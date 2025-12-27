史上最高のウェールズ人選手は？ギグスが挙げた教え子とは「驚異的な才能の持ち主たちの中でも最高峰」

ギグス氏は1990年から2014年まで、選手キャリアの全てをマンチェスター・ユナイテッドで過ごした。また、ウェールズ代表でも64試合に出場し、2018年から2022年までの4年間は同代表監督を務めた。

ウェールズ代表監督時代、ギグスはFWガレス・ベイル氏を指揮し、そのプレーを間近で観察した。ベイル氏自身も輝かしい選手歴を持ち、レアル・マドリー在籍時にはUEFAチャンピオンズリーグで5度の優勝を経験。ラ・リーガでも3度の優勝を経験している。

ウェールズはイアン・ラッシュ氏、ジョン・チャールズ氏、ネヴィル・サウスオール氏、ゲイリー・スピード氏など数々の傑出した選手を輩出してきたが、ギグス氏はベイル氏こそが「驚異的な才能の持ち主たちの中でも最高峰」と語っている。

52歳のギグス氏は、ベイル氏がウェールズサッカーに成し遂げたことを考慮すれば、ベイル氏が「史上最高のウェールズ代表選手」と評価されるべきだと主張している。