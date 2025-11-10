このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
samurai japan baseballGetty Images
GOAL

侍ジャパン（野球日本代表）韓国戦メンバーリスト

【野球日本代表 メンバー・選手名鑑】ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国に臨む招集メンバーを紹介する。

野球日本代表（侍ジャパン）は、2025年11月15日(土)と16日(日)にラグザス 侍ジャパンシリーズ2025で韓国代表と対戦する。

本記事では、韓国代表戦に臨む野球日本代表の招集メンバーを紹介する。

※所属は2025年11月5日時点のもの

  • 野球日本代表｜日程

    ■試合日程

    試合日程カード会場放送予定
    2025/11/15(土)
    18:30    		日本vs韓国東京ドーム
    （東京）    		テレビ：テレビ朝日系列
    ネット：Amazon Prime Video
    2025/11/16(日)
    19:00    		日本vs韓国東京ドーム
    （東京）    		テレビ：TBS系列、BS-TBS
    ネット：Amazon Prime Video

  • 投手｜森浦大輔

    背番号：13
    所属：広島東洋カープ
    生年月日：1998年6月15日
    投打：左投左打

  • 投手｜隅田知一郎

    背番号：14
    所属：埼玉西武ライオンズ
    生年月日：1999年8月20日
    投打：左投左打

  • 投手｜大勢

    背番号：15
    所属：読売ジャイアンツ
    生年月日：1999年6月29日
    投打：右投右打

  • 【辞退】投手｜伊藤大海

    背番号：17
    所属：北海道日本ハムファイターズ
    生年月日：1997年8月31日
    投打：右投左打

    ※辞退(11/5発表)

  • 投手｜髙橋宏斗

    背番号：19
    所属：中日ドラゴンズ
    生年月日：2002年8月9日
    投打：右投右打

  • 投手｜曽谷龍平

    背番号：20
    所属：オリックス・バファローズ
    生年月日：2000年11月30日
    投打：左投左打

  • 投手｜金丸夢斗

    背番号：21
    所属：中日ドラゴンズ
    生年月日：2003年2月1日
    投打：左投左打

  • 投手｜藤平尚真

    背番号：46
    所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
    生年月日：1998年9月21日
    投打：右投右打

  • 投手｜北山亘基

    背番号：57

    所属：北海道日本ハムファイターズ
    生年月日：1999年4月10日
    投打：右投右打

  • 投手｜平良海馬

    背番号：61
    所属：埼玉西武ライオンズ
    生年月日：1999年11月15日
    投打：右投左打

  • 投手｜西口直人

    背番号：62
    所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
    生年月日：1996年11月14日
    投打：右投右打

  • 投手｜松本裕樹

    背番号：66
    所属：福岡ソフトバンクホークス
    生年月日：1996年4月14日
    投打：右投左打

  • 投手｜松山晋也

    背番号：90
    所属：中日ドラゴンズ
    生年月日：2000年6月23日
    投打：右投右打

  • 捕手｜若月健矢

    背番号：4
    所属：オリックス・バファローズ
    生年月日：1995年10月4日
    投打：右投右打

  • 捕手｜岸田行倫

    背番号：10
    所属：読売ジャイアンツ
    生年月日：1996年10月10日
    投打：右投右打

  • 捕手｜坂本誠志郎

    背番号：12
    所属：阪神タイガース
    生年月日：1993年11月10日
    投打：右投右打

  • 捕手｜中村悠平

    背番号：27
    所属：東京ヤクルトスワローズ
    生年月日：1990年6月17日
    投打：右投右打

  • 内野手｜牧秀悟

    背番号：2
    所属：横浜DeNAベイスターズ
    生年月日：1998年4月21日
    投打：右投右打

  • 内野手｜佐々木泰

    背番号：5
    所属：広島東洋カープ
    生年月日：2002年12月24日
    投打：右投右打

  • 内野手｜村林一輝

    背番号：6
    所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
    生年月日：1997年10月6日
    投打：右投右打

  • 内野手｜岡本和真

    背番号：25
    所属：読売ジャイアンツ
    生年月日：1996年6月30日
    投打：右投右打

  • 内野手｜小園海斗

    背番号：51
    所属：広島東洋カープ
    生年月日：2000年6月7日
    投打：右投左打

  • 内野手｜野村勇

    背番号：99
    所属チーム：福岡ソフトバンクホークス
    生年月日：1996年12月1日
    投打：右投右打

  • 【追加】内野手｜石上泰輝

    背番号：44
    所属：横浜DeNAベイスターズ
    生年月日：2001年5月18日
    投打：右投左打

    ※追加(11/5発表)

  • 外野手｜森下翔太

    背番号：1
    所属：阪神タイガース
    生年月日：2000年8月14日
    投打：右投右打

  • 外野手｜西川史礁

    背番号：7
    所属：千葉ロッテマリーンズ
    生年月日：2003年3月25日
    投打：右投右打

  • 外野手｜五十幡亮汰

    背番号：50
    所属：北海道日本ハムファイターズ
    生年月日：1998年11月27日
    投打：右投左打

  • 外野手｜岡林勇希

    背番号：60
    所属：中日ドラゴンズ
    生年月日：2002年2月22日
    投打：右投左打