レアル・マドリーがマンチェスター・シティに続きオリーセ獲得レースに参戦、バイエルン側に売却の可能性は

クリスチャン・ファルク氏によれば、レアル・マドリーがオリーセへの関心を示す最新の大物クラブとして浮上し、すでにマンチェスター・シティが絡む移籍争いに発展しているという。

バイエルン・ミュンヘンのウィンガーはドイツで驚異的な活躍を見せ、欧州中のクラブが将来の移籍市場を見据える中で称賛を集めている。

報道によれば、レアル・マドリーの関心は即戦力としての獲得ではなく、長期的な戦力計画だという。 レアル・マドリーの幹部は2026年を見据えた選択肢を検討しているとされ、攻撃陣の右サイドに変化が必要な場合の潜在的な解決策としてオリーセが浮上しているようだ。

ロドリゴ、フランコ・マスタントゥーノ、ブラヒム・ディアスらが右サイドでプレーしながら目立った成果を上げられていない中、オリーセはレアル・マドリーの攻撃陣のバランスに安定をもたらすと考えられている。

獲得希望クラブが増加する中、同報道によればバイエルンは状況を楽観視している。なぜなら、ブンデスリーガ王者である同クラブはオリーセをヴァンサン・コンパニ監督のプロジェクトの要と位置付け、オファーを検討する意向はほとんどないからだ。クラブ幹部は「戦力として不可欠な選手は売却しない」と強調している。