ビルバオ
- 開始日時：2025/11/26(水)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
南野拓実（モナコ）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：パフォス vs モナコ
- 開始日時：2025/11/27(木)2:45
- ネット配信：
・WOWOWライブ
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：コペンハーゲン vs カイラト
- 開始日時：2025/11/27(木)2:45
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
守田英正（スポルティングCP）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：スポルティングCP vs クルブ・ブルッヘ
- 開始日時：2025/11/27(木)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
堂安律（フランクフルト）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：フランクフルト vs アタランタ
- 開始日時：2025/11/27(木)5:00
- ネット配信：
・WOWOWオンデマンド
- Getty Images
遠藤航（リヴァプール）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：リヴァプール vs PSV
- 開始日時：2025/11/27(木)5:00
- ネット配信：
・WOWOWライブ
・WOWOWオンデマンド
- (C)Getty Images
伊藤洋輝（バイエルン）
- ラウンド：CLリーグフェーズ第5節
- 対戦カード：アーセナル vs バイエルン
- 開始日時：2025/11/27(木)5:00
- ネット配信：
・WOWOWプライム
・WOWOWオンデマンド
・Leminoプレミアム(録画配信)
- Getty Images
日本人選手所属チームの試合日程一覧
クラブ 日本人選手 CL第5節 放送・配信 アヤックス 板倉滉 11/26(水)2:45
vs ベンフィカ(H)
WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
スラヴィア・プラハ 橋岡大樹 11/26(水)5:00
vs アスレティック・ビルバオ(H)
WOWOWオンデマンド モナコ 南野拓実 11/27(木)2:45
vs パフォス(A)
WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
コペンハーゲン 鈴木淳之介 11/27(木)2:45
vs カイラト(H)
WOWOWオンデマンド スポルティングCP 守田英正 11/27(木)5:00
vs クルブ・ブルッヘ(H)
WOWOWオンデマンド フランクフルト 堂安律 11/27(木)5:00
vs アタランタ(H)
WOWOWオンデマンド リヴァプール 遠藤航 11/27(木)5:00
vs PSV
WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
バイエルン 伊藤洋輝 11/27(木)5:00
vs アーセナル(A)
WOWOWプライム
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム(録画配信)
- ©Getty Images
チャンピオンズリーグの放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
