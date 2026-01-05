ライスがギェケレシュへの批判に反論。ライバルへ警告「世界最高のストライカーの一人だ」

スウェーデン代表フォワードであるギェケレシュは、"恐るべき得点能力"という評判を背負ってエミレーツ・スタジアム（アーセナルの本拠地）に到着した。しかし、決定機を得ることに苦しむ試合が続いたことで、最近は激しい批判にさらされている。

ポルトガルのスポルティングでゴールを量産していた27歳のストライカーは、ミケル・アルテタ監督にとって「最後のパズルのピース」と見なされていた。だが、ここ数週間はプレミアリーグへの適応に苦戦しており、現在3試合連続無得点、直近9試合でわずか1ゴールという困難な時期を迎えている。

彼のハードワークに疑いの余地はないが、ゴールという結果が伴わないことで「高額な移籍金がプレッシャーになっているのではないか」、「対戦相手に攻略法を見つけられたのではないか」と疑問視する声も上がり始めている。外部では自信喪失を指摘する物語が作られているが、ロッカールーム内部の見方は大きく異なる。チームメイトたちは彼を「不発のストライカー」ではなく、他の中盤やウイングが利用できるスペースをこじ開ける存在として高く評価している。彼がセンターバックの注意を引きつけることで、ブカヨ・サカ、ガブリエル・マルティネッリ、そして最近得点機会を増やしているライス自身が走り込むためのレーンが生まれているのだ。