キックオフ：2026年2月23日(月1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

今季2度目となるトッテナムvsアーセナルの「ノースロンドンダービー」が2025-26プレミアリーグ第23節で開催される。

昨季に続き今季もプレミアリーグで苦境に立たされるトッテナム。26試合を終えて16位に沈み、降格圏とわずかに勝ち点5差だ。そんな危機的な状況に陥るトッテナムは、先週に指揮官交代に踏み切りトゥドールにチームを託した。そして、新体制の初陣としてアーセナルとのノースロンドンダービーという大一番を迎える。多くの負傷者に加え、主将ロメロの出場停止という逆境の中、新指揮官の下でチームはどのような戦いを見せるか。ダービーの結果はトッテナムの今後を占うものになり得る。現在ダービー5連敗中だが、この試合で勝利すれば残留に向けて大きな勢いになるはずだ。

対するアーセナルは、トッテナムと対照的に優勝争いの真っただ中。ここまで2位以下に勝ち点5差をつけて首位を走り、22年ぶりのリーグ優勝に着実に前進している。しかし、2026年に入ってからチーム状態はやや心配。リーグ戦8試合で3勝4分け1敗と急失速。前節には2点リードから追いつかれて最下位ウルヴスと引き分けに終わった。調子を落とす中で迎えるノースロンドンダービーだが、近年トッテナムを得意としており、この試合でも優勢の立場に揺るぎなはい。新体制になったばかりの相手から着実に勝利を掴んで、プレミアリーグ制覇に向けて弾みを付けたいところだ。