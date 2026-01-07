このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
u20-wc-japan-team photo-202510(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーU23日本代表 最新メンバーリスト・名鑑｜AFC U23アジアカップ2026招集選手一覧

【サッカーU-23日本代表 メンバー・選手名鑑】2026年1月にサウジアラビアで開催されるAFC U23アジアカップ2026を戦うU-23日本代表の招集メンバーを紹介。

2026年1月6日開幕するAFC U23アジアカップ2026に臨むU-23日本代表の招集メンバー23名を紹介。※12月28日にメンバー発表。選手の所属チームは12月28日時点。

U-23日本代表は、グループBに所属し、日本時間1月7日(木)にシリア代表、1月10日(土)にUAE代表、1月14日(水)にカタール代表とグループステージを戦う。

  • u20-wc-japan-team photo-sato-ozeki(C)Getty Images

    U-23日本代表｜基本情報

    ■試合日程

    試合日(日本時間)カード試合会場放送/配信
    2026/1/7(木)
    20:30    		日本 vs シリアキング・アブドゥラ・スポーツ・ホール・スタジアム
    ジェッダ(サウジアラビア)    		【テレビ】なし
    【ネット】DAZN
    2026/1/10(土)
    20:30    		UAE vs 日本キング・アブドゥラ・スポーツ・ホール・スタジアム
    ジェッダ(サウジアラビア)    		【テレビ】なし
    【ネット】DAZN
    2026/1/14(水)
    1:30    		日本 vs カタールキング・アブドゥラ・スポーツ・ホール・スタジアム
    ジェッダ(サウジアラビア)    		【テレビ】なし
    【ネット】DAZN

    ※放送予定は変更の可能性あり

  • 12 濱﨑知康

    ポジション：GK
    所属チーム：明治大
    生年月日：2005年4月10日

  • masataka kobayashi-fctokyo-u23-japan-202507(C)Getty Images

    1 小林将天

    ポジション：GK
    所属チーム：FC東京
    生年月日：2005年9月20日

  • rui araki-gosaka-u20-japan-2025(C)Getty Images

    23 荒木琉偉

    ポジション：GK
    所属チーム：ガンバ大阪
    生年月日：2007年10月4日

  • 16 小泉佳絃

    ポジション：DF
    所属チーム：明治大
    生年月日：2005年4月19日

  • Rion-IchiharaGetty Images

    5 市原吏音

    ポジション：DF
    所属チーム：RB大宮アルディージャ
    生年月日：2005年7月7日

  • rei umeki-u20-japan-20250927(C)Getty Images

    2 梅木怜

    ポジション：DF
    所属チーム：FC今治
    生年月日：2005年8月25日

  • sekitomi(C)Getty Images

    21 関富貫太

    ポジション：DF
    所属チーム：桐蔭横浜大
    生年月日：2005年10月23日

  • 4 永野修都

    ポジション：DF
    所属チーム：ガイナーレ鳥取
    生年月日：2006年4月15日

  • kaito-tsuchiya(C)Getty Images

    3 土屋櫂大

    ポジション：DF
    所属チーム：川崎フロンターレ
    生年月日：2006年5月12日

  • 22 岡部タリクカナイ颯斗

    ポジション：DF
    所属チーム：東洋大
    生年月日：2006年7月5日

  • soichiro mori-u20japan-wc-202510(C)Getty Images

    15 森壮一朗

    ポジション：DF
    所属チーム：名古屋グランパス
    生年月日：2007年6月29日

  • yuto ozeki-u20-japan-20250712(C)Getty Images

    8 大関友翔

    ポジション：MF
    所属チーム：川崎フロンターレ
    生年月日：2005年2月6日

  • kosei ogura-japan-u20-wc-202510(C)Getty Images

    6 小倉幸成

    ポジション：MF
    所属チーム：法政大
    生年月日：2005年4月9日

  • Nelson Ishiwatari-u20-japan-20251001(C)Getty Images

    7 石渡ネルソン

    ポジション：MF
    所属チーム：セレッソ大阪
    生年月日：2005年5月10日

  • ryunosuke-sato(C)Getty Images

    10 佐藤龍之介

    ポジション：MF
    所属チーム：FC東京
    生年月日： 2006年10月16日

  • yudai shimamoto-shimizu-u23japan-202508(C)Getty Images

    17 嶋本悠大

    ポジション：MF
    所属チーム：清水エスパルス
    生年月日：2006年10月26日

  • tokumo kawai-iwata-u23japan-202511(C)Getty Images

    14 川合徳孟

    ポジション：MF
    所属チーム：ジュビロ磐田
    生年月日：2007年3月3日

  • 20 古谷柊介

    ポジション：FW
    所属チーム：東京国際大
    生年月日：2005年1月26日

  • 18 久米遥太

    ポジション：FW
    所属チーム：早稲田大
    生年月日：2005年4月7日

  • 9 ンワディケウチェブライアン世雄

    ポジション：FW
    所属チーム：桐蔭横浜大
    生年月日：2005年7月7日

  • yumeki yokoyama-u20-japan-20251001(C)Getty Images

    11 横山夢樹

    ポジション：FW
    所属チーム：セレッソ大阪
    生年月日：2005年9月23日

  • yutaka michiwaki-beveren-u23japan-202409(C)Getty Images

    19 道脇豊

    ポジション：FW
    所属チーム：SKベフェレン(ベルギー)
    生年月日：2006年4月5日

  • 13 石橋瀬凪

    ポジション：FW
    所属チーム：湘南ベルマーレ
    生年月日：2006年4月22日

    U23アジア杯のおすすめ視聴方法

    U23アジア杯は日本の初戦。シリア戦のみ無料視聴可能だが、大会を通してそれ以外の試合を視聴するなら『DAZN』有料プランの加入が必須となる。その場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

