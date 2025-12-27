ロドリが復帰に前進。シティでベンチ入りを果たし、首位奪還に追い風

シティはプレミアリーグ第18節ノッティンガム・フォレストと対戦し、首位アーセナルにわずか2ポイント差でシティ・グラウンドに乗り込む。

この試合に勝利すれば、ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームはアーセナルを抜き首位に躍り出る。

グアルディオラ監督は負傷中のジェレミー・ドク、ジョン・ストーンズ、オスカー・ボブ、マテオ・コバチッチの4選手を起用できず、オマール・マルムーシュとライアン・アイト・ヌリはアフリカネーションズカップのためそれぞれエジプト代表とアルジェリア代表に招集されている。

しかしグアルディオラ監督にとっての大きな朗報は、ロドリの復帰だ。今季リーグ戦7試合目の出場を目指す。