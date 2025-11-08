マンチェスター・シティvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第11節
- Getty Images
マンチェスター・シティvsリヴァプール｜見どころ
キックオフ：2025年11月10日(月)1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
マンチェスター・シティと遠藤航所属のリヴァプールによる強豪同士のビッグマッチが2025-26プレミアリーグ第11節で開催される。
プレミアリーグ4連覇中だったものの、昨季はリーグ優勝を逃したマンチェスター・C。それでも今季、序盤こそ連敗を喫したものの、前節に好調ボーンマスに快勝するなど安定感を取り戻して2位に位置する。特に絶好調FWハーランドを擁する攻撃陣の状態は良く、ここまでリーグトップの得点数、さらにチャンピオンズリーグではドルトムントに4得点で快勝した。今節の相手は近年優勝を争うライバルのリヴァプール。直接対決で直近の2シーズンで勝利のないチームは、一時の大不振から抜け出しつつある相手からホームで3季ぶりの勝利を挙げられるか。
一方のプレミアリーグ王者のリヴァプールは、開幕数試合こそ好調だったが、リーグ戦4連敗を喫したりと一気に失速。それでも、前節にアストン・ヴィラに勝利し、さらにチャンピオンズリーグではレアル・マドリーを下したりと復調の兆しを見せる。中でも、守備陣が安定感を取り戻して公式戦2試合連続で無失点だったことは好材料。マンチェスター・C相手に2連勝を含む現在4試合無敗を維持しており、勢いそのままにエティハドに乗り込みたいところだ。チームがリードして試合終盤に入れば遠藤にチャンスが訪れる可能性もありそうだ。
- Getty Images
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、ディアス、バルディオル、オライリー
■MF
シウバ、ゴンサレス、チェルキ、フォーデン、ドク
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ロドリ、コヴァチッチ
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
ママルダシュヴィリ
■DF
ブラッドリー、コナテ、ファン・ダイク、ロバートソン
■MF
マック・アリスター、グラフェンベルフ、サラー、ソボスライ、ガクポ
■FW
エキティケ
■監督
スロット
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：イサク
負傷選手情報：アリソン、レオーニ、フリンポン
- Getty Images
マンチェスター・シティvsリヴァプール｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目選手はもちろんハーランドだ。2022年夏に加入して以降、ゴールを量産する同選手は、今季早くも手の付けられない状態。すでに公式戦18得点を記録しており、代表戦も含めれば27得点にも及ぶなど絶好調だ。
ただし、ハーランドは過去のリヴァプール戦でなかなか輝けず。ザルツブルク時代を含めて8試合で3得点にとどまり、チームもこの4試合で複数得点を奪えずに未勝利が続く。それでも、今季脆さを見せるリヴァプール守備陣を相手に得点という結果とともに苦手を克服する活躍が期待される。
■リヴァプール｜フィルジル・ファン・ダイク
対するリヴァプールの注目は主将ファン・ダイク。2018年の加入以降、守備陣に安定感とともに多くのタイトルをもたらしてきた。指揮官スロットから全幅の信頼を寄せられ、今季リーグ戦とチャンピオンズリーグ全試合にフル出場中だ。
そんなファン・ダイクはマンチェスター・C戦を得意としており、直近4季の出場試合でわずかに1敗を喫したのみ。さらに、昨季は2試合連続無失点でシーズンダブルを成し遂げた。今回の一戦で絶好調ハーランドとのマッチアップとなるが、再び相手を苦しめてチームに勝利をもたらすことができるか。
