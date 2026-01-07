2026年1月6日開幕するAFC U23アジアカップ2026に臨むU-23日本代表の招集メンバー23名を紹介。※12月28日にメンバー発表。選手の所属チームは12月28日時点。
U-23日本代表は、グループBに所属し、日本時間1月7日(木)にシリア代表、1月10日(土)にUAE代表、1月14日(水)にカタール代表とグループステージを戦う。
ポジション：GK
所属チーム：明治大
生年月日：2005年4月10日
ポジション：GK
所属チーム：FC東京
生年月日：2005年9月20日
ポジション：GK
所属チーム：ガンバ大阪
生年月日：2007年10月4日
ポジション：DF
所属チーム：明治大
生年月日：2005年4月19日
ポジション：DF
所属チーム：RB大宮アルディージャ
生年月日：2005年7月7日
ポジション：DF
所属チーム：FC今治
生年月日：2005年8月25日
ポジション：DF
所属チーム：桐蔭横浜大
生年月日：2005年10月23日
ポジション：DF
所属チーム：ガイナーレ鳥取
生年月日：2006年4月15日
ポジション：DF
所属チーム：川崎フロンターレ
生年月日：2006年5月12日
ポジション：DF
所属チーム：東洋大
生年月日：2006年7月5日
ポジション：DF
所属チーム：名古屋グランパス
生年月日：2007年6月29日
ポジション：MF
所属チーム：川崎フロンターレ
生年月日：2005年2月6日
ポジション：MF
所属チーム：法政大
生年月日：2005年4月9日
ポジション：MF
所属チーム：セレッソ大阪
生年月日：2005年5月10日
ポジション：MF
所属チーム：FC東京
生年月日： 2006年10月16日
ポジション：MF
所属チーム：清水エスパルス
生年月日：2006年10月26日
ポジション：MF
所属チーム：ジュビロ磐田
生年月日：2007年3月3日
ポジション：FW
所属チーム：東京国際大
生年月日：2005年1月26日
ポジション：FW
所属チーム：早稲田大
生年月日：2005年4月7日
ポジション：FW
所属チーム：桐蔭横浜大
生年月日：2005年7月7日
ポジション：FW
所属チーム：セレッソ大阪
生年月日：2005年9月23日
ポジション：FW
所属チーム：SKベフェレン(ベルギー)
生年月日：2006年4月5日
ポジション：FW
所属チーム：湘南ベルマーレ
生年月日：2006年4月22日
