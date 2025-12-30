Getty Images Sport
トッテナムがジョンソンを放出へ。後釜として1億ユーロの超新星ディオマンデをリストアップか
『BBCスポーツ』によると、昨季のヨーロッパリーグ決勝での一撃によりトッテナムの20年にわたる無冠時代に終止符を打ったジョンソンが、この1月にクラブを去る予定だという。トッテナムは既に、移籍金3500万ポンド（約73億7000万円）でクリスタル・パレスに売却することに合意したと報じられている。現在24歳のジョンソンが同じロンドン内での移籍を望むかどうかが焦点となるが、トッテナムが1月に新たなフォワードの獲得を狙っていることもあり、残留したとしてもトーマス・フランク監督の下での序列はさらに下がることは間違いない。
また、『ガーディアン』は月曜日、ボーンマスもジョンソンの獲得に熱意を示していると報道。ボーンマスは、マンチェスター・シティへの移籍が予定されているアントワーヌ・セメンヨの穴を埋める後任候補として、ジョンソンに白羽の矢を立てているようだ。
『BBC』によると、トッテナムは攻撃陣をさらに強化すべく、ライプツィヒに所属する19歳のヤン・ディオマンデの獲得に向けた野心的な動きを画策しているとのこと。しかし、『The Athletic』のセブ・スタッフォード＝ブロー記者によれば、ライプツィヒがシーズン途中にスター選手を手放す可能性は低いという。
ドイツのクラブは来夏の移籍市場での交渉開始は検討するかもしれないが、この神童に対して1億ユーロという法外な金額を要求する公算が大きい。一方で、トッテナムとライプツィヒはティモ・ヴェルナーやシャビ・シモンズを巡る過去の交渉を通じて良好な関係を築いているとも伝えられている。
ディオマンデは今年7月にレガネスからライプツィヒへ加入したばかりだが、クラブが投じた多額の初期投資と高い評価を正当化するほどの急速な成長を遂げた。1対1の局面に強い「ストリートフットボーラー」と評されるこの右利きウインガーは、果敢なランニングとドリブル能力、そして強烈なシュートで観客を魅了している。プレシーズンで強烈なインパクトを残した後、彼はブンデスリーガという舞台にも瞬時に適応してみせた。
ドイツがウインターブレイクに入る前の時点で、ディオマンデはライプツィヒで公式戦16試合に出場し、7ゴール、4アシストという驚異的なスタッツを叩き出している。
一方、トッテナムを率いるトーマス・フランク監督は、就任初年度にして多大なプレッシャーに晒されている。現在チームは直近のリーグ戦9試合でわずか2勝と、深刻な不振に陥っているからだ。ブレントフォードを率いていた当時は高い評価を得ていたフランク監督だが、現在は厳しい監視下に置かれている。元トッテナムのラモン・ベガ氏にいたっては、SNS上で指揮官に辞任を迫る事態となっている。先週末のクリスタル・パレス戦での辛勝後、ベガ氏は次のように投稿した。
「フランク、昨シーズンの話をするのはもうやめろ。彼らは17位で終わったんだ。今のあなたには、昨季のアンジェ（ポステコグルー前監督）が持っていたよりも多くのフィットした選手がいるが、状況は全く良くなっていない。実際にはめちゃくちゃだ。サポートもなかったアンジェは、少なくとも欧州タイトルを獲得し、チャンピオンズリーグ出場権を得ることで、悲惨なシーズンをファンにとって素晴らしい結末に変えてみせた。今のあなたは、その恩恵を享受しているだけだ。お願いだから辞任してくれ！」
