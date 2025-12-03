トレントが足首を負傷？アトレティック・クルブ戦で途中交代を余儀なくされる

アレクサンダー=アーノルドのサンティアゴ・ベルナベウでの困難なスタートは広く報道されており、ジローナとの1-1の引き分けでの前回のパフォーマンスの後、スペインのメディアはイングランド代表を批判した。彼はクラブでの最初の数ヶ月間のパフォーマンスで多くのマドリードファンを納得させられなかったため、著名なジャーナリストから「無能」とレッテルを貼られた。しかし、彼は今ついに、夏のクラブワールドカップで記録した最初のアシストに加え、もう一つのアシストを手に入れた。エンバペが仕事を終わらせるために多くの働きをしたため、これはトレードマークのアシストではなかったが、後にフィットネスの問題に見舞われなければ、27歳にとって間違いなく大きな励みになったはずだ。これはシーズン開始時にハムストリングの問題を抱え、6試合を欠場してから3ヶ月弱のことだ。