PSG、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦を前に物議を醸す要求が承認される
PSGがモナコを下し、チェルシーとの対戦を決めた
PSGは昨シーズン、5月にミュンヘンでインテルを5-0で下し、チャンピオンズリーグを制した。アシュラフ・ハキミ、デゼール・ドゥエ（2得点）、クビチャ・クヴァラツケリア、セニー・マユルがアリアンツ・アレーナで得点を挙げ、フランスの強豪クラブはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝を果たした。
しかし、リーグ戦ではトップ8入りを逃すという小さなつまずきがあり、リーグ1のライバルであるモナコとのプレーオフ2連戦を余儀なくされた。PSGは第1戦をスタッド・ルイIIで3-2で制した。モナコは後半開始直後に退場者を出して10人となった。
そして首都での第2戦でもモナコはマムドゥ・クーリバリが60分に退場処分を受け、2-2の引き分けに終わったものの、PSGが合計スコア5-4で勝ち上がった。
その報酬として、モナコは決勝トーナメント1回戦でチェルシーと対戦することになった。これは2025年クラブワールドカップ決勝の再戦となる。昨夏アメリカで行われた試合では、コール・パーマーとジョアン・ペドロが得点を挙げ、チェルシーが3-0で勝利し栄冠を手にした。
UCL出場権保持チームはナント戦の延期を認める
チェルシーは3月11日の第1戦に向け、海峡を渡って短距離の遠征を行う。その後3月17日にPSGがロンドンに再訪し、フランス勢は2年連続のチャンピオンズリーグ制覇を目指す。当初、3月14日に予定されていたナント戦の開催は、決勝トーナメント1回戦の日程に挟まれる形となっていた。
しかし、PSG は金曜日、スタンフォード・ブリッジでの第 2 戦に向けて準備時間を確保するため、ナントとの試合の延期を LFP に要請。ナントもこの要請に同意し、土曜日にリーグは PSG の要望が認められたことを確認した。
「チャンピオンズリーグのラウンド16でチェルシーと2試合を行うため、パリ・サンジェルマンが最善のコンディションで準備を行うことを希望したことから、LFP理事会はFCナントの同意を得て、PSG対FCナントの試合を4月20日の週に行うことを決定しました」と、土曜日に発表された声明は述べています。
「試合の詳細な日程と時間は後日決定される」と述べた。
延期はフランス各チームに不評だ
しかし、このニュースは海峡を挟んだ両岸のチームには好意的に受け止められていない。フランスの他の欧州大会出場チームであるリヨン、ストラスブール、リールは、それぞれヨーロッパリーグとカンファレンスリーグに出場しているにもかかわらず、同様の要請を行っていない。
一方、チェルシーは同週末のプレミアリーグ戦を通常通り実施する。ブルーズはニューカッスルと対戦し、これはトップ4入りをかけた争いにおいて決定的な一戦となる可能性がある。
リアム・ローゼニアー監督率いるチームは現在、イングランド1部リーグで5位に位置している。日曜日にアーセナルを訪問する前に、4位のマンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられており、直近2試合のリーグ戦で勝利を収められていない。実際、チェルシーはリーズとバーンリーとのホームゲームで苦戦し、それぞれ2点リードと1点リードを最終的に引き分けに終わらせてしまった。
PSGの過去の要求
PSGも前シーズンに同様の試合延期要請が承認された。ちなみにエンリケ監督率いるチームは、アストン・ヴィラとの準々決勝の合間にナント戦を予定していたが、国内リーグ戦の対戦相手側の抗議にもかかわらず、この試合は翌週に延期された。
一方、2023-24シーズンでは、ボルシア・ドルトムントとの準決勝戦に挟まれたニース戦も延期された。しかしフランス強豪はこの延期による恩恵を受けることはなく、その後アストン・ヴィラとドルトムントの両試合で敗北を喫した。
PSG対チェルシーの勝者は準々決勝でリヴァプールかガラタサライと対戦する。抽選結果についてエンリケ監督は「チャンピオンズリーグの抽選は例年通り厳しいものだ。我々は異なる結果を期待していない」と述べ、「満足している。よく知るイングランドの強豪チームと対戦するのは興味深い」と語った。
我々に復讐心などない。これは別の大会だ。これが我々の道であり、慣れている。現時点で我々がこの大会の王者である以上、問題は他の全チームにある。彼らは我々と対戦しなければならない。それが私の考えだ」
PSGは土曜夜のル・アーヴル戦で国内リーグ戦を再開する。
