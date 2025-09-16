マン・Uへの移籍に懸念？ラメンスの兄弟はガラタサライへ移籍すべきだったと考えていたと明かす

ラメンスの兄弟であるトムは今、ベルギー人GKはマンチェスター・Uよりもガラタサライに加入した方が良かったと感じていたことを認めた。トム・ラメンスは『Het Nieuwsblad』に語った。

「そこ（ガラタサライ）には多くのクオリティーがあり、トロフィーのためにプレーし、センヌはおそらくチャンピオンズリーグですぐに存在感を示すことができただろう。僕は当初マンチェスター・Uへの移籍に懐疑的だった。なぜなら、そこの多くの選手がすでにプレッシャーに屈し、自分の潜在能力を十分に発揮できなかったからだ」