2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）決勝でバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。
本記事では、スーペルコパ決勝バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程や放送・配信情報を紹介する。
2025-26スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝は、現地時間1月11日(日)に開催。キックオフは現地時間午後10時、日本時間1月12日(月)午前4時に予定されている。
2025-26シーズンスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝は、準決勝2試合の試合会場でもあったサウジアラビアのジェッダにある「キング・アブドゥッラー・スポーツシティ」で開催される。
昨季のスーペルコパ決勝の舞台でもあった同スタジアムで、バルセロナが5-2でレアル・マドリードを退けて2年ぶりの優勝を飾った。
2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では、準決勝でアスレティック・ビルバオに5-0で勝利したバルセロナと、アトレティコ・マドリードとのダービーを2-1で制したレアル・マドリードによる伝統の一戦「エル・クラシコ」が開催される。
世界のフットボール界で最も激しいライバル関係を持つ両チームは、これまでに262試合を戦い、バルセロナの104勝、レアル・マドリードの106勝、52引き分けだ。スーペルコパでは、18度対戦してバルセロナの6勝、レアル・マドリードの10勝、2引き分け。スーペルコパ優勝回数ではバルセロナが計15回、レアル・マドリードが計13回を誇る。
今季はラ・リーガ第10節で対戦しており、レアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナに2-1で勝利。昨季から続いていた連敗を「4」で止めた。
2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合を国内独占配信する。そのため、ラ・リーガを配信する『DAZN』をはじめとした他のプラットフォーム、地上波・BS/CSでのテレビ方法は予定されていない。
前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。
スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。