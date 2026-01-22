キャリックのモチベーション、メイヌーの証明すべき点…マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグのトップ4入りを果たすと信じられる6つの理由

マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドにとって真の試練は、プレミアリーグ2位のチームに対する圧倒的なパフォーマンスを、日曜日にエミレーツ・スタジアムで最強のアーセナルと対戦する際に再現できるかどうかだ。さらに重要なのは、次のホームゲームであるフラム戦、そして続くミッドウィークのウェストハム遠征において、モチベーションを維持することである。

キャリックにとって夢のようなスタートとなったが、チャンピオンズリーグ出場権獲得という最重要目標への道のりは始まったばかりであり、それは困難な道のりとなるだろう。宿敵リヴァプールは、欧州最高峰の大会出場を保証する極めて重要な4位を、ユナイテッドより1ポイント差で上回っている。

5位でも、欧州大会でイングランド勢が優勢な現状を考えればCL出場権獲得の可能性はある。だがユナイテッドは他チームの結果に依存するリスクを冒すわけにはいかない。CLから遠ざかりすぎた彼らは、自らの手で運命を切り開かねばならない。

他チームの失態を活かせずトップ4入りを逃した結果、ロイ・キーンとジェイミー・キャラガーはつい先月までユナイテッドのCL出場を絶望視していた。 しかし当時はルベン・アモリムが指揮を執っていた。現在はキャリックが楽観的な流れに乗っている。キーンはダービー勝利後、「落ち着け」と訴えたが、ユナイテッドが勢いを築きトップ4の座をつかむための星が揃いつつある。

GOALが、ユナイテッドが結局トップ4入りすべきであり、そしてするであろう6つの理由を明らかにする...