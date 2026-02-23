Getty
PSG、キリアン・ムバッペに6100万ユーロを支払うことで合意 レアル・マドリードのスター選手が「長引いた」法的争いに勝利
フランスの司法制度はPSGの主張に同意しなかった
この紛争は、25歳の選手がフリーエージェントとして退団を決めた後、クラブが特定の金銭的約束を履行することを拒否したことに端を発した。PSGは当初、選手との口頭合意によって保護されていると主張したが、フランスの司法制度はこれを認めなかった。 クラブは、「責任を果たすため、また長引く訴訟に終止符を打つため、この訴訟を延長しないことを決定した」と述べ、事態の決着を認めた。パリ・サンジェルマンは、スポーツプロジェクトと集団の成功に焦点を当て、断固として未来に向かっている。
歴史的時代の乱れた終焉
2023-24シーズン、ストライカーが契約延長を行わない意向をクラブに伝えたことで、ムバッペとPSG会長ナセル・アル＝ヘライフィの関係は悪化したことで有名だ。この件を受け、ムバッペはアジアでのプレシーズンツアー期間中、一時的にトップチームから外された。最終的にピッチに復帰し、チームの国内タイトル獲得に貢献したものの、緊張感は依然として残っていた。 この法廷闘争は、クラブ歴代最多得点者となったムバッペとPSGの関係に、苦い最終章を刻むものとなった。
ムバッペ側にとって、この決着は「クラブには法的に支払義務のある給与を、彼の去り方に関わらず差し控える権利はない」という主張の完全な正当化となった。彼の弁護士は、PSGの決定が「不必要に長引き、関係者全員の膨大なエネルギーを消耗した紛争に終止符を打つ」と指摘した。法的な影がようやく消えたことで、ワールドカップ優勝者はパリでの継続的な法廷手続きに気を取られることなく、マドリードでの新たな生活に完全に集中できるようになった。
記録的な支払額の内訳
パリ・サンジェルマン（PSG）が公式ウェブサイトで全文公開した労働審判所の判決文には、6090万ユーロという驚異的な金額が明記されていた。この金額は未払い金全般を網羅しており、特に巨額の契約金最終分割金として3660万ユーロが含まれる。 さらに裁判所は、2024年4月・5月・6月分の未払い給与1725万ユーロに加え、数百万ユーロに上る休暇手当および倫理ボーナス（ethical bonuses）の支払いを命じた。この判決は、フランス代表主将が請求した金額が紛れもない契約上の性質を持つことを裏付けた。
クラブ側の法定代理人であるルノー・セメルジアン氏は、金銭的な打撃は受け入れたものの、この事件をめぐる報道に対して反論した。彼は、反抗的な声明の中で、「選手とその側近たちの全くの虚偽の主張とは裏腹に、パリ・サンジェルマンは、この判決の公表（クラブは判決に異議を唱えたことは一度もない）であれ、未払い金の支払いでもあれ、この判決によって課せられたすべての義務を履行している」と明言した。 クラブは、最初の判決後ほぼ直ちに、債務の大部分（約 5,500 万ユーロ）の決済を行い、残りは休暇手当のみとなったと報じられている。
PSG、ムバッペとの決別へ
PSGは現在、エムバペ、リオネル・メッシ、ネイマールの存在によって定義された「ガラクティコ」時代からの脱却を急いでいる。ルイス・エンリケ監督の下、クラブは個人のスーパースターを集めたチームではなく、より結束力のあるチーム志向の戦力を構築しようとしている。6100万ユーロの支払いは大きな財政的打撃ではあるが、カタール資本のクラブが自らのアイデンティティを再構築する中で吸収可能な範囲である。 クラブの公式声明は、この司法闘争の進展ごとに付きまとったメディアの騒動から脱却したい意向を強調した。
この決定の最終性により、判決はフランス法の下で確定し、ムバッペは今後数週間以内に全額を受け取ると見込まれる。パリのクラブ上層部にとって、この支払いは沈黙を買うための小さな代償に過ぎない。クラブが逃れがたいチャンピオンズリーグ優勝トロフィーを追い求める中、財務状況を清算し、史上最高額の内部紛争を完全に解決した状態でその戦いに臨むことになる。
