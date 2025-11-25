このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ucl 5th fixtureGetty Images
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ(UCL)2025-26リーグフェーズ第5節 日本人選手の予定は？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)リーグフェーズ第5節の日本人選手所属チームの試合日程は？テレビ放送・ネット配信予定、中継スケジュールを紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐ視聴