野球日本代表（侍ジャパン）は、2025年11月15日(土)と16日(日)にラグザス 侍ジャパンシリーズ2025で韓国代表と対戦する。
本記事では、韓国代表戦に臨む野球日本代表の招集メンバーを紹介する。
※所属は2025年11月5日時点のもの
|試合日程
|カード
|会場
|放送予定
|2025/11/15(土)
18:30
|日本vs韓国
|東京ドーム
（東京）
|テレビ：テレビ朝日系列
ネット：Amazon Prime Video
|2025/11/16(日)
19:00
|日本vs韓国
|東京ドーム
（東京）
|テレビ：TBS系列、BS-TBS
ネット：Amazon Prime Video
背番号：13
所属：広島東洋カープ
生年月日：1998年6月15日
投打：左投左打
背番号：14
所属：埼玉西武ライオンズ
生年月日：1999年8月20日
投打：左投左打
背番号：15
所属：読売ジャイアンツ
生年月日：1999年6月29日
投打：右投右打
背番号：17
所属：北海道日本ハムファイターズ
生年月日：1997年8月31日
投打：右投左打
※辞退(11/5発表)
背番号：19
所属：中日ドラゴンズ
生年月日：2002年8月9日
投打：右投右打
背番号：20
所属：オリックス・バファローズ
生年月日：2000年11月30日
投打：左投左打
背番号：21
所属：中日ドラゴンズ
生年月日：2003年2月1日
投打：左投左打
背番号：46
所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
生年月日：1998年9月21日
投打：右投右打
背番号：57
所属：北海道日本ハムファイターズ
生年月日：1999年4月10日
投打：右投右打
背番号：61
所属：埼玉西武ライオンズ
生年月日：1999年11月15日
投打：右投左打
背番号：62
所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
生年月日：1996年11月14日
投打：右投右打
背番号：66
所属：福岡ソフトバンクホークス
生年月日：1996年4月14日
投打：右投左打
背番号：90
所属：中日ドラゴンズ
生年月日：2000年6月23日
投打：右投右打
背番号：4
所属：オリックス・バファローズ
生年月日：1995年10月4日
投打：右投右打
背番号：10
所属：読売ジャイアンツ
生年月日：1996年10月10日
投打：右投右打
背番号：12
所属：阪神タイガース
生年月日：1993年11月10日
投打：右投右打
背番号：27
所属：東京ヤクルトスワローズ
生年月日：1990年6月17日
投打：右投右打
背番号：2
所属：横浜DeNAベイスターズ
生年月日：1998年4月21日
投打：右投右打
背番号：5
所属：広島東洋カープ
生年月日：2002年12月24日
投打：右投右打
背番号：6
所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
生年月日：1997年10月6日
投打：右投右打
背番号：25
所属：読売ジャイアンツ
生年月日：1996年6月30日
投打：右投右打
背番号：51
所属：広島東洋カープ
生年月日：2000年6月7日
投打：右投左打
背番号：99
所属チーム：福岡ソフトバンクホークス
生年月日：1996年12月1日
投打：右投右打
背番号：44
所属：横浜DeNAベイスターズ
生年月日：2001年5月18日
投打：右投左打
※追加(11/5発表)
背番号：1
所属：阪神タイガース
生年月日：2000年8月14日
投打：右投右打
背番号：7
所属：千葉ロッテマリーンズ
生年月日：2003年3月25日
投打：右投右打
背番号：50
所属：北海道日本ハムファイターズ
生年月日：1998年11月27日
投打：右投左打
背番号：60
所属：中日ドラゴンズ
生年月日：2002年2月22日
投打：右投左打