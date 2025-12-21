レアルはハーランドを欲しがっているのか？レアル側のスタンスが明らかに

彼はプレミアリーグ100ゴール到達最速の選手となり、そのマイルストーンに到達するのにわずか111試合しか必要としなかった。マンチェスター・シティでの169試合で149回ゴールを決めている。

2025-26年のハーランドの驚異的な活躍により、彼はノルウェーを2026年ワールドカップ出場に導いた。1998年以来初めてとなるFIFAの主要イベントへの出場が予定されている。止められない力は、今シーズン28試合でクラブと代表を合わせて38ゴールを記録している。

このような数字が、ラ・リーガの強豪レアルにとって、パワフルな25歳を明らかに魅力的な存在にしている。彼はしばらく前から彼らのレーダーに登録されており、いつかベルナベウへ移籍するのではと噂されている。

しかし、マンチェスター・シティとの契約は2034年までの長期なものを結んでおり、彼らは戦わずに彼のサービスを手放すことはない。エティハド・スタジアムの関係者は、彼らの決意が試されないことを知って安堵するだろう。少なくともレアルからは。