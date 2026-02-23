PSG、キリアン・ムバッペに6100万ユーロを支払うことで合意　レアル・マドリードのスター選手が「長引いた」法的争いに勝利

2023-24シーズン、ストライカーが契約延長を行わない意向をクラブに伝えたことで、ムバッペとPSG会長ナセル・アル＝ヘライフィの関係は悪化したことで有名だ。この件を受け、ムバッペはアジアでのプレシーズンツアー期間中、一時的にトップチームから外された。最終的にピッチに復帰し、チームの国内タイトル獲得に貢献したものの、緊張感は依然として残っていた。 この法廷闘争は、クラブ歴代最多得点者となったムバッペとPSGの関係に、苦い最終章を刻むものとなった。

ムバッペ側にとって、この決着は「クラブには法的に支払義務のある給与を、彼の去り方に関わらず差し控える権利はない」という主張の完全な正当化となった。彼の弁護士は、PSGの決定が「不必要に長引き、関係者全員の膨大なエネルギーを消耗した紛争に終止符を打つ」と指摘した。法的な影がようやく消えたことで、ワールドカップ優勝者はパリでの継続的な法廷手続きに気を取られることなく、マドリードでの新たな生活に完全に集中できるようになった。