マン・Uへの移籍に懸念？ラメンスの兄弟はガラタサライへ移籍すべきだったと考えていたと明かす
センヌ・ラメンスがオールドトラフォードに移籍した数日後、マンチェスター・ユナイテッドはアンドレ・オナナを1シーズンのローン移籍でトラブゾンスポルへと放出した。ただ、ルベン・アモリム監督はアルタイ・バユンドゥルを起用したため、ラメンスは日曜日のマンチェスター・ダービーでベンチに座ることになった。
ラメンスの兄弟であるトムは今、ベルギー人GKはマンチェスター・Uよりもガラタサライに加入した方が良かったと感じていたことを認めた。トム・ラメンスは『Het Nieuwsblad』に語った。
「そこ（ガラタサライ）には多くのクオリティーがあり、トロフィーのためにプレーし、センヌはおそらくチャンピオンズリーグですぐに存在感を示すことができただろう。僕は当初マンチェスター・Uへの移籍に懐疑的だった。なぜなら、そこの多くの選手がすでにプレッシャーに屈し、自分の潜在能力を十分に発揮できなかったからだ」
トム・ラメンスは、兄弟がマンチェスター・Uを選んだ理由について付け加えた。
「しかし最終的に、決断を下さなければならなかったのはセンヌだった。ユナイテッドが彼に最高の感触を与えた。部分的には、ユナイテッドのGKスカウトのトニー・コトンが約1年間彼を追い続け、彼の才能を非常に確信していたからだ。クラブが以前の栄光を取り戻し、センヌがそれに貢献できるなら素晴らしいことだろう」
マンチェスター・シティに対する屈辱的なダービーの敗戦の後、アモリム監督がバユンドゥルを引き続き重用するかどうかは定かではない。ラメンスは土曜日にチェルシーとの重要なプレミアリーグの1試合を迎える中、デビューを果たすことを望んでいる。
