United top four favourites Getty/GOAL
Richard Martin

キャリックのモチベーション、メイヌーの証明すべき点…マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグのトップ4入りを果たすと信じられる6つの理由

マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでマンチェスター・シティを破るのに3年、これほどの圧勝を遂げるにはさらに長い年月を要したが、先週末のダービーでの圧倒的勝利はむしろ容易な部分だった。どのチームも、特にクラブの輝かしい歴史に精通した新監督を擁するチームなら、最大のライバルとの一戦に気合を入れ、勝利を収めることはできるのだ。

マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドにとって真の試練は、プレミアリーグ2位のチームに対する圧倒的なパフォーマンスを、日曜日にエミレーツ・スタジアムで最強のアーセナルと対戦する際に再現できるかどうかだ。さらに重要なのは、次のホームゲームであるフラム戦、そして続くミッドウィークのウェストハム遠征において、モチベーションを維持することである。

キャリックにとって夢のようなスタートとなったが、チャンピオンズリーグ出場権獲得という最重要目標への道のりは始まったばかりであり、それは困難な道のりとなるだろう。宿敵リヴァプールは、欧州最高峰の大会出場を保証する極めて重要な4位を、ユナイテッドより1ポイント差で上回っている。

5位でも、欧州大会でイングランド勢が優勢な現状を考えればCL出場権獲得の可能性はある。だがユナイテッドは他チームの結果に依存するリスクを冒すわけにはいかない。CLから遠ざかりすぎた彼らは、自らの手で運命を切り開かねばならない。

他チームの失態を活かせずトップ4入りを逃した結果、ロイ・キーンとジェイミー・キャラガーはつい先月までユナイテッドのCL出場を絶望視していた。 しかし当時はルベン・アモリムが指揮を執っていた。現在はキャリックが楽観的な流れに乗っている。キーンはダービー勝利後、「落ち着け」と訴えたが、ユナイテッドが勢いを築きトップ4の座をつかむための星が揃いつつある。

GOALが、ユナイテッドが結局トップ4入りすべきであり、そしてするであろう6つの理由を明らかにする...

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    失うものはない

    キャリックは前任者のアモリムに比べれば確かにカリスマ性に欠けるが、戦術的にははるかに大胆な手腕を見せている。ユナイテッドが今後も冒険的な姿勢を貫くなら、より多くの試合に勝利することで目標達成を加速させられるだろう。

    アモリム擁護派は、彼が解任される前の8試合でユナイテッドが1敗しかしていない事実を指摘したが、本来勝つべき試合を引き分けに終わらせ、勝ち点を失いすぎていた。監督は安全策をとりがちで、10人になったエヴァートン戦やオールド・トラッフォードでのウルブス、ウェストハムとの引き分けのように、明らかに戦術変更が必要な場面でも試合中の調整をほとんど行わなかった。

    土曜日にユナイテッドファンを熱狂させたのは、チームが単にシティを倒すだけでなく、完全に打ちのめそうとした姿勢だった。弱小チームを圧倒するには喉元を突く攻撃が不可欠だ。アモリムの手法なら引き分けに終わっていた試合を落とす可能性もあるが、ブレーキをかけたままのプレーよりはるかに多くの勝ち点を獲得できるはずだ。

    アモリムは長期的な戦略を採り忍耐を示されると考えていたが、キャリックはクラブがすでに正監督を探している以上、自身の立場が危ういことを理解している。彼が常任監督に就く唯一の望みはユナイテッドをチャンピオンズリーグに戻すことだが、それすら十分とは言えない。つまり彼には失うものが何もない。だからこそ彼のチームはよりスリリングで、より脅威的なものになるはずだ。

    • 広告
  • Amad Diallo Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty Images

    最適なポジションにいる選手たち

    キャリックはシティ戦で戦術的な名手ぶりを見せたわけではない。単純明快な変更がユナイテッドの勝利を導いた。最も効果的だったのは、ブルーノ・フェルナンデスをアモリム監督時代のような控えめなポジションではなく攻撃的ミッドフィルダーとして起用した決断だ。

    ダレン・フレッチャーも暫定監督として指揮した2試合で主将に前線への自由を与えた。そして土曜日の3試合目、走り回るフェルナンデスはアシストを記録した。シティ戦では最高のパフォーマンスを発揮し、試合中に4つの決定機を創出した。アモリム監督下でも同様の偉業を達成したことはあるが、それはウルブス戦でのことで、欧州屈指の強豪相手ではなかった。 グアルディオラ率いるチーム相手にこれほどのチャンスを創出した選手は、この10年で彼以外にはいなかった。

    また、フェルナンデスだけが本来のポジションで活躍した選手ではない。アマド・ディアロは、ウイングバックを強いられることなく、右ウイングに復帰した。つまり、以前のようにジェレミー・ドクと1対1で対峙して守備をする必要がなくなったのだ。ハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスも、4バックに戻ったことで恩恵を受けた。2人は強力な連携を見せ、アーリング・ハーランドにシュートを1本も打たせなかった。

  • Kobbie Mainoo Man UtdGetty

    メイヌーの証明すべき点

    コビー・メイヌーもまた、アモリム監督下よりも慣れ親しんだ役割で輝いた選手の一人だ。エリック・テン・ハーグ監督の下でトップチームデビューを果たした際に活躍した4-2-3-1のフォーメーションでプレーした。実際、メイヌーがピッチに立つ姿を見るだけでも、ましてや先発メンバーに名を連ねている光景は、アモリム監督がイングランド代表選手を明らかに軽視していたことを考えると、見慣れないが非常に歓迎すべき光景だった。

