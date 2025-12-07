「待ち望んでいた瞬間だ」メッシが初のMLSカップ優勝を喜び、インテル・マイアミが歴史的タイトルを祝う

メッシは試合後にMLS最優秀選手賞を受賞し、このトロフィーが長年の努力の集大成であると認めた。

「3年前にMLSに来る決断をし、今日僕たちはMLS王者となった。[CONCACAF]チャンピオンズカップでは準決勝まで進出した。 昨年はリーグ戦で早期敗退し、1回戦で脱落した。今年はMLS制覇が主要目標の一つだった。チームは多大な努力を払った——非常に長いシーズンで試合数も多く——我々はシーズンを通してその任務を果たした。これは僕が待ち望んでいた瞬間であり、チーム全体が待ち望んでいた瞬間だ。全員にとって非常に素晴らしいことだ。彼らはそれに値する」

メッシはシーズンを決定づける試合で輝きを放ち、インテル・マイアミの3得点すべてに関与し、2アシストを記録した。これは彼の48個目のタイトルである。