復活の兆しを見せるリヴァプールはブライトン、トッテナム、ウォルヴァーハンプトンを相手に3連勝を収め、4位に浮上。アルネ・スロット監督はサラーをアフリカネーションズカップでの離脱前にチームに復帰させ、騒動も鎮静化させた。
しかし、リヴァプールのパフォーマンスが精彩を欠いていることを踏まえると、スロット監督率いるチームが本当に成長しているのか、それとも依然として見せかけだけの強さなのか、という疑問を投げかけるのは妥当だろう。
リヴァプールが新年を迎えるにあたり、アンフィールド周辺には楽観的な見方をする根拠が確かにある。何と言っても、夏の移籍市場で獲得した選手たちの多くが、遅ればせながら新しい環境に順応し始めている兆しを見せているからだ。
残念ながら、クラブ史上最高額の移籍金で獲得したアレクサンデル・イサクは、クラブでのリーグ戦2点目を決めた際に足を骨折し、少なくとも3月までは戦線離脱となる。これまで試合に慣れるのに苦労していたことを考えると、このストライカーのマーシーサイドでのデビューシーズンは、すでに厳しいものになったように見える。
リヴァプールにとって幸いなことに、ウーゴ・エキティケはイサクの優れた代替選手であるだけでなく、より優れたストライカーであるように見える。確かに、レッズのスカウトチームは、元アイントラハト・フランクフルトのフォワードが優秀であることを期待していた。だが、これほど早く実力を発揮するとは予想していなかっただろう。 今シーズンのプレミアリーグ18節終了時点で、エキティケ（8得点）を上回る非PK得点を記録したのはアーリング・ハーランドのみ。フランス代表は直近4試合で5得点を挙げている。
23歳の彼は明らかに連続先発出場の恩恵を受けており、フィットネスレベルの向上も相まって、リヴァプールのプレーに大きな影響力を発揮している。土曜日のウルブス戦（2-1勝利）でフロリアン・ヴィルツへの見事なアシストを決めたプレーが、その影響力の大きさを鮮烈に証明した。
ヴィルツのゴールは、夏に1億ポンドでアンフィールドに加入して以来初となるもので、喜びを爆発させて走り去る姿には安堵の色がにじんでいた。
これはまた、彼の卓越した個人プレーに対する当然の報いでもあった。知的な動きと素早い足さばきでウルブズの守備陣を翻弄し続け、元リヴァプールFWジョン・オルドリッジは小柄なこのドイツ人選手を偉大なピーター・ビアズリーに例えたほどだ。
確かに相手チームの弱さは無視できないが、これはまさに待ち望まれていた決定的でダイナミックなプレーだった。スロット監督が繰り返し指摘するように、ヴィルツは実際、ここしばらく高いレベルでプレーを続けており、試合を重ねるごとにバイエル・レバークーゼン時代の姿に近づいている。
その背景にはジムでの鍛錬もあり、シーズン開始時からわずかに増えた筋肉が、イングランドサッカーの過酷な環境への適応を助けている。
「世界一厳しいリーグだと自覚している。ピッチ上でミッドフィールドを戦う選手たちの身体的な強さに慣れる必要がある」と彼は土曜日にBBCスポーツに語った。「でも試合を重ねるごとに少しずつ良くなっている。この感覚を保ち続けたい」
また、ジェレミー・フリンポンはヴィルツ以上に身体的な問題を抱えている。オランダ人選手はハムストリングの故障が2度発生したため、リヴァプール加入後27試合中14試合を欠場せざるを得なかった。このため、レヴァークーゼンから移籍した夏以降、本格的な勢いをつける機会を完全に奪われてしまった。 しかしヴィルツ同様、フリンポンもついにブンデスリーガでディフェンダーの脅威となったあのフォームを取り戻す準備が整ったようにみえる。
この万能型右サイドバックは負傷復帰後わずか120分の出場ながら、この間に2アシストを記録。ウルブズ戦でライアン・フラーフェンベルフの先制点をアシストした際（サイドラインまで一気に駆け上がり巧みなカットバックで供給）、フリンポンがリヴァプールに何をもたらすかと問われた指揮官はこう答えている。
「スピードだ。それが彼の武器であり、現代サッカーにおいて極めて重要な要素だ」
「低ブロック（多くの選手で守る守備陣形）を崩すには、セットプレーが有効だが、それが我々の最大の武器ではない。だからこそ彼のスピードが使えるんだ…（ウルブス戦で）決めた最初のゴールを見てほしい。あれは純粋な個人の能力だ。夏に補強したかったのはまさにこの種のスピードだった」
