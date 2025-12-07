Getty Images
「待ち望んでいた瞬間だ」メッシが初のMLSカップ優勝を喜び、インテル・マイアミが歴史的タイトルを祝う
メッシは試合後にMLS最優秀選手賞を受賞し、このトロフィーが長年の努力の集大成であると認めた。
「3年前にMLSに来る決断をし、今日僕たちはMLS王者となった。[CONCACAF]チャンピオンズカップでは準決勝まで進出した。 昨年はリーグ戦で早期敗退し、1回戦で脱落した。今年はMLS制覇が主要目標の一つだった。チームは多大な努力を払った——非常に長いシーズンで試合数も多く——我々はシーズンを通してその任務を果たした。これは僕が待ち望んでいた瞬間であり、チーム全体が待ち望んでいた瞬間だ。全員にとって非常に素晴らしいことだ。彼らはそれに値する」
メッシはシーズンを決定づける試合で輝きを放ち、インテル・マイアミの3得点すべてに関与し、2アシストを記録した。これは彼の48個目のタイトルである。
ハビエル・マスチェラーノ監督は、試合後の熱烈な総括で、チームのMLSカップ優勝への道のりにおいてメッシが「重要な存在」であったと強調した。
「彼はここ2、3、4試合で大きな努力を見せていた。それが彼にとって勝利がいかに重要かを物語っている。私が指示したわけではないが、彼の特別さを示している。彼はこのトロフィーを勝ち取るためにここに来たのだ」
ヘロンズはバンクーバー戦で先制したが、後半に同点弾を許す。しかしメッシの2つのアシストが決勝点をもたらし、この日は力不足だったバンクーバーを退けた。
エマニュエル・サビが1-1の同点で試合が進む中ポストを叩いた場面について、マスチェラーノ監督は「もしあのシュートが決まっていたら、試合の流れは大きく変わっていたかもしれない」と認めた。
「我々は非常に優れたチームと対戦した。後半開始15分から20分の間に、彼らは我々にプレッシャーをかけた。ボールが2本のポストに当たったのは非常に幸運だった。だが時には、チャンピオンになるために必要な運というものもある」
メッシはまた、今シーズン限りでの引退を発表したジョルディ・アルバとセルヒオ・ブスケツの両選手に対し、伝説的なキャリアを称える言葉を贈った。
「彼らが成し遂げたことを考えれば——選手として、両者ともそれぞれのポジションにおいて史上最高の選手の一人であり、そのキャリアと獲得したタイトルは計り知れない——このMLS優勝タイトルと共に引退できることは素晴らしいことです。 彼らが今経験していること、引退が意味するものをまだ完全に理解しているとは思えない。今日、彼らにとって非常に美しい何かが終わる。人生を捧げてきた何かだ。今、新たな人生が始まる。心から祝福する。深く思いやる二人の友人だからだ。このタイトルと共に去れることを嬉しく思う」
