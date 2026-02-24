Getty Images Sport
PSG選手アシュラフ・ハキミ、強姦容疑で公判に付される
PSG選手に対する告発
英紙ミラーによると、ハキミは2023年2月25日、パリ郊外ブローニュ＝ビヤンクール地区の自宅で24歳の女性を強姦した疑いが持たれており、ナンテール検察庁が捜査を開始した。27歳のハキミは強姦罪で起訴され、オート＝ド＝セーヌ刑事裁判所への出廷を命じられている。
- AFP
ハキミは裁判を「静かに待っている」
ハキミはX（旧Twitter）での声明でこのニュースに反応した：「本日、強姦の告発は、私がこれを否定し、全てが虚偽であることを示しているにもかかわらず、裁判を正当化するのに十分である。私はこの裁判を静かに待ち、真実が公に明らかになることを望む」
『ウェスト・フランス』紙が報じたところによると、PSG選手の弁護士ファニー・コラン氏は次のように述べている。「裁判が命じられたのは、捜査を妨害し、あらゆる医学的検査やDNA鑑定を拒否し、自身の携帯電話の使用を許可せず、重要証人の名前を明かすことを拒んだ女性の証言のみに基づく告発が存在するためである」
「これまでで最も大きな打撃」
ハキミは9月にフランスの放送局カナルプラスとのインタビューでこの疑惑について言及している：「私にとって、これは人生で最も辛い出来事でした。そして正直に言うと、これまでに受けた中で最も大きな打撃です。当時はかなり辛かったし、今もそうです。なぜなら彼らが嘘を重ね続けるたびに、心が痛むからです。 家族にとっても、まだ幼くてインターネットや読書を知らない子供たちにとっても辛いことです。彼らの人生のある時点で、きっと何かを読むことになるでしょう。そんな時に、父親について書かれたことが、しかもそれが嘘であるのを見るのは、決して気持ちの良いものではありません。正直なところ、彼らにはそんな思いをさせたくないのです。
「弁護士からそう聞いている。こうなる可能性は承知していた。我々は冷静だ。告発内容も把握している。全て嘘だ。私は自分が何者か知っている。何もしていない。そして決してそんなことはしない。警察に話をしたいと申し出た。彼らに、私の立場を説明するために。彼らが何かを必要とする時は常に…何よりも、彼らは私のDNAを持っている。 必要な時はいつでも協力してきた。一方、告発者は協力的ではなかった。警察の尽力のおかげで、多くの有益な証拠が発見できた。正直、私は平静だ。弁護士に支えられている。司法は機能している。真実が早く明らかになることを願っている」
- AFP
ハキミの経歴
ハキミはレアル・マドリードでキャリアをスタートさせ、インテル・ミラノでの短期在籍を経て、2021年に5800万ユーロ（約510億円／6800万ドル）の移籍金でPSGに加入した。このサイドバックはその後、フランスの強豪クラブで194試合に出場し66得点（得点関与）を記録、チャンピオンズリーグ優勝とリーグ・アン4度の優勝を経験している。
代表ではモロッコで93試合に出場し、2025年アフリカネイションズカップ決勝進出に貢献。延長戦の末セネガルに敗れた。