スロットがセットプレーはリヴァプールの「最大の強みではない」と述べたのは控えめな表現だ。実際には最大の弱点であり、リーグ全体の得点の4分の1以上（28.6％）がペナルティ以外のデッドボール状況から生まれている現状では、これは重大な問題である。 セットプレーの得点でリーグ最高の+9を誇るアーセナルが首位に立つのも、決して偶然ではない。
リヴァプールのセットプレーにおける絶え間ない苦戦が、1月前に既にタイトル防衛が絶望的となった主因だと言っても過言ではない。今季リーグ戦で失った26得点のうち、12得点（コーナーキック7点、ロングスロー2点、フリーキック2点）がセットプレーから発生しており、実に46％という途方もない割合を占めている。 この驚異的な数字は、2024-25シーズン前半にセットプレーからの失点がゼロだったことを考えれば、誰も予想できなかったものだ。
では、何が問題なのか？結局のところ、リヴァプールはセットプレーの守備アプローチを大きく変えておらず、フィルジル・ファン・ダイクが指摘したように、オランダ人選手や他のディフェンダーが空中戦で常に負けているわけでもない。むしろ、リヴァプールは今シーズン、プレミアリーグのライバルチームの中で最も高い割合（57.2％）で空中戦を制している。
こうした状況を鑑みれば、クラブが火曜日にセットプレーコーチのアーロン・ブリッグスと契約を解除した理由は容易に理解できる。公式戦7試合無敗の期間でさえ、明らかな改善の兆しは見られず、直近4試合のうち3試合でコーナーキックから失点していたからだ。
とはいえ、ブリッグス氏には同情の念を抱かざるを得ない。元トップチーム個人技術コーチである同氏は、リヴァプールが夏に外部から適切な候補者を見つけられなかったため、9月にこの役職に任命されたのだ。
スロット監督とアシスタントコーチ陣がセットプレーの責任を引き継いだからといって、即座の改善が保証されるわけでもない。特に、リヴァプールの次節対戦相手であるリーズが、1カ月足らず前にコーナーキックからロスタイム同点弾を叩き込み、レッズを驚かせた事実を考慮すればなおさらだ。リーズのPKをのぞくセットプレー得点数は13で、これを上回るのはマンチェスター・ユナイテッドとアーセナルのみである。
もちろん、リヴァプールはウェスト・ヨークシャー遠征以降、公式戦4連勝を記録している。しかし、そのいずれの勝利も圧倒的な内容ではなかった。スロット監督自身も、12月13日のアンフィールドでのブライトン戦勝利について「幸運だった」と認めている。
トッテナム戦も2-1で勝利したが、シャビ・シモンズが退場するまでは歯が立たず、リシャルリソンがホームチームに1点を返した後は、低調な出来だった。トッテナムはクリスチャン・ロメロの退場後、10分間の延長時間の大半を9人で戦っていた。
週末のウォルヴァーハンプトン戦では、前半は支配的な試合展開でようやく調子が上向き始めたかに見えたが、コナー・ブラッドリーの最後の最後での見事なタックルがなければ、リヴァプールはプレミアリーグ史上最悪のチームとも言える相手に勝ち点を落としていただろう。
再び甘い守備のコーナーキックが、スロット監督率いるチームが支配していた試合の様相を一変させ、かつての「メンタルモンスター」たちが心理的な観点から深刻な苦戦を強いられていることを浮き彫りにした。
しかし、一部のファンは、チームの苦境には身体的な側面もあるのではないかと懸念している。エキティケやヴィルツといった選手たちはようやく体調と体力を取り戻しつつある。だが、アレクシス・マクアリスターやフラーフェンベルフといった主力選手たちは、ドミニク・ソボスライが毎週見せるような激しいプレーに追いつくのに苦労しており、リヴァプールのプレス戦術に悪影響を及ぼす不均衡が生じている。
結果として、今シーズンのプレミアリーグでリヴァプールは他チームを圧倒するボール支配率を誇り、最終ラインへのパス数とペナルティエリア内へのパス数でリーグ1位を記録しているにもかかわらず、前シーズンのような相手への支配力も、試合を決める決定力も発揮できておらず、試合終了間際まで緊張が続いている。
明らかに、セットプレーの問題さえ解決すれば、リヴァプールのシーズンは大きく好転するだろう。スロット監督は「進歩」が見られると語るが、それは過去3試合でこの弱点が失点につながらなかったという意味に過ぎない。現実には、同チームが今季開幕5連勝を飾った直後から続く、一貫性と落ち着きに欠ける状態が続いているのだ。
その意味で、リヴァプールが前回リーズと対戦して以来に成し遂げたことは、単に時間稼ぎに過ぎない。勝利の軌道には戻ったものの、彼らが最高の状態に戻ったとは現時点では到達言えないだろう。