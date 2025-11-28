Getty Images Sport
リヴァプールOBがスロットの解任は確実と主張。クロップの衝撃的復帰を懇願
マージーサイドでの7年間の在籍中にリヴァプールで280試合に出場したハマン氏は、『スカイ・ドイツ』のコラムでスロット監督のパフォーマンスに対する評価において遠慮しなかった。
バイエルンやニューカッスル、マンチェスター・シティで活躍したハマン氏は、リヴァプールがプレミアリーグのトップ4に入ることに大きな問題を抱えることになり、アンフィールド内の問題は迅速には解決できないだろうと示唆した。今夏にクラブが行った多くの大物獲得をまとめることの難しさや、チームメイトのディオゴ・ジョタを悼む継続的な心理的負担を認めて批判に条件を付けつつ、ハマン氏はデビューシーズンでタイトルを獲得したことでスロット監督が享受していた残りの信用は今や尽きたと述べた。これにより2002年ワールドカップ決勝進出者は、同胞クロップ監督の衝撃的復帰を提案した。
ハマン氏はコラムでこう綴っている。
「アイントホーフェンに対するリヴァプールの1-4の敗戦は、直近12試合で9敗目だった。私はアルネ・スロットがチームのコントロールを失ったと思っている。チームは崩壊しており、PSVの2点目の前のサラーのように、全員が好き勝手にやっている。リヴァプールはプレミアリーグのトップ4でフィニッシュすることに大きな問題を抱えるだろう。私はこれらの問題が迅速かつ簡単に解決できるとは思わない。状況は非常に複雑で、クラブは間違いなく監督の地位について議論するだろう」
「スロットの終わりは近い。彼が持続した素晴らしいシーズンの後にこうなるとは思わなかったが、彼の信用は今や尽きたと言っていい。彼らは選手に巨額を費やしたが、誰もインパクトを与えていない。ディオゴ・ジョタの死後、チームメイトを失ったばかりのチームに溶け込むのは容易ではなかった。問題は、いつまでそれを言い訳として使い続けられるかということだ。多くの人がすでにユルゲン・クロップの復帰を切望している。ファンに尋ねれば、多くの人が確実に『それは素晴らしいことだ！』と言うだろう。彼がリヴァプールに戻る可能性はどのくらいあるだろうか？私には全くわからない。しかし、それは10年に一度の物語となるだろう。クラブはすでに代替監督を検討しているはずだ。彼らがクロップと話したと私は推測している」
火曜日のPSVへの破滅的な敗戦の前からスロット監督への批判は蔓延していたが、オランダのチームにホームで4失点を喫したことで精査はさらに激化した。リヴァプールのレジェンドであるジェイミー・キャラガー氏は、最新の敗戦後、スロット監督には「職を守るために1週間しかない」と考えている。
あるドイツ人記者は、クロップ氏がマージーサイドへの復帰を狙っているとしてスロット監督に「注意するよう」警告しており、クラブが壮大な復帰について元監督に接触したという憶測が高まっている。
ハマン氏が正しく、昨シーズンのタイトル獲得の残りの信用が尽きたのであれば、元チームメイトのキャラガー氏も的を射ているかもしれない。これは本当にスロット監督のリヴァプール監督在任期間にとって重要な週だ。
まず、リヴァプールは日曜日に東ロンドンへ遠征し、ウェストハムと対戦する。ウェストハムは直近3試合のリーグ戦で無敗であり、その間に8ゴールを決めている。リヴァプールの守備の問題を考えると、これは再びスロット監督のチームに大きな問題をもたらす可能性がある。
それに続いて、リヴァプールは12月3日に今シーズン、サプライズな躍進を見せているサンダーランドをホームに迎える。レジス・ル・ブリス監督のチームは崩すのが難しく、トップリーグ復帰後、1試合あたり1ゴール未満しか失点していない。
これらが厄介な課題に見えるというのは、リヴァプールの選手たちによる自信喪失の証だ。これらは、リヴァプールがほんの数ヶ月前には完全に圧倒できると期待していた2つのチームだ。スロット監督はおそらく自分の職を救うためにチームのコントロールを取り戻すことができるだろうか？