    ポルトガル人監督によってチームを去る寸前まで追い込まれたメイヌーは、再び重要視されていると感じていた。その気持ちは、ハイテンションなプレーで表れた。ユナイテッドの積極的なプレス戦術で重要な役割を果たし、ボール保持時には華麗なプレーも披露。『Opta』のデータによれば、メイヌーはこの試合で77回のハイプレスを記録した。これは今季のユナイテッド選手中4位の数字であり、現在プレミアリーグでは90分あたりのプレス回数で2位となっている。

    シティ戦でのメイヌーの活躍は、アモリム監督が長年彼を見過ごしてきた判断がいかに誤りだったかを示した。しかし、1試合の好パフォーマンスが優れたミッドフィルダーであることを証明するわけではないし、彼は継続的な活躍が求められる。幸い、長い間戦列を離れていた彼は証明すべきものがあり、その実力を裏付ける意欲に燃えている。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    フルメンバー

    アモリム監督は、指揮を執った最後の数試合で不運に見舞われたと主張するかもしれない。フェルナンデスが極めて稀な離脱期間を経験した一方で、メイヌーとメイソン・マウントも負傷し、長期離脱中のマグワイアとマタイス・デ・リフトと共に戦線離脱を余儀なくされたのだ。 さらに、ブライアン・エンベウモ、アマド、ヌサイル・マズラウィがアフリカ・ネーションズカップに参加していた時期と重なり、年明け前後のマンチェスター・ユナイテッドの戦力は大幅に不足していた。しかし、シーズン最初の4か月間はほぼフルメンバーを擁していたにもかかわらず、アモリムはそれを最大限に活用できなかった。

    キャリックは最初の試合でエンベウモ、アマド、マグワイア、マルティネス、マウント、メイヌーを起用できたことは幸運だったといえるだろう。彼らが出場し続けることで、キャリックがユナイテッドをトップ4に導き、その地位を維持できるとの確信がさらに強まるだろう。

    マズラウィはモロッコ代表としてアフリカ・ネーションズカップ決勝のため、ダービーを欠場したが、アーセナル戦には復帰する予定であり、治療室に残っているのはデ・リフトとジョシュア・ザークツィーだけとなる。オランダ人選手2人は2月に復帰予定であり、それまでに新たな負傷者が出なければ、キャリックはシーズン最後の4か月間、万全の戦力を整えることができるだろう。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    唯一の焦点

    負傷はいつ起こってもおかしくないが、キャリックは他の監督たちよりも健康維持に有利な立場にある。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグに集中できるためだ。その要因はアモリムにある。ポルトガル人指揮官はユナイテッドを欧州カップ戦に導けず（11年ぶりの不参加）、カラバオカップとFAカップでは初戦で敗退。この早期敗退は1981-82シーズン以来のことだ。

    ユナイテッドは第一次世界大戦前以来となる最少試合数（40試合）でシーズンを終える。この軽いスケジュールが、チャンピオンズリーグ出場権を狙う他チームに対し、キャリックに圧倒的な優位性をもたらしている。アーセナル、シティ、リヴァプール、チェルシー、ニューカッスルはいずれもFAカップとチャンピオンズリーグに参戦中。さらにアーセナルとシティはカラバオカップでも少なくとも1試合、ほぼ確実に2試合以上を戦う予定だ。

    一方アストン・ヴィラはヨーロッパリーグとFAカップの義務を負っており、エヴァートンだけがトップ4争いでユナイテッドに現実的に対抗できる可能性を残すチームとなる。エヴァートンは1つの目標だけに集中できる。

    これはユナイテッドの選手層が他チームよりフレッシュな状態を保てることを意味し、同時にトレーニンググラウンドでの戦術準備にもより多くの時間を割けることを示している。

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    崩れゆくライバルたち

    今シーズンはプレミアリーグ史上最も熾烈なチャンピオンズリーグ出場権争いが繰り広げられており、4位のリヴァプールと12位のブライトンとの差はわずか6ポイントに過ぎない。これはどのチームも油断できないことを意味しており、下位6チームすべてに少なくとも1度も勝利できなかったマンチェスター・ユナイテッドが痛感している通りだ。

    しかし同時に、上位チームにも課題があることを示している。アーセナル、シティ、アストン・ヴィラはトップ3入りとチャンピオンズリーグ復帰が確実視される一方、4位と5位の座はまさに争奪戦だ。

    リヴァプールは、過去4試合で勝利を収めることができず、アルネ・スロット監督は解任される寸前である。一方、ユナイテッドより1ポイント、順位も1つ下にあるチェルシーはリアム・ロシニアーというほぼ新人監督が指揮を執っており、才能はあるものの、経験が著しく不足している、ミスマッチな選手層を抱えている。

    7位のブレントフォードは、今シーズン最大のサプライズチームであり、キース・アンドリュースが監督として初めて指揮を執り、夏には2人のトップスコアラーとキャプテンを含む多くの主力選手を失ったことを考えると、この順位に入っていることは、ビーズにとって驚異的な成果である。

    8位のニューカッスルは、ビーズと勝ち点で並んでいるものの、安定性に苦しみ、チャンピオンズリーグとの両立に疲弊している。また、同じく勝ち点33のサンダーランドは、トップ4入りを維持するだけの真の実力に欠けている。エヴァートン、フラム、ブライトンは、その下位に位置しており、いずれも安定的な勝利を積み重ねるには、あまりにも多くの欠点があるようだ。

プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0