Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tottenham arsenalGetty Images
Yuta Tokuma

ノースロンドンダービーの予想スタメン・見どころ・注目選手｜プレミアリーグ第27節トッテナムvsアーセナル

2月23日(月)開催の2025-26シーズンプレミアリーグ第27節、トッテナムとアーセナルによる一戦の予想スタメンや見どころを紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ
  • tottenham arsenalGetty Images

    2025-26ノースロンドンダービー｜見どころ

    キックオフ：2026年2月23日(月1:30
    放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

    今季2度目となるトッテナムvsアーセナルの「ノースロンドンダービー」が2025-26プレミアリーグ第23節で開催される。

    昨季に続き今季もプレミアリーグで苦境に立たされるトッテナム。26試合を終えて16位に沈み、降格圏とわずかに勝ち点5差だ。そんな危機的な状況に陥るトッテナムは、先週に指揮官交代に踏み切りトゥドールにチームを託した。そして、新体制の初陣としてアーセナルとのノースロンドンダービーという大一番を迎える。多くの負傷者に加え、主将ロメロの出場停止という逆境の中、新指揮官の下でチームはどのような戦いを見せるか。ダービーの結果はトッテナムの今後を占うものになり得る。現在ダービー5連敗中だが、この試合で勝利すれば残留に向けて大きな勢いになるはずだ。

    対するアーセナルは、トッテナムと対照的に優勝争いの真っただ中。ここまで2位以下に勝ち点5差をつけて首位を走り、22年ぶりのリーグ優勝に着実に前進している。しかし、2026年に入ってからチーム状態はやや心配。リーグ戦8試合で3勝4分け1敗と急失速。前節には2点リードから追いつかれて最下位ウルヴスと引き分けに終わった。調子を落とす中で迎えるノースロンドンダービーだが、近年トッテナムを得意としており、この試合でも優勢の立場に揺るぎなはい。新体制になったばかりの相手から着実に勝利を掴んで、プレミアリーグ制覇に向けて弾みを付けたいところだ。

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

    • 広告
  • tottenham Getty Images

    トッテナム｜予想スタメン

    ■GK
    ヴィカーリオ

    ■DF
    グレイ、ドラグーシン、ファン・デ・フェン、スペンス

    ■MF
    ギャラガー、パリーニャ、サール

    ■FW
    コロ・ムアニ、ソランケ、シモンズ

    ■監督
    トゥドール

    出場停止選手：ロメロ
    出場が不透明な選手：リシャルリソン
    負傷選手情報：オドベール、ベンタンクール、べリヴァル、デイヴィス、クドゥス、クルゼフスキ、マディソン、ウドジェ、ダンソ、ポーロ

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • arsenal Getty Images

    アーセナル｜予想スタメン

    ■GK
    ラヤ

    ■DF
    ティンバー、サリバ、ガブリエウ、インカピエ

    ■MF
    ウーデゴール、ライス、スビメンディ

    ■FW
    サカ、ギェケレシュ、トロサール

    ■監督
    アルテタ

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ウーデゴール、ハフェルツ
    負傷選手情報：ダウマン、メリーノ

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • tottenham arsenalGetty Images

    トッテナムvsアーセナル｜注目選手

    ■トッテナム｜ドミニク・ソランケ

    トッテナムの注目はソランケ。昨季ボーンマスから移籍した同選手は、移籍1年目で公式戦16得点を挙げる活躍を残してヨーロッパリーグ優勝に貢献した。2季目となった今季は長期離脱を強いられたが、年明けに復帰してマンチェスター・シティ戦では2得点を挙げた。

    大不振に陥る中、ソランケの復帰はトッテナムにとって朗報。前線で違いを作れる同選手は、新体制の初陣となるこの試合でも攻撃陣を牽引する存在になるはずだ。ただし、昨季を含めアーセナル戦では結果を残せていない。この試合で苦手を克服してダービー勝利にチームを導けるか。

    ■アーセナル｜ヴィクトル・ギェケレシュ

    対するアーセナルの注目はサカ。アカデミー出身の同選手は、継続的に大きな活躍を残して今ではチームの顔に成長。今季も好調を続けるチームの中で公式戦8得点7アシストを記録し、前節のウォルヴァーハンプトン戦では先制点を挙げるなどの存在感を示した。

    長年右ウィングを主戦場としてきたサカだが、最近の試合ではトップ下で出場しており、攻撃陣にアクセントを与えている。トッテナムとのダービーでは右ウィングでの起用が見込まれる中、相手守備陣にとっての脅威になれるか。2季前に2試合連続1G1Aを記録した活躍を再現できるか注目だ。

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

  • u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

    2025-26ノースロンドンダービー｜放送・配信予定

    昨季2024-25シーズンからプレミアリーグを配信する『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

    U-NEXT特設ページから視聴登録
    (特典あり)

    ノースロンドンダービーはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

プレミアリーグ
トッテナム crest
トッテナム
TOT
アーセナル crest
アーセナル
ARS
0