トレントが足首を負傷？アトレティック・クルブ戦で途中交代を余儀なくされる
アレクサンダー=アーノルドは水曜日の夜、レアル・マドリーのシャツでより前向きな出場の一つを楽しんでおり、夏にリヴァプールからクラブに加入して以来、ついにラ・リーガで初アシストを記録した。彼の前方へのロングパスはエンバペが見事にコントロールし、エンバペはアトレティックの中盤を疾走し、完璧なフィニッシュでロス・ブランコスをリードに導いた。アレクサンダー=アーノルドは、活発なニコ・ウィリアムスと対峙していたにもかかわらず、守備でも十分に安定しているように見えたが、すぐに芝生に倒れて治療を受け、交代しなければならず、ラウル・アセンシオが代わりに入った。これは、すでに第一選択の右サイドバックであるダニ・カルバハルが負傷で欠場しているシャビ・アロンソ監督にとって、もう一つの心配事だ。彼は今、新加入選手がどのくらい欠場する可能性があるかを確認するために検査結果を待たなければならない。
アレクサンダー=アーノルドのサンティアゴ・ベルナベウでの困難なスタートは広く報道されており、ジローナとの1-1の引き分けでの前回のパフォーマンスの後、スペインのメディアはイングランド代表を批判した。彼はクラブでの最初の数ヶ月間のパフォーマンスで多くのマドリードファンを納得させられなかったため、著名なジャーナリストから「無能」とレッテルを貼られた。しかし、彼は今ついに、夏のクラブワールドカップで記録した最初のアシストに加え、もう一つのアシストを手に入れた。エンバペが仕事を終わらせるために多くの働きをしたため、これはトレードマークのアシストではなかったが、後にフィットネスの問題に見舞われなければ、27歳にとって間違いなく大きな励みになったはずだ。これはシーズン開始時にハムストリングの問題を抱え、6試合を欠場してから3ヶ月弱のことだ。
アロンソ監督が心配しなければならないのは、アレクサンダー=アーノルドの負傷だけではなかった。水曜日の試合で2点目を決めたエドゥアルド・カマヴィンガも、交代前に治療を受けた。フランス人は筋肉の問題を抱えたようで、突然ボールから離れて倒れ、アレクサンダー=アーノルドと共に医学的検査が行われ、結果が集められる間、不安な待ち時間に直面している。カマヴィンガは2024-25シーズンでわずか15試合の出場にとどまった。さらなる挫折は、この多才なミッドフィールダーにとって壊滅的なものになるだろう。アロンソ監督はすでに重要な選手の何人か、すなわちカルバハル、ダヴィド・アラバ、ディーン・ハイセン、フェルラン・メンディを欠いており、もう一つの負傷は指揮官が自由に使える選択肢をさらに制限することになる。
アレクサンダー=アーノルドは、負傷の重症度を知るために今後数日間で検査を受ける。日曜日にセルタ・ビーゴをホームに迎える次の試合で彼が出場できる可能性は低いように思われ、マンチェスター・シティとの重要なチャンピオンズリーグの対決も欠場する可能性がある。その後、ロス・ブランコスはクリスマス期間の短い休暇の前に、アラベスとセビージャとの試合がある。ビルバオでの勝利は、アロンソ監督の肩にかかるプレッシャーをいくらか軽減した。元リヴァプールとバイエルンのミッドフィールダーは、ラ・リーガで3試合勝利なしという期間の後、批判に直面していた。彼らは、火曜日の夜にアトレティコ・マドリーを見事に破った首位のバルセロナに1ポイント差で追っており、ロス・ブランコスが有名なライバルからリーグタイトルを奪還するには好調な成績が今や不可欠だ。
