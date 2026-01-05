Getty Images Sport
ライスがギェケレシュへの批判に反論。ライバルへ警告「世界最高のストライカーの一人だ」
スウェーデン代表フォワードであるギェケレシュは、"恐るべき得点能力"という評判を背負ってエミレーツ・スタジアム（アーセナルの本拠地）に到着した。しかし、決定機を得ることに苦しむ試合が続いたことで、最近は激しい批判にさらされている。
ポルトガルのスポルティングでゴールを量産していた27歳のストライカーは、ミケル・アルテタ監督にとって「最後のパズルのピース」と見なされていた。だが、ここ数週間はプレミアリーグへの適応に苦戦しており、現在3試合連続無得点、直近9試合でわずか1ゴールという困難な時期を迎えている。
彼のハードワークに疑いの余地はないが、ゴールという結果が伴わないことで「高額な移籍金がプレッシャーになっているのではないか」、「対戦相手に攻略法を見つけられたのではないか」と疑問視する声も上がり始めている。外部では自信喪失を指摘する物語が作られているが、ロッカールーム内部の見方は大きく異なる。チームメイトたちは彼を「不発のストライカー」ではなく、他の中盤やウイングが利用できるスペースをこじ開ける存在として高く評価している。彼がセンターバックの注意を引きつけることで、ブカヨ・サカ、ガブリエル・マルティネッリ、そして最近得点機会を増やしているライス自身が走り込むためのレーンが生まれているのだ。
- AFP
ライスは自身が決勝ゴールを決めたボーンマス戦後のメディア取材に応じ、ギェケレシュへの支持を明確に表明した。彼は周囲に対し、単なる得点数という統計を超えて、このスウェーデン人がチームの攻撃を円滑にするために行っている「地味な仕事」を評価すべきだと促した。ライスは、自身の先制点の場面を例に挙げ、ギェケレシュの無私の貢献がいかに重要であったかを強調した。
「彼にとっては厳しい状況だ。試合中、常に2人のディフェンダーが彼を徹底的にマークし、べったりと張り付いている。だからこそ、彼は自分の強さを使い、チームを助けるために全力を尽くさなければならない。僕の最初のゴールも、ガブリエル・マルティネッリのフリックから彼が走り込み、ボールをキープしてマルティン（・ウーデゴール）にパスを繋がなければ生まれていなかった。あれは試合の流れを変えた。我々にとって極めて重要な瞬間だった」
さらにライスは続けた。「彼がどれほど強くボールを蹴れるかを僕は知っている。彼にスペースが訪れ、足元にボールが来れば、彼は100%得点するだろう。しかし現状、プレミアリーグのディフェンダーは誰もがヴィクトル・ギェケレシュを止めたいと考えている。なぜなら、彼が世界最高のストライカーの一人だからだ。信じてほしい。彼は我々のために信じられないほど良くやってくれている。彼がいなければ、今の順位（タイトル争いの位置）に我々はいないだろう」
ボーンマス戦において、相手守備陣はギェケレシュが背後に抜け出すことを極端に恐れ、中央でボールが動くたびに彼へ2人のマークをつけていた。これはフィジカルに優れたストライカーが、その脅威を封じ込めるために激しい接触やダブルチームに晒されるという、プレミアリーグでよく見られる構図だ。
ライスが言及した決定的な場面でも、ギェケレシュは背後にディフェンダーを背負った状態で難しいフリックオンを受けた。ここで強引にシュートを狙うのではなく、彼は圧倒的なフィジカルの強さでボールを守り抜き、キャプテンのマルティン・ウーデゴールへと繋いだ。このシンプルなポストプレーによりボーンマスの3選手が守備から排除され、ウーデゴールは広大なスペースにいたライスへパスを通すことが可能となった。
この無私のプレーこそが、アルテタ監督に愛される理由だ。指揮官は当然、背番号9が得点王争いに加わることを望んでいるだろうが、センターハーフを物理的に釘付けにできる「起点」があることで、チーム全体の流動性が向上することを十分に認識している。
- Getty Images Sport
「彼なしでは今の我々はない」と公に宣言することで、26歳のライスはチームの団結力を誇示し、外部の雑音など気にしていないというメッセージをライバルたちへ送った。
この警告には含みがある。現在のゴール不足はあくまで状況的なものであり、決定的な不振ではないということだ。もし相手チームが今後もギェケレシュを止めるために2人のディフェンダーを割くのであれば、ライスや両ウイングがその空白を突いて相手を罰し続けるだろう。逆にダブルマークを解けば、ギェケレシュが本来の得点能力を発揮するために必要なスペースを見つけることになる。
これこそがアルテタ監督の設計した「どちらを選んでも詰み」という状況だ。チームが勝利し続ける限り、センターフォワードの得点数はエミレーツ内部の人々にとって二の次の懸念に過ぎない。彼らは、ギェケレシュのゴールラッシュが再び始まることを確信しているのだ。
広告