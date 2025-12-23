ナポリでタイトル獲得のホイルンド、マンチェスター・ユナイテッドへ痛烈な皮肉

ホイルンドは、レッドデビルズがRBライプツィヒからベンジャミン・シェシュコを獲得したことで、いわゆる「夢の劇場」を去った。

クラブはスロベニア代表選手に7400万ポンドを投じたが、彼はこれまで多くのフォワードが経験したのと同じような運命を辿っている。

プレミアリーグの強豪クラブでのデビューシーズンは負傷に悩まされ、14試合の出場でわずか2得点に留まっている。22歳の新たなフォワードには、はるかに大きな期待が寄せられていた。

ユナイテッドがホイルンドを放出する一方で、イングランドサッカー未体験の代役に巨額を投じた判断が正しかったのか疑問の声が上がっている。『ガーディアン紙』のユナイテッド担当記者ジェイミー・ジャクソン氏は『talkSPORT』に対し、この決断についてこう語った。

「現時点で彼（シェシュコ）は半シーズンしかプレーしていない。負傷していたことは承知している。 しかし繰り返すが、これはトップレベル、エリートサッカーの話だ。こうした選手は理由があって獲得される。彼はナンバーナイン（ストライカー）だ」

「現時点ではホイルンドの方が優れた選手に見える。圧倒的なスピードを持つ正真正銘のナンバーナインだ。一方シェシュコは少し迷っているように見える。ボールを持つたびに失うのではと心配になる。良い兆候ではない」

「誰もが選手が成長しスターになる姿を見たいものだ。どのチームであれ、応援する選手が試合を盛り上げる姿は素晴らしい。だが彼は全く試合を盛り上げていない。むしろ『ああ、今の彼は少し頼りないな』と思わせる」

「これは鶏が先か卵が先かという問題だ。自信をつけるにはもっと出場機会が必要だが、実際にプレーするたびに自信が削がれているように見える。特に良いパフォーマンスを発揮できず、それが負のスパイラルに陥っているからだ。だから全く感心していない」