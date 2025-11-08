キックオフ：2025年11月10日(月)1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

マンチェスター・シティと遠藤航所属のリヴァプールによる強豪同士のビッグマッチが2025-26プレミアリーグ第11節で開催される。

プレミアリーグ4連覇中だったものの、昨季はリーグ優勝を逃したマンチェスター・C。それでも今季、序盤こそ連敗を喫したものの、前節に好調ボーンマスに快勝するなど安定感を取り戻して2位に位置する。特に絶好調FWハーランドを擁する攻撃陣の状態は良く、ここまでリーグトップの得点数、さらにチャンピオンズリーグではドルトムントに4得点で快勝した。今節の相手は近年優勝を争うライバルのリヴァプール。直接対決で直近の2シーズンで勝利のないチームは、一時の大不振から抜け出しつつある相手からホームで3季ぶりの勝利を挙げられるか。

一方のプレミアリーグ王者のリヴァプールは、開幕数試合こそ好調だったが、リーグ戦4連敗を喫したりと一気に失速。それでも、前節にアストン・ヴィラに勝利し、さらにチャンピオンズリーグではレアル・マドリーを下したりと復調の兆しを見せる。中でも、守備陣が安定感を取り戻して公式戦2試合連続で無失点だったことは好材料。マンチェスター・C相手に2連勝を含む現在4試合無敗を維持しており、勢いそのままにエティハドに乗り込みたいところだ。チームがリードして試合終盤に入れば遠藤にチャンスが訪れる可能性もありそうだ。