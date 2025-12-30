トッテナムがジョンソンを放出へ。後釜として1億ユーロの超新星ディオマンデをリストアップか

『BBCスポーツ』によると、昨季のヨーロッパリーグ決勝での一撃によりトッテナムの20年にわたる無冠時代に終止符を打ったジョンソンが、この1月にクラブを去る予定だという。トッテナムは既に、移籍金3500万ポンド（約73億7000万円）でクリスタル・パレスに売却することに合意したと報じられている。現在24歳のジョンソンが同じロンドン内での移籍を望むかどうかが焦点となるが、トッテナムが1月に新たなフォワードの獲得を狙っていることもあり、残留したとしてもトーマス・フランク監督の下での序列はさらに下がることは間違いない。

また、『ガーディアン』は月曜日、ボーンマスもジョンソンの獲得に熱意を示していると報道。ボーンマスは、マンチェスター・シティへの移籍が予定されているアントワーヌ・セメンヨの穴を埋める後任候補として、ジョンソンに白羽の矢を立てているようだ。