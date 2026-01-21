リヴァプールファンの“鼓舞”を無視してはいけない：「退屈」なスロットに忍び寄る魔の手

SNSという常に毒に満ちた世界の外では、スロットの解任を本気で望むリヴァプールファンは存在しないだろう。彼らは今も指揮官の成功を願っている。昨シーズンの優勝だけでなく、クラブにとって真にトラウマ的な夏を彼が品位をもって乗り切ったことにも起因する、オランダ人監督への純粋な愛情がそこにあるからだ。

また、彼が不利な状況に置かれていることも認められている。スロットは「ヘッドコーチ」であり「マネージャー」ではないと、非常に意図的に呼ばれていることを思い出してほしい。つまり、驚くほどセンターバックが足りないという事実は彼に責任があることではないのだ。

とはいえ、今のチームは昨季のチームを大きく下回っている。個々の選手のポテンシャルの総和にまったく届かないチームになっている。この責任は、間違いなくスロットにある。

今シーズン、彼がチームのバランスを適切に取れているように見える瞬間は一度もない。 シーズン序盤は混沌とした試合があまりにも多かったが、今やサポーターは毎週のように退屈なドローゲームを見せられている。さらに懸念すべきは、スロットが勝利の方程式を取り戻す兆しすら見せていないことだ。現段階では、水曜日のマルセイユ戦（チャンピオンズリーグ）でモハメド・サラーを即座に先発復帰させる以外に選択肢はない。

エースとの関係は依然としてぎくしゃくしているが、現時点ではサラーの必要性のほうが大きく上回っている。リヴァプールには得点源が不足しており、またファイナルサードで強烈な存在感を発揮する選手もいない。最も影響力のある選手をベンチに置く余裕などないのだ。確かにプレス面では問題を生む可能性はあるが、リヴァプールのシーズンと自身の危機を救うためには、スロットが決断する責任を負わなければならない。

もちろん、スロットが完全に信用を失ったわけではない。だが、それは急速に失われつつある。サポーターは単に苛立っているだけでなく、信頼を失いつつあるのだ。彼らには、何かすがるものが必要だ――来季は確実にタイトルに挑戦できるという、確かな証拠がなければファンは離れていってしまうだろう。

そうした状況下で、アンフィールドでの課題はもはや結果だけではない。プレーの質も向上しなければ、ブーイングはさらに激しくなっていくだろう。それはスロットにも“無視できない”ボリュームまで膨れ上がるはずだ。そうなると、クラブも考えを変えるかもしれない。今はそれほど騒がれていないかもしれないが、スロットの危機的状況は確実に増大しているのだ。