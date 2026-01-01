リヴァプールが新年を迎えるにあたり、アンフィールド周辺には楽観的な見方をする根拠が確かにある。何と言っても、夏の移籍市場で獲得した選手たちの多くが、遅ればせながら新しい環境に順応し始めている兆しを見せているからだ。

残念ながら、クラブ史上最高額の移籍金で獲得したアレクサンデル・イサクは、クラブでのリーグ戦2点目を決めた際に足を骨折し、少なくとも3月までは戦線離脱となる。これまで試合に慣れるのに苦労していたことを考えると、このストライカーのマーシーサイドでのデビューシーズンは、すでに厳しいものになったように見える。

リヴァプールにとって幸いなことに、ウーゴ・エキティケはイサクの優れた代替選手であるだけでなく、より優れたストライカーであるように見える。確かに、レッズのスカウトチームは、元アイントラハト・フランクフルトのフォワードが優秀であることを期待していた。だが、これほど早く実力を発揮するとは予想していなかっただろう。 今シーズンのプレミアリーグ18節終了時点で、エキティケ（8得点）を上回る非PK得点を記録したのはアーリング・ハーランドのみ。フランス代表は直近4試合で5得点を挙げている。

23歳の彼は明らかに連続先発出場の恩恵を受けており、フィットネスレベルの向上も相まって、リヴァプールのプレーに大きな影響力を発揮している。土曜日のウルブス戦（2-1勝利）でフロリアン・ヴィルツへの見事なアシストを決めたプレーが、その影響力の大きさを鮮烈に証明した。