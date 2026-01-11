2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では、準決勝でアスレティック・ビルバオに5-0で勝利したバルセロナと、アトレティコ・マドリードとのダービーを2-1で制したレアル・マドリードによる伝統の一戦「エル・クラシコ」が開催される。

世界のフットボール界で最も激しいライバル関係を持つ両チームは、これまでに262試合を戦い、バルセロナの104勝、レアル・マドリードの106勝、52引き分けだ。スーペルコパでは、18度対戦してバルセロナの6勝、レアル・マドリードの10勝、2引き分け。スーペルコパ優勝回数ではバルセロナが計15回、レアル・マドリードが計13回を誇る。

今季はラ・リーガ第10節で対戦しており、レアル・マドリードが本拠地サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナに2-1で勝利。昨季から続いていた連敗を「4」で止めた。