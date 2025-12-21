Getty/GOAL
レアルはハーランドを欲しがっているのか？レアル側のスタンスが明らかに
レアルは2022年、ドルトムントからの移籍の可能性が生まれたとき、ハーランドの獲得を狙っていた候補の一つと考えられていた。ただその時は、地球上で最も高く評価されているフォワードの一人は、父アルフ・インゲの足跡をたどってマンチェスターに向かうことを選んだ。
ハーランドはマンチェスター・シティでのデビューシーズンに、プレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグの三冠を獲得した。それ以来、彼は驚異的な個の水準を維持し、イングランドのトップリーグで国内タイトルとゴールデンブーツを2度獲得している。
彼はプレミアリーグ100ゴール到達最速の選手となり、そのマイルストーンに到達するのにわずか111試合しか必要としなかった。マンチェスター・シティでの169試合で149回ゴールを決めている。
2025-26年のハーランドの驚異的な活躍により、彼はノルウェーを2026年ワールドカップ出場に導いた。1998年以来初めてとなるFIFAの主要イベントへの出場が予定されている。止められない力は、今シーズン28試合でクラブと代表を合わせて38ゴールを記録している。
このような数字が、ラ・リーガの強豪レアルにとって、パワフルな25歳を明らかに魅力的な存在にしている。彼はしばらく前から彼らのレーダーに登録されており、いつかベルナベウへ移籍するのではと噂されている。
しかし、マンチェスター・シティとの契約は2034年までの長期なものを結んでおり、彼らは戦わずに彼のサービスを手放すことはない。エティハド・スタジアムの関係者は、彼らの決意が試されないことを知って安堵するだろう。少なくともレアルからは。
移籍の専門家エクレム・コヌール氏によると、レアルは現状、他のスーパースターを探る計画がないと主張した。
「レアル・マドリーは現在、アーリング・ハーランドの移籍を検討していない。クラブはエンバペが攻撃のニーズをカバーしていると考えている」
フランス代表のエンバペは、レアルで彼自身の印象的な数字を記録している。彼は今シーズン24試合で29ゴールを記録。チームとしては時折一貫性に苦しんでいるが、その中でもチームにインスピレーションを提供している。
エンバペは2024年にフリーエージェントとしてレアルに加入して以来、最前線を率いてきた。以前は左サイドでの活動を好んでおり、その役割でパリ・サンジェルマンの歴代最多得点者になったが、ワールドカップ優勝者はストライカーであることを証明している。彼のゴール数はレアルでの83試合で73ゴールに達しているのだ。
レアルはエンバペを2029年まで契約で縛っており、これはすぐに新しいナンバー9を見つける必要がないことを意味する。将来的にハーランドにアプローチする可能性はあるが、その日は今のところ待つことができるだろう。
ハーランドがオファーを受け入れるかどうかは保証されていない。マンチェスター・シティは彼に才能を披露し、主要なトロフィーを追い求め、歴史の本を書き換えるステージを提供しているからだ。
元プレミアリーグのマーロン・ヘアウッド氏は最近、『GOAL』に対してハーランドがエティハドで10年契約を守りながらイングランドのすべての記録を破るかどうか尋ねられた際、こう語った。
「できない理由が見当たらないよ。彼が残らない理由も見当たらない。ビッグクラブについて話すとき、行ける場所はバルセロナとレアル・マドリー、PSGだけだ。彼を買える唯一のクラブだよ。彼はマンチェスター・シティという非常に良いクラブにいて、そこに留まって記録を破ることができると思う」
ハーランドはクラブでの幸せについて定期的に語っており、これはペップ・グアルディオラ監督たちが退出への押しに関してほとんど心配する必要がないことを示唆している。彼は永遠にレアルのようなクラブと結びつけられるだろうが、そのような憶測を煽ることはない。
