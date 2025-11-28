リヴァプールOBがスロットの解任は確実と主張。クロップの衝撃的復帰を懇願

ハマン氏はコラムでこう綴っている。

「アイントホーフェンに対するリヴァプールの1-4の敗戦は、直近12試合で9敗目だった。私はアルネ・スロットがチームのコントロールを失ったと思っている。チームは崩壊しており、PSVの2点目の前のサラーのように、全員が好き勝手にやっている。リヴァプールはプレミアリーグのトップ4でフィニッシュすることに大きな問題を抱えるだろう。私はこれらの問題が迅速かつ簡単に解決できるとは思わない。状況は非常に複雑で、クラブは間違いなく監督の地位について議論するだろう」

「スロットの終わりは近い。彼が持続した素晴らしいシーズンの後にこうなるとは思わなかったが、彼の信用は今や尽きたと言っていい。彼らは選手に巨額を費やしたが、誰もインパクトを与えていない。ディオゴ・ジョタの死後、チームメイトを失ったばかりのチームに溶け込むのは容易ではなかった。問題は、いつまでそれを言い訳として使い続けられるかということだ。多くの人がすでにユルゲン・クロップの復帰を切望している。ファンに尋ねれば、多くの人が確実に『それは素晴らしいことだ！』と言うだろう。彼がリヴァプールに戻る可能性はどのくらいあるだろうか？私には全くわからない。しかし、それは10年に一度の物語となるだろう。クラブはすでに代替監督を検討しているはずだ。彼らがクロップと話したと私は推測している」