barcelona real madridGetty Images
Yuta Tokuma

バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程・中継予定・キックオフ時間｜スーペルコパ決勝

1月12日(月)開催のスーペルコパ・デ・エスパーニャラ・リーガ決勝でバルセロナとレアル・マドリードが対戦。「エル・クラシコ」の試合日程や中継予定、キックオフ時間を紹介する。

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）決勝でバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。

本記事では、スーペルコパ決勝バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程や放送・配信情報を紹介する。

  • supercopa trophyGetty Images

    バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程｜スーペルコパ決勝

    2025-26スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝は、現地時間1月11日(日)に開催。キックオフは現地時間午後10時、日本時間1月12日(月)午前4時に予定されている。

  • King Abdullah Sports City StadiumGetty Images

    バルセロナvsレアル・マドリードの試合会場｜スーペルコパ決勝

    2025-26シーズンスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝は、準決勝2試合の試合会場でもあったサウジアラビアのジェッダにある「キング・アブドゥッラー・スポーツシティ」で開催される。

    昨季のスーペルコパ決勝の舞台でもあった同スタジアムで、バルセロナが5-2でレアル・マドリードを退けて2年ぶりの優勝を飾った。

  • barcelona real madridGetty Images

    バルセロナvsレアル・マドリードの通算成績｜スーペルコパ決勝

    2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では、準決勝でアスレティック・ビルバオに5-0で勝利したバルセロナと、アトレティコ・マドリードとのダービーを2-1で制したレアル・マドリードによる伝統の一戦「エル・クラシコ」が開催される。

    世界のフットボール界で最も激しいライバル関係を持つ両チームは、これまでに262試合を戦い、バルセロナの104勝、レアル・マドリードの106勝、52引き分けだ。スーペルコパでは、18度対戦してバルセロナの6勝、レアル・マドリードの10勝、2引き分け。スーペルコパ優勝回数ではバルセロナが計15回、レアル・マドリードが計13回を誇る。

    今季はラ・リーガ第10節で対戦しており、レアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナに2-1で勝利。昨季から続いていた連敗を「4」で止めた。

    バルセロナvsレアル・マドリードの放送・配信予定｜スーペルコパ決勝

    2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合を国内独占配信する。そのため、ラ・リーガを配信する『DAZN』をはじめとした他のプラットフォーム、地上波・BS/CSでのテレビ方法は予定されていない。

    バルセロナvsレアル・マドリードの視聴方法｜スーペルコパ決勝

    前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

    スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

    U-NEXTサッカーパックの登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

    ※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

