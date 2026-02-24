PSG選手アシュラフ・ハキミ、強姦容疑で公判に付される

ハキミは9月にフランスの放送局カナルプラスとのインタビューでこの疑惑について言及している：「私にとって、これは人生で最も辛い出来事でした。そして正直に言うと、これまでに受けた中で最も大きな打撃です。当時はかなり辛かったし、今もそうです。なぜなら彼らが嘘を重ね続けるたびに、心が痛むからです。 家族にとっても、まだ幼くてインターネットや読書を知らない子供たちにとっても辛いことです。彼らの人生のある時点で、きっと何かを読むことになるでしょう。そんな時に、父親について書かれたことが、しかもそれが嘘であるのを見るのは、決して気持ちの良いものではありません。正直なところ、彼らにはそんな思いをさせたくないのです。

「弁護士からそう聞いている。こうなる可能性は承知していた。我々は冷静だ。告発内容も把握している。全て嘘だ。私は自分が何者か知っている。何もしていない。そして決してそんなことはしない。警察に話をしたいと申し出た。彼らに、私の立場を説明するために。彼らが何かを必要とする時は常に…何よりも、彼らは私のDNAを持っている。 必要な時はいつでも協力してきた。一方、告発者は協力的ではなかった。警察の尽力のおかげで、多くの有益な証拠が発見できた。正直、私は平静だ。弁護士に支えられている。司法は機能している。真実が早く明らかになることを願っている」