レアル・マドリーがマンチェスター・シティに続きオリーセ獲得レースに参戦、バイエルン側に売却の可能性は
クリスチャン・ファルク氏によれば、レアル・マドリーがオリーセへの関心を示す最新の大物クラブとして浮上し、すでにマンチェスター・シティが絡む移籍争いに発展しているという。
バイエルン・ミュンヘンのウィンガーはドイツで驚異的な活躍を見せ、欧州中のクラブが将来の移籍市場を見据える中で称賛を集めている。
報道によれば、レアル・マドリーの関心は即戦力としての獲得ではなく、長期的な戦力計画だという。 レアル・マドリーの幹部は2026年を見据えた選択肢を検討しているとされ、攻撃陣の右サイドに変化が必要な場合の潜在的な解決策としてオリーセが浮上しているようだ。
ロドリゴ、フランコ・マスタントゥーノ、ブラヒム・ディアスらが右サイドでプレーしながら目立った成果を上げられていない中、オリーセはレアル・マドリーの攻撃陣のバランスに安定をもたらすと考えられている。
獲得希望クラブが増加する中、同報道によればバイエルンは状況を楽観視している。なぜなら、ブンデスリーガ王者である同クラブはオリーセをヴァンサン・コンパニ監督のプロジェクトの要と位置付け、オファーを検討する意向はほとんどないからだ。クラブ幹部は「戦力として不可欠な選手は売却しない」と強調している。
ミュンヘン移籍後の急成長により、オリーセは欧州で最も注目されるウィングプレイヤーの一人となった。
バイエルンでこれまでに80試合に出場し30得点37アシストを記録。ブンデスリーガにおいて90分あたりの得点貢献度が最も高い選手の一人として既に位置づけられている。
レアル・マドリーにとって、この関心はより広範な戦略的展望を反映している。
白い巨人は既に現在のサイクルを超えた計画を立てており、今後数年間で攻撃陣の再構築を図る可能性がある。ロドリゴの将来を巡る憶測は、サンティアゴ・ベルナベウに最終的に専門的な右ウインガーが必要かどうかについての議論を一層活発化させている。
マンチェスター・シティも、特に戦術的柔軟性を重視するシステムにおいて、サイドの長期的な解決策を検討する中でオリーセに興味を持っているようだ。しかし、シティとマドリーの両クラブが直面する障害は同じだ。バイエルンが交渉に明らかに消極的であることである。
バイエルンはすでにオリーセとの契約条件改善に取り組んでいるとの報道されている。フランス代表の同選手は長期契約を結んでおり、ドイツ王者バイエルンは彼の貢献度に応えるため、賃金アップと契約延長の可能性を示唆し、その重要性への信頼を表明している。
ファルク氏は移籍交渉進展の可能性を否定し、バイエルンが「売り手」ではなく「買い手」の立場であることを強調した。
オリーセとハリー・ケインは不可欠な存在と見なされており、ミュンヘンからのメッセージは、関心を示すだけでは姿勢を変えさせられないというものだ。それは、相手がどこのクラブであろうと関係ない。
同氏は次のように述べた。
「マイケル・オリーセは複数の欧州クラブの獲得リストに名を連ねている。レアル・マドリーに加え、マンチェスター・シティも加わるだろう。 ペップ・グアルディオラ監督がこの移籍を望んでいるのは周知の事実だ。しかしバイエルン・ミュンヘンは売り手クラブではなく買い手クラブである。つまり、売却を望まなければ売らない。オリーセは間違いなく売却したくない才能だ。特に今シーズンはハリー・ケインとマイケル・オリーセの両方がチームに不可欠であることを示している」
「彼はすでにアリアンツ・アレーナで長期契約を結んでいる。さらにバイエルン・ミュンヘンが更新契約（1年延長を含む）でより高額な報酬を提示するべく動いていることも忘れてはならない。現時点では、レアル・マドリー、リヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシー、そしてこのリストにさらに多くのクラブを加えることも可能だが、彼らにとっての獲得の可能性は皆無だ」
バイエルン・ミュンヘンが国内リーグと欧州カップ戦で戦い続ける中、オリーセは引き続き中心選手として残留すると見込まれる。
移籍の可能性は差し迫ったものではなく、長期的な議論として現実味を帯びており、特にバイエルンが彼の将来を確保したい意向である。
レアル・マドリーとマンチェスター・シティにとって、忍耐こそが唯一の選択肢かもしれない。
両クラブとも数年先を見据えた計画で知られており、たとえバイエルンの決意が2026年まで固く保たれたとしても、オリーセの名前は内部の候補リストに残り続ける可能性が高い。
オリーセの将来は、しばらくの間はバイエルンに委ねられるだろう。
