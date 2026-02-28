PSG、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦を前に物議を醸す要求が承認される

PSGも前シーズンに同様の試合延期要請が承認された。ちなみにエンリケ監督率いるチームは、アストン・ヴィラとの準々決勝の合間にナント戦を予定していたが、国内リーグ戦の対戦相手側の抗議にもかかわらず、この試合は翌週に延期された。

一方、2023-24シーズンでは、ボルシア・ドルトムントとの準決勝戦に挟まれたニース戦も延期された。しかしフランス強豪はこの延期による恩恵を受けることはなく、その後アストン・ヴィラとドルトムントの両試合で敗北を喫した。

PSG対チェルシーの勝者は準々決勝でリヴァプールかガラタサライと対戦する。抽選結果についてエンリケ監督は「チャンピオンズリーグの抽選は例年通り厳しいものだ。我々は異なる結果を期待していない」と述べ、「満足している。よく知るイングランドの強豪チームと対戦するのは興味深い」と語った。

我々に復讐心などない。これは別の大会だ。これが我々の道であり、慣れている。現時点で我々がこの大会の王者である以上、問題は他の全チームにある。彼らは我々と対戦しなければならない。それが私の考えだ」

PSGは土曜夜のル・アーヴル戦で国内リーグ戦を再開する。